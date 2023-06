La nouvelle mise à jour cumulative pour Windows 11 22H2, à savoir la KB5027231, est à l'origine de nouveaux bugs : Google Chrome ne fonctionne plus sur les systèmes protégés par une solution Cisco ou WatchGuard. Faisons le point.

La semaine dernière, on avait pris connaissance des problèmes rencontrés par les utilisateurs de Google Chrome et Malwarebytes sur Windows 11 : le navigateur ne fonctionnait plus suite à l'installation de la dernière mise à jour. En fait, c'est le module anti-exploit de Malwarebytes qui bloquait l'exécution de Google Chrome. Mais visiblement, le problème affecte d'autres solutions.

Problème avec Cisco Secure Endpoint

Sur le forum Cisco, certains utilisateurs se plaignent du même type de problème : le navigateur Google Chrome ne veut plus se lancer suite à l'installation de la mise à jour de juin 2023. Cette fois-ci, la machine est équipée de Cisco Secure Endpoint 8.7, comme le montre ce témoignage : "Nous déployons Secure Endpoint 8.1.7 sur nos quelques milliers d'appareils, et nous avons commencé à recevoir ce matin une montagne de rapports indiquant que Google Chrome n'apparaissait pas à l'écran après avoir tenté de l'ouvrir." - En cause : le module anti-exploit nommé "Exploit Prevention" de la solution Cisco, ce qui fait penser au même problème qu'avec Malwarebytes...!

Problème avec WatchGuard

De son côté, l'équipe de WatchGuard affirme que sa solution EDR va se comporter de la même façon et que le navigateur Google Chrome sera bloqué suite à l'installation de la mise à jour. Là encore, c'est le module anti-exploit qui bloque le navigateur.

Si vous travaillez sur Windows 11 et que vous avez installé la mise à jour de juin 2023, donc la KB5027231 ou la KB5027223 selon votre version du système, et que Google Chrome se bloque : regardez du côté de votre solution de sécurité. Malwarebytes a déjà mis en ligne une mise à jour pour résoudre ce problème. Du côté de WatchGuard et Cisco, on vous demande de désactiver la fonction anti-exploit pour Google Chrome.

