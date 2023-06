Comment libérer de l’espace disque sous Windows Server ?

I. Présentation

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment libérer de l'espace disque sur Windows Server, en prenant l'exemple d'un serveur de fichiers pour continuer la série de contenus sur le sujet.



Un serveur de fichiers est un serveur vivant : chaque jour vos utilisateurs sont susceptibles d'ajouter, de modifier et de supprimer des données. Forcément, ces données auront un impact direct sur l'espace disque consommé sur le serveur, et au fil des mois et des années, l'espace consommé peut devenir très important et vous pouvez, en quelque sorte, perdre le contrôle.

Enfin, si vous avez suivi les précédents épisodes de cette série, vous savez que certaines fonctions peuvent vous aider à garder le contrôle et à optimiser l'espace disque :

Parfois, ce n'est pas suffisant : le volume système de votre serveur peut arriver à saturation, tout comme le volume dédié à vos données. Dans ce cas, que faire ? Comment récupérer de l'espace disque ? Voici quelques pistes intéressantes :

Nettoyage de disques

Vider la Corbeille de Windows

Optimisation de bases de données (par exemple sur un SQL Server)

Suppression / rotation des fichiers de logs (pour un serveur Web IIS)

Suppression de données inutiles, obsolètes, inappropriées (ci-dessous, nous verrons comment les identifier)

II. Le nettoyage de disque Windows

Windows, que ce soit sur les éditions Server ou Desktop, intègre un outil de nettoyage de disque. Il peut s'avérer utile pour effectuer un premier nettoyage sans supprimer les données des utilisateurs : par ce biais, on s'intéresse aux fichiers du système ainsi qu'à la Corbeille. Pour accéder à cet outil, effectuez un clic droit sur le volume à nettoyer (1), cliquez sur "Propriétés" (2) et cliquez sur le bouton "Nettoyage de disque" (3).

L'outil de nettoyage de disque va vous permettre de sélectionner les types d'éléments à supprimer, en vous indiquant la taille que cela représente. Ci-dessous, à gauche, les possibilités sur une partition de données, et à droite, les possibilités sur la partition système (on voit que le nettoyage de Windows Update permettrait de gagner plus d'1 Go).

Il ne reste plus qu'à faire sa sélection et à cliquer sur "OK" pour lancer le nettoyage. Avec cette méthode, vous êtes certain de pouvoir récupérer de l'espace disque si vous n'avez pas exécuté cet outil depuis plusieurs mois. Il n'est pas rare de pouvoir récupérer 4 ou 5 Go de cette façon, si ce n'est plus...

III. Des outils tiers pour gagner du temps

Pour aller plus loin dans l'analyse et la recherche de données que l'on pourrait supprimer, il y a certains outils tiers qui peuvent nous aider.

A. WinDirStat

WinDirStat est un logiciel gratuit que j'utilise depuis de nombreuses années et qui m'a permis de gagner du temps plus d'une fois... C'est un outil très pratique pour analyser un espace de stockage. Il va analyser un ou plusieurs volumes du système de manière à générer une représentation graphique par blocs de couleurs : plus le bloc est gros, plus le fichier est volumineux. En complément, il indique la volumétrie occupée par les différents types de fichiers et permet de les localiser facilement.

Remarque : ce programme n'a pas évolué depuis longtemps, mais il fonctionne bien sur toutes les versions de Windows et Windows Server, y compris les plus récentes.

Tout d'abord, vous devez télécharger l'application en utilisant le lien ci-dessous, puis procéder à l'installation. Quelques clics suffisent... Et le programme s'installe par défaut dans "C:\Program Files (x86)\WinDirStat".

À chaque lancement, WinDirStat, vous demandera de sélectionner le ou les volumes à analyser. Dans cet exemple, seul le volume "DATA" est sélectionné. Une fois que c'est fait, on clique sur "OK" pour lancer l'analyse et on laisse Pac-Man travailler !

Une fois l'analyse terminée, les résultats s'affichent ! L'interface se découpe en trois zones :

En haut à gauche, la liste des répertoires avec le % d'occupation par rapport à l'espace total utilisé, ainsi que la taille en Go/Mo/Ko

En haut à droite, la liste des extensions de fichiers trouvées sur le volume, classées par taille (on sait combien il y a de fichiers MP3 sur le volume et quelle taille cela représente au total)

En bas, la représentation graphique des fichiers où chaque bloc représente un fichier, et chaque couleur est associée à un type de fichiers

Grâce à cette analyse de WinDirStat, on peut identifier facilement les fichiers les plus volumineux. Parfois, avec cette méthode, on découvre des copies illégales de films, des logiciels crackés ou autres joyeusetés...

Si l'on sélectionne un bloc, WinDirStat nous positionne dans le répertoire de ce fichier, ce qui permet de voir où il est et de quoi il s'agit. Avec un clic droit sur n'importe quel fichier ou dossier, on peut effectuer une suppression ou une destruction (pas de passage par la case Corbeille).

Passons à la découverte d'un autre outil dans le même style que WinDirStat.

B. TreeSize Free

TreeSize Free est un logiciel d'analyse qui est, en quelque sorte, concurrent de WinDirStat même si l'on peut tout à fait utiliser les deux. Dans cette démo, c'est la version gratuite qui est utilisée, mais il y a aussi des versions payantes avec des fonctions en plus (analyse d'un serveur Linux via SSH ou analyse d'un SharePoint Online, par exemple). Pour commencer, utilisez le lien ci-dessous pour télécharger et installer TreeSize Free. Ce logiciel s'installe dans le répertoire "C:\Program Files\JAM Software\TreeSize Free".

Suite au lancement de l'application, vous devez choisir le volume à analyser via le bouton "Choisir un répertoire". De mon côté, je reste sur le volume "DATA". Puis, on laisse l'application travailler.

Lorsque l'analyse est terminée, on obtient une vue d'ensemble des répertoires avec la taille de chacun d'entre eux, et le % d'utilisation vis-à-vis du parent. On peut parcourir l'arborescence de cette façon.

À partir de l'onglet "Options", vous pouvez créer des filtres : un ou plusieurs filtres pour inclure des fichiers. L'exemple ci-dessous permet d'inclure tous les fichiers MP3.

Ensuite, l'application indique les informations de notre volume en tenant compte uniquement des fichiers qui correspondent au(x) filtre(s). C'est pratique pour avoir des informations sur une extension spécifique et savoir où sont les fichiers.

Enfin, si vous activez le mode "Afficher le graphique d'arborescence" et que vous le tunez un peu (en activant l'option "Afficher les fichiers uniques"), vous obtenez une vue graphique un peu dans le même esprit que celle de WinDirStat. Même si, personnellement, je préfère celle de WinDirStat.

Voilà pour cette présentation de la version gratuite de TreeSize. Une application utile pour faire du tri, et donc libérer de l'espace disque, sur un serveur de fichiers.

C. Top 10 des fichiers volumineux avec PowerShell

Pour terminer, je vous propose d'utiliser PowerShell pour sortir le "Top 10" des fichiers les plus volumineux sur notre volume ! Information que nous n'avions pas directement avec les outils utilisés précédemment. L'analyse pour sortir le top 10 sera plus ou moins longue selon la quantité de données sur le volume : on va récupérer la liste de tous les fichiers du volume (Get-ChildItem), de façon récursive, et sortir le Top 10 (en faisant un filtre avec Select-Object).

La commande PowerShell ci-dessous donne la liste des 10 fichiers les plus volumineux présents sur le volume "P:" (on pourrait préciser une sous-arborescence en adaptant le chemin). On obtient un classement des fichiers, du plus volumineux au moins volumineux.

Get-ChildItem P:\ -Recurse | Sort-Object -Descending -Property Length | Select-Object -First 10 Name, Length

Pour que la taille soit plus facilement lisible, on peut créer une propriété calculée et s'appuyer sur la méthode "[math]::round()" pour sortir la taille en Go :

Get-ChildItem P:\ -Recurse | Sort-Object -Descending -Property Length | Select-Object -First 10 Name, @{Name="GB";Expression={[math]::round($_.Length/1Gb, 3)}}

Si vous préférez, vous pouvez utiliser la syntaxe ci-dessous pour avoir la taille en Mo plutôt qu'en Go.

Get-ChildItem P:\ -Recurse | Sort-Object -Descending -Property Length | Select-Object -First 10 Name, @{Name="MB";Expression={[math]::round($_.Length/1Mb, 2)}}

Enfin, pour que ce soit plus précis, vous pouvez ajouter le chemin correspondant à l'emplacement du fichier en ajoutant la propriété "DirectoryName" au Select-Object. Ce qui donne :

Get-ChildItem P:\ -Recurse | Sort-Object -Descending -Property length | Select-Object -First 10 name, @{Name="MB";Expression={[math]::round($_.Length/1mb, 2)}} ,DirectoryName

Ces commandes sont pratiques pour identifier facilement les fichiers qui prennent le plus de place sur le serveur. Si l'on souhaite obtenir ce "Top 10" uniquement pour un type de fichiers, disons sur les fichiers ZIP par exemple, il suffira de faire :

Get-ChildItem P:\ -Recurse -Include "*.zip" | Sort-Object -Descending -Property length | Select-Object -First 10 name, @{Name="MB";Expression={[math]::round($_.Length/1mb, 2)}},DirectoryName

À vous de jouer maintenant !

IV. Conclusion

Suite à la lecture de ce tutoriel, vous devez être en mesure de libérer de l'espace disque sur votre serveur de fichiers Windows Server ! Même si c'est à vous d'approfondir l'analyse et de supprimer les données, les outils et commandes évoquées dans cet article vont vous mâcher le travail ! Si vous utilisez la déduplication de fichiers, attention cela a tendance à perturber les logiciels et à fausser les résultats.

Si vous souhaitez partager une autre astuce, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cet article.