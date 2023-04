L'entreprise Barco propose à la vente une gamme complète de produits destinés aux entreprises adeptes de visioconférences et de travail collaboratif, en connexion sans-fil. Gamme surnommée ClickShare Conferences dans laquelle on retrouve les modèles ClickShare CX-20 et CX-30 présentés dans cet article.

Depuis plusieurs années, Barco cherche à élaborer des systèmes sans-fil intuitif et simple d'utilisation. Un critère très important, car l'utilisateur appréciera s'il n'a pas besoin de lire une notice de 10 pages avant de pouvoir utiliser le matériel d'une salle de réunion... C'est une problématique réelle qui, sans aucun doute, parlera à de nombreuses personnes.

D'ailleurs, les systèmes de partage d'écran Barco ClickShare CX-20 et CX-30 s'adressent respectivement aux petites salles de réunion et aux salles de réunion de taille moyenne (la distance de transmission est de 30 mètres). Le modèle CX-50 intègre aussi cette gamme, pour les grandes salles. Même si le modèle CX-20 représente l'entrée de gamme, il offre les deux fonctions suivantes, comme le reste de la gamme ClickShare Conference :

Partager son écran via une connexion sans-fil (pas besoin de câble HDMI ou autre)

via une connexion sans-fil (pas besoin de câble HDMI ou autre) Participer à une visioconférence en ligne, sans-fil

Le kit ClickShare CX-20 est livré avec une base et un accessoire ClickShare Button qui se connecte à l'ordinateur depuis lequel on souhaite partager son écran. Ce qui permet de partager l'écran d'un ordinateur à la fois, tandis que le modèle CX-30 supporte le partage de deux ordinateurs en même temps (écran de diffusion scindé en deux parties).

Toutefois, on peut connecter jusqu'à 32 personnes en même temps, c'est bien le partage en simultané qui est limité.

Dans les faits, et si l'on prend l'exemple d'un ordinateur Windows, l'utilisation s'effectue de cette façon : on branche le ClickShare Button en USB à son ordinateur et on appuie sur le bouton sur le dessus du boitier de manière à établir la connexion.

Pour les entreprises qui recherchent une solution pour le partage d'écran sans-fil, il y a aussi un modèle moins onéreux et qui se concentre sur ce besoin : C-5 clickshare.

Compatibilité avec les principaux systèmes du marché

Lorsque vous déciderez de rejoindre une visioconférence avec le système Barco, sachez qu'il y a une compatibilité avec les solutions de visioconférences phares, à savoir Microsoft Teams, Zoom, Google Meet et Cisco Webex (liste non exhaustive).

Barco supporte officiellement Windows, macOS, Android et iOS. De ce fait, on peut utiliser un PC, une tablette ou un smartphone, grâce à la compatibilité avec Apple AirPlay, Google Cast et le Miracast. Ceci signifie également que la connexion ne passe pas que par le boitier ClickShare Button. Un bon point.

Côté du matériel de diffusion, à savoir les caméras, les micros, etc... Barco a également établi des partenariats avec de grandes marques pour assurer la compatibilité. On peut citer Poly, Bose, Yamaha, Jabra, Logitech ou encore Vaddio.

Dans le cas où vous envisagez d'équiper plusieurs salles avec du matériel Barco ClickShare, sachez qu'une plateforme de gestion Cloud nommée XMS Cloud Management est accessible pour une gestion centralisée de votre parc Barco.

Vous utilisez déjà ces solutions et souhaitez partager un retour d'expérience ? Vous pouvez publier un commentaire sur cet article !