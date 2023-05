Intel va changer le nom de ses processeurs ! Il n'y aura plus d'Intel Core i3, Core i5, Core i7 ou encore de Core i9 ! A la place, ce sera Intel Core Ultra 3, 5, 7 et 9 !

Bernard Fernandes, directeur des communications chez Intel a fait une annonce très importante au sujet des prochaines puces de la marque : un changement de nom. On connait les processeurs Intel avec leur nom actuel depuis fin 2008, avec le lancement des premiers processeurs Intel Core i3, Core i5 et Core i7. Puis, par la suite, Intel a ajouté le processeur Core i9 à sa gamme dédiée aux postes de travail et ordinateurs portables.

Au cours du second semestre 2023, et 15 ans plus tard, le géant Intel va lancer ses nouveaux processeurs Meteor Lake et cette nouvelle génération va bénéficier d'un nouveau nom : Intel Core Ultra. Même si pour le moment nous ne connaissons pas encore le nom des futures séries de processeurs, il y a tout de même des informations qui ont fuité. Notamment des détails au sujet d'une nouvelle puce nommée Intel Core Ultra 5 1003H qui a fait son apparition sur le site de benchmark Ashes of Singularity.

Ce nouveau nom devrait profiter aux nouveaux modèles de processeurs pour plateformes mobiles (PC portables, etc.). Nous ne savons pas si ce sera aussi adopté pour la gamme de CPU dédié au desktop.

Reste à savoir quelles seront les améliorations apportées à ces nouvelles puces. Ce changement de nom peut être associé à un nouveau départ chez Intel. À l'heure où l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans les logiciels et les systèmes d'exploitation, difficile de ne pas imaginer que quelque chose se prépare... Il y a quelque temps, on évoquait le fait que le prochain système de Microsoft, à savoir Windows 12, devrait s'appuyer sur l'IA grâce aux futures puces d'Intel.

Source