Test Honor 90 Lite

I. Présentation

L'Honor 90 Lite est le modèle le plus abordable de la nouvelle série 90 du fabricant Honor. Pour moins de 250 euros, ce smartphone est plutôt complet, avec une configuration unique basée sur 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, même si vous avez tout de même le choix du coloris. Ce modèle mise également sur son capteur photo principal de 100 Mpx. Intéressant sur le papier. Qu'en est-il en pratique ? La réponse dans ce test !

Voici les caractéristiques principales de cet appareil :

Ecran : LTPS LCD de 6.7 pouces / Résolution 2388 x 1080 px / Taux de rafraichissement 90 Hz

CPU : MediaTek Dimensity 6020 (5G) avec 8 cœurs

GPU : Mali-G57 MC2

RAM : 8 Go

Stockage : 256 Go

Batterie : 4 500 mAh (non amovible) - Charge filaire 35 Watts

Bluetooth 5.1

Wi-Fi AC (2,4 GHz et 5 GHz)

NFC

Dual-SIM

Pas de certification d'étanchéité

MagicOS 7.1 (basé sur Android 13)

Épaisseur : 7,48 mm (sans compter la partie bombée de l'appareil photo)

Poids : 179 grammes

Coloris : Titanium Silver, Cyan Lake, Midnight Black

Les caméras seront présentées par la suite, dans la section dédiée aux photos.

II. Package et design

Partons à la découverte de ce modèle d'entrée de gamme bien protégée dans la boite estampillée "Honor 90" complétée par la mention "Lite". A l'intérieur, nous avons le smartphone dont l'écran est protégé, ainsi qu'un câble USB-A vers USB-C, un outil pour accéder aux slots des cartes SIM, et un peu de paperasse. Le déballage nous permet de constater que le smartphone est livré sans chargeur.

Le smartphone est assez grand puisqu'il intègre un écran de 6.7 pouces. Toutefois, il est relativement léger et agréable à tenir en main : 179 grammes. Même si le bord inférieur est plus épais, l'écran occupe une bonne partie de la surface. Honor précise qu'il s'agit de bords fins avec un ratio de 93,6%. Un film protecteur est préinstallé sur l'écran, ce qui est un bon point. Cependant, certaines personnes pourront lui préférer une protection en verre trempé. Enfin, le capteur frontal dédié aux selfies est directement intégré à l'écran sous la forme d'un poinçon central.

Ce modèle, dont le châssis est en plastique, bénéficie de tranches plates et de coins arrondis, ce qui me fait penser au design de certains iPhone. Sur le côté droit, nous retrouvons le bouton principal permettant de gérer le volume (+/-), ainsi qu'un bouton d'alimentation, moins en relief, qui intègre le lecteur d'empreinte.

Le smartphone a deux micros : un sur la tranche supérieure et un sur la tranche inférieure, tandis qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur positionné à côté du port USB-C. L'Honor 90 Lite bénéficie d'un dos en plastique mat, où l'on peut voir l'imposant module photo au design soigné et original, découpé en deux parties, et qui rassemble les différents capteurs, dont celui de 100 mpx.

III. Qualité des photos

Pour un appareil d'entrée de gamme, l'Honor 90 Lite est bien équipé au niveau des capteurs photo ! Nous avons le droit à un triple appareil photo arrière avec un capteur principal de 100 mpx (f/1.9), un capteur ultra grand angle et de profondeur de champ de 5 mpx (f/2.2), ainsi qu'un capteur macro de 2 mpx (f/2.4). Au niveau du zoom, nous avons le droit à un zoom numérique jusqu'à 10X. Sinon, sachez que vous pourrez prendre des selfies avec un capteur de 16 mpx (f/2.45).

Pour les vidéos, le smartphone prend en charge la résolution 1080p (Full HD), que ce soit à l'avant ou à l'arrière.

Dans l'ensemble, le capteur principal de 100 mégapixels est bon dans toutes les situations (attention tout de même la nuit !), ce qui n'est pas le cas des autres capteurs. Il y a une différence dans la gestion des couleurs entre le capteur principal et les autres capteurs, notamment l'ultra grand-angle (surexposition).

Ultra grand angle Zoom x1 (normal) Zoom x2

Le zoom numérique X10 n'a pas de réel intérêt quand on voit le résultat final : il y a une perte de qualité très importante, mais c'est un problème fréquent sur les smartphones surtout dans cette gamme. Le capteur principal me semble plus efficace que le capteur macro lui-même pour faire une prise de vue macro, comme le montre les deux photos de droits ci-dessous. Avec le capteur macro, l'image est très pâle, en plus d'être un peu flou, alors que le capteur principal nous donne un résultat satisfaisant.

Zoom numérique X10 Capteur principal Capteur macro

Le capteur principal de 100 mpx est le seul qui a réellement de l'intérêt sur le module arrière. Heureusement, c'est celui que l'on utilise le plus. Avec le capteur frontal de 16 mpx, vos selfies devraient être plutôt réussis grâce à un bon équilibrage général dans la gestion des couleurs et l'exposition.

L'application Caméra intégrée à la surcouche MagicOS intègre de nombreux modes, notamment les plus classiques (panorama, super macro, ralenti, pro, time-lapse, etc.) mais aussi des modes supplémentaires comme "Scanner un document" dont le nom est évocateur et le mode "Multi-vidéo" qui permet de prendre une vidéo avec l'image de plusieurs capteurs en même temps. Par exemple, une vidéo avec le capteur principal de 100 mpx en ayant l'image du capteur frontal incrustée dans un coin.

IV. Autonomie

L'autonomie de ce smartphone est un point fort ! Prenons un exemple : en streaming vidéo sur YouTube, il a tenu environ 10h20 en lecture non-stop avec une vidéo (testé sur une vidéo de 24h, donc ce n'est pas une vidéo qui tourne en boucle) en résolution maximale et le volume du smartphone à 50%. De quoi tenir une journée !

En ce qui concerne la recharge de la batterie, le fabricant annonce la prise en charge d'Honor SuperCharge permettant de récupérer 55% de batterie en moins de 30 minutes. Ceci doit dépendre du chargeur que l'on utilise, car dans mon cas, en 30 minutes, j'ai pu récupérer 45% de batterie (en partant d'une batterie totalement vide). En 1h de charge, l'appareil a récupéré 76% de sa batterie. Comptez environ 1h20 pour une charge complète de 0% à 100%.

V. Performances, affichage et système

Partons à la découverte du système et mettons à l'épreuve l'Honor 90 Lite pour voir comment il réagit au quotidien !

Commençons par évoquer l'affichage de ce smartphone : Honor a fait l'impasse sur l'OLED puisque ce modèle a un écran LCD IPS avec une résolution FHD+. Forcément, il y a des limites à cette technologie et ce n'est pas le plus bel écran. Cependant, il y a une belle gamme de couleurs et la luminosité est suffisante, car même en extérieur, l'écran reste relativement bien visible. On pourrait lui reprocher d'avoir un taux de rafraichissement à 90 Hz plutôt que 120 Hz, mais par rapport aux performances offertes par sa puce Dimensity, il y a une certaine cohérence !

Ce smartphone est livré sous MagicOS 7.1 basé sur Android 13. Honor devrait proposer une mise à niveau vers Android 14 par la suite et assurer un suivi des correctifs de sécurité d'Android pendant 3 ans.

Avec ses icônes d'applications et ses dossiers arrondis, ainsi que par les couleurs choisies, cette interface me fait penser un peu à iOS. Cette impression s'arrête là, car c'est bien un système Android, et on est très loin de l'expérience iOS. Néanmoins, l'interface est soignée visuellement.

Par contre, nous pouvons regretter la présence d'applications tierces préinstallées : Netflix, Facebook, Booking.com, TikTok, Trip.com, WPS Office ou encore Lords Mobile. Au-delà des applications et services de Google, nous avons aussi les applications développées par Honor. Finalement, bien que l'interface soit agréable visuellement, elle est encombrée.

L'accès rapide contient énormément de raccourcis, tandis que nous retrouvons les paramètres de configuration Android habituels. Ce smartphone a une capacité de stockage interne de 256 Go, et nous pouvons voir qu'il y a 237 Go disponibles, soit 19 Go de stockage utilisé sur un appareil qui sort de l'usine.

Pour ceux qui s'intéressent aux fonctions liées à la sécurité, sachez qu'il est possible de verrouiller les applications (authentification via votre code avant ouverture de certaines applications) et créer un coffre-fort pour chiffrer certaines données. Pour déverrouiller l'appareil, vous avez accès aux méthodes traditionnelles : code PIN, schéma, mais également par lecture de votre empreinte grâce au lecteur présent sur le côté droit de l'appareil ainsi que par reconnaissance faciale 2D.

Pour l'avoir utilisé pour naviguer sur Internet, les réseaux sociaux, regarder des vidéos, mais aussi pour jouer, sachez que ce n'est pas un smartphone pour les gamers ! Il s'en sort bien pour l'utilisation générale et la majorité des applications populaires, ainsi que quelques jeux légers, mais son SoC est trop léger pour être stable avec des jeux plus gourmands. Dès que la puce graphique est trop sollicitée, les ralentissements sont bien présents : d'un côté, ceci reflète son positionnement sur le marché.

Pour le multitâche, le smartphone peut pourtant compter sur la technologie Honor RAM Turbo qui permet à l'appareil d'avoir 13 Go de RAM à sa disposition : 8 Go avec la mémoire vive physique et 5 Go de RAM virtuelle (sur la mémoire flash).

VI. Conclusion

Sur le marché de l'entrée de gamme, l'Honor 90 Lite est un sérieux concurrent pour d'autres modèles, notamment du côté de chez Xiaomi. Il a des atouts intéressants : son autonomie, son espace de stockage confortable et son capteur photo principal de 100 mpx sont des points positifs.

À l'inverse, nous avons la mauvaise surprise de ne pas avoir de chargeur lorsqu'on ouvre la boite pour la première fois (si l'on n’a pas fait attention au moment de l'acheter) et son interface est surchargée par des applications tierces et des services Honor qui ne sont pas indispensables (il y a déjà une bonne dose de Google nativement).

Mais bon, il ne faut pas oublier que c'est un modèle qui est proposé à moins de 250 euros : à ce prix, franchement, c'est une bonne affaire pour s'équiper sans se ruiner avec un smartphone qui est à peu près bon dans tous les domaines.

