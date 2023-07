Regarder des vidéos sur YouTube, c'est un excellent moyen de progresser en informatique et de faire de nouvelles découvertes ! Lorsqu'il est sujet d'informatique, et plus particulièrement d'administration système et réseau et de cybersécurité, quelles sont les chaînes YouTube en français à suivre absolument ? Voici mon Top 10 !

Même s'il s'agit d'un Top 10, il ne s'agit pas d'un classement, mais plutôt d'une sélection de 10 chaînes YouTube que j'apprécie et dont il m'arrive d'être moi-même spectateur. Cette liste contient uniquement des chaînes YouTube francophones, actives et orientées technique .

La communauté française est importante et active, et oui, c'est une dinguerie alors profitez-en ! Que ce soit sur YouTube, le Web, ou encore LinkedIn, il y a beaucoup d'informations très intéressantes.

La liste est à découvrir ci-dessous : n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le travail des créateurs francophones.

📹 L'IT francophone sur YouTube : 10 chaînes à suivre !

1. IT-Connect

Difficile de faire cette liste, sans intégrer mon propre travail : je m'investis de manière à vous proposer du bon contenu de façon régulière (entre 1 et 3 vidéos par semaine) afin de partager mes connaissances et mes découvertes avec le plus grand nombre. Sur la chaîne YouTube IT-Connect, les vidéos évoquent l'administration système (principalement sur les technologies Microsoft), le réseau, le Cloud, mais aussi la cybersécurité du côté défensif. Mon objectif est de vous proposer du contenu technique, mais aussi de vulgariser certaines notions de base. Il y a du contenu de différents niveaux, aussi bien pour les débutants que pour les personnes confirmées : vous êtes toutes et tous les bienvenus. Le maître mot : partage.

2. Tech2Tech

Avec sa chaîne Tech2Tech dédiée aux administrateurs système et aux techniciens, Mikaël, que l'on retrouve aussi sur son site Tech2Tech, partage ses découvertes, ses astuces et des tutoriels au format vidéo. De nombreuses vidéos sont très utiles pour ceux qui veulent s'équiper à la maison, que ce soit pour monter sa baie informatique ou déployer du Wi-Fi.

3. Adrien Linuxtricks

Pour les amateurs de Linux et de logiciels open source, la chaîne d'Adrien est incontournable. Très (ré)actif, il évoque les dernières nouveautés et propose aussi de nombreux tutoriels techniques, de l'utilisation d'une simple commande Linux à la migration d'un système vers une version plus récente.

4. Waked XY

Passionné de cybersécurité, Waked partage ses découvertes et ses connaissances au sein de vidéos bien ficelées : titres accrocheurs, contenus de qualité et montage aux petits oignons. Il faut le dire : sa chaîne est devenue incontournable lorsque l'on cherche du contenu sur le hacking.

5. Les Tutos de Processus

À la suite de Waked, c'était presque évident de retrouver Les Tutos de Processus, ou Processus pour les intimes. Lui aussi, sa passion, c'est aussi la cybersécurité et il aime nous expliquer comment fonctionne certaines techniques d'attaques ou comment contourner certains antivirus : un travail de vulgarisation appréciable et qui doit être encouragée ! À côté de cela, il s'investit dans la communauté en participant à des événements et en développant des outils appréciés par la communauté, notamment Hekatomb.

6. xavki

Xavki, de son vrai nom Xavier, c'est probablement le plus actif d'entre nous : sa chaîne YouTube compte plus de 1 400 vidéos et généralement il publie plusieurs vidéos par semaine. Sa spécialité, ce sont les outils open source plutôt orienté DevOps, ainsi que Linux. Dans ses vidéos, bien organisées au sein de playlists, il aborde des sujets comme Docker, Ansible, Traefik, Grafana, ou encore le système Linux en lui-même.

7. PHILIT

Avec sa chaîne PHILIT, Philippe a un objectif : vulgariser l'informatique et faire des démos techniques sur l'utilisation du Cloud Azure de Microsoft. L'une des rares chaînes avec du contenu en français, de qualité, sur le sujet Azure. Très régulièrement, il est accompagné d'un invité pour présenter un service spécifique et en faire une démo technique. Retrouvez-le aussi sur Twitch pour des lives !

8. Korben

Korben, c'est le Chef de l'Internet, alors il est présent partout : sur son blog, bien sûr, mais aussi sur YouTube et sur Twitch. Dans un esprit cool, il partage ses découvertes, ses expériences, et ses astuces au travers de vidéos techniques. Le contenu est très varié et il y a de belles surprises !

9. Grafikart

La chaîne Grafikart traite deux thématiques : le développement Web et le graphisme. Pourtant, elle est dans ma sélection. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'administrateur système, il est intéressant d'avoir des connaissances en SQL, en HTML, avec Git ou encore savoir monter un serveur Web. À mon sens, l'époque où un sysadmin ne mettait pas les mains dans le code est révolue. Des sujets abordés sur cette chaîne YouTube bien structurée.

10. Alphorm

Si la chaîne Alphorm est la dernière de cette liste, finalement, ce n'est pas un hasard : c'est probablement sur cette chaîne où il y a le plus de sujets abordés : de l'administration système, au réseau, en passant par la cybersécurité, le développement et la création graphique. Les thèmes sont très nombreux. Ce n'est pas un hasard, car il s'agit de vidéos issues des formations de la plateforme Alphorm. À cela s'ajoutent les replays des webinaires de l'excellent Hamza Kondah, qui est aussi à l'origine de quelques vidéos de formation.

Nous sommes déjà à la fin de ce Top 10 ! J'en profite pour encourager les auteurs d'autres chaînes YouTube comme celles de KptainFlintt et Yohan Meier sur Wireshark (tous les deux rédacteurs IT-Connect), de Noobosaurus R3x, ou encore de ZeroBullshit.

Que pensez-vous de ce top 10 ? Pensez-vous que j'ai oublié quelqu'un ? 🙂