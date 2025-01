Une nouvelle fois, Cloudflare se félicite d'être parvenu à mitiger une attaque DDoS monstrueuse ! Cette nouvelle attaque record, a atteint un pic à 5,6 térabits par seconde (Tbps) ! Voici ce que l'on sait.

Une nouvelle attaque par déni de service distribué (DDoS) a été orchestrée par le botnet Mirai à partir d'un ensemble de 13 000 appareils compris. Grâce à ces équipements zombies, le botnet a déclenché une attaque DDoS basée sur le protocole UDP dans le but de cibler un fournisseur d'accès à Internet situé en Asie de l'Est.

Les appareils compromis utilisés dans le cadre de cette attaque seraient des appareils IoT : caméras, thermostats intelligents, éclairage connecté, enceintes intelligentes, etc... Tout ce qui tourne autour des objets connectés.

Dans un nouvel article publié sur son blog, Cloudflare évoque cette attaque record qui s'est déroulée le 29 octobre 2024 et qui a durée 80 secondes. Les systèmes de protection de Cloudflare sont parvenus à mitiger cette attaque, donc il n'y a pas eu d'impact sur les services de l'organisation prise pour cible.

"Alors que le nombre total d'adresses IP uniques était d'environ 13 000, la moyenne des adresses IP uniques par seconde était de 5 500.", précise Cloudflare. Cette attaque a atteint un pic record à 5,6 térabits par seconde, où l'action de chaque appareil compromis n'a fait qu'augmenter le flux de données.

Source : Cloudflare

La tendance en matière d'attaques DDoS : plus puissantes et plus courtes

De manière générale, Cloudflare évoque une augmentation significative des attaques DDoS hyper volumétriques. "Au cours du seul quatrième trimestre 2024, Cloudflare a atténué 6,9 millions d'attaques DDoS. Cela représente une augmentation de 16 % d'un trimestre à l'autre et de 83 % d'une année sur l'autre.", peut-on lire dans l'article.

Source : Cloudflare

Le rapport de Cloudflare, qui fait un état de la menace concernant les attaques DDoS, met en lumière un point très intéressant. Les attaques DDoS sont de plus en plus brèves, ce qui rend presque impossible l'intervention d'un humain qui n'a pas le temps d'analyser le trafic et d'appliquer des mesures d'atténuation. Le système de Cloudflare étant totalement autonome, il est adapté à cette tendance.

"La majorité des attaques DDoS HTTP (72 %) se terminent en moins de dix minutes. Environ 22 % des attaques HTTP DDoS durent plus d'une heure et 11 % plus de 24 heures.", peut-on lire.

Si vous voulez en savoir plus sur les attaques DDoS, je vous recommande de parcourir le rapport complet de Cloudflare.