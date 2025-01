À l'occasion du CES 2025 qui se déroule actuellement à Las Vegas, Geekom a dévoilé ses futures nouveautés et innovations dans le domaine des mini PC ! Au programme, quatre nouveaux modèles : QS1, A9 Max, A6 et IT2 Ultra.

Geekom QS1 Pro : le premier mini PC avec un Snapdragon X

Le Geekom QS1 Pro, est le premier modèle de la nouvelle série QS de la marque, et c'est aussi le premier mini PC au monde à embarquer un processeur Qualcomm Snapdragon X. Ce modèle devrait se décliner en plusieurs versions, avec des puces Snapdragon X différentes : X1E-80-100, X1E-78-100, X1P-42-100.

Si l'on prend l'exemple de la puce X1E-80-100, sous architecture ARM donc, elle est associée à 12 cœurs Oryon de 4,0 GHz, un GPU Adreno X1-85 de 3,8 TFLOPS et un NPU Hexagon de 45 TOPS. De quoi être prêt pour l'IA et bénéficier d'une expérience Windows sur ARM : c'est une tendance qui se dégage, puisque Microsoft lui-même a lancé une Surface Pro avec une puce Snapdragon X.

Ce nouveau modèle supportera jusqu'à 64 Go de RAM et Geekom proposera une connectique complète avec de l'USB4, du HDMI 2.0, ou encore du DisplayPort 1.4. Il intégrera également une puce WiFi 7, pour la connectivité réseau sans-fil, et un port Ethernet en 2.5 GbE. Le Bluetooth 5.4 est également de la partie.

Enfin, il est important de noter que ce modèle devrait être ultra-compact puisque Geekom annonce les dimensions suivantes : 105.75 x 102.9 x 1.6mm.

Geekom A9 Max : un monstre de puissance

Le Geekom A9 Max, c'est le nom du second mini PC présenté par Geekom lors du CES 2025. Équipé avec un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 375 (12 cœurs - 24 threads), associée à un iGPU AMD Radeon 890M et AMD Ryzen AI, il se veut particulièrement puissant.

Ce processeur sera épaulé par de la mémoire vive en DDR5, jusqu'à 64 Go, et il pourra embarquer 2 disques SSD NVMe : un disque au format M.2 2280 et un disque au format M.2 2230. Le second emplacement devrait être libre à la livraison du mini PC. Comme le modèle présenté précédemment, il bénéficiera du WiFi 7 et du Bluetooth 5.4. Pour le réseau filaire, il y a une bonne surprise : 2 interfaces RJ45 Ethernet en 2.5 GbE.

Geekom A6 : une configuration à moins de 500 euros

Récemment lancé par Geekom, le modèle A6 est aussi mis en avant à l'occasion du CES 2025. L'objectif de la marque étant de proposer une configuration solide et polyvalente pour moins de 500 euros. Résultat, nous avons un mini PC avec un processeur AMD Ryzen 7 6800H (avec un iGPU Radeon 680M), 32 Go de RAM DDR5 et un disque SSD PCIe Gen4 d'une capacité de 1 To.

Découvrez ci-dessous la fiche technique complète du Geekom A6.

Geekom IT2 Ultra

Geekom a décidé de dynamiser sa série IT équipée de processeurs Intel, avec un nouveau modèle : IT2 Ultra. Il sera décliné en plusieurs versions, notamment avec un processeur Intel Core Ultra 9 285H, Ultra 7 265H, ou un Ultra 5 225H, avec au maximum 64 Go de RAM. En plus du disque SSD NVMe préinstallé par Geekom, vous avez la possibilité d'ajouter un second disque SSD SATA (format M.2 2242). Ce modèle bénéficie aussi d'une mise à niveau sur sa connectivité avec du WiFi 7 et du Bluetooth 5.4.

Pour le moment, nous devons patienter pour en savoir plus sur les tarifs de l'ensemble de ces modèles, mais aussi pour avoir plus de visuels. Mais, Geekom semble bien décidé à nous proposer de nouveaux mini PC prêts pour l'IA et qui suivent les tendances du marché.

