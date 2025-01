Le développeur NTDEV fait encore parler de lui : il est parvenu à alléger Windows 11 24H2 pour réduire la consommation de mémoire vive (RAM) au strict minimum : 184 Mo. Il pourrait tourner sur une machine vieille de plus de 20 ans ! Voici ce qu'il faut savoir !

Depuis plusieurs années, le développeur NTDEV travaille sur un projet baptisé Tiny11 qui a pour objectif de proposer une version allégée et moins gourmande de Windows 11. Bien que cette version soit non officielle, il est toujours intéressant de suivre l'évolution de ces travaux et voir à quel point il est possible de tuner Windows 11. D'ailleurs, vous pouvez consulter son GitHub pour suivre en partie ce qu'il fait.

Une version ultra-légère de Windows 11, pour le fun

"C'est incroyable ce que l'on peut faire même avec un système aussi "fermé" que Windows.", a précisé NTDEV sur son compte X (Twitter), au moment d'évoquer son nouvel exploit. Cette version présente la particularité de consommer seulement 184 Mo de RAM. NTDEV a pu atteindre ce résultat grâce à l'utilisation Tiny11 Core et des optimisations supplémentaires.

En effet, pour arriver à diminuer de façon aussi drastique l'utilisation des ressources, le développeur a dû faire un grand nettoyage. Il a supprimé certaines applications natives comme OneDrive, Caméra, Microsoft Edge, etc... et d'autres processus susceptibles de consommer de la mémoire vive. Ce nettoyage a également un impact positif sur l'espace disque nécessaire : environ 9 Go.

Même s'il avoue que c'est lent et que la machine tourne en mode sans échec, il explique qu'il est possible de faire tourner plusieurs applications en même temps. La vidéo de démonstration qu'il a publiée montre cette version en action.

C'est tout de même impressionnant, car cela signifie que Windows 11 pourrait tourner sur une machine du début des années 2000... Une belle performance de la part de NTDEV !

