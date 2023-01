Microsoft est à fond sur ChatGPT ! Après avoir évoqué l'idée de l'intégrer à son moteur de recherche Bing, l'entreprise américaine souhaite intégrer l'outil d'OpenAI à sa suite bureautique Microsoft Office, au sein des applications Word, Outlook et PowerPoint.

Vous allez me dire : quel est l'intérêt d'intégrer ChatGPT aux applications de la suite Office ? Et bien, l'intelligence artificielle pourrait aider l'utilisateur à générer des réponses automatiques aux e-mails, de manière personnalisée, et en utilisant le même style d'écriture que l'utilisateur. Cela fait penser aux suggestions de texte sur le webmail de Gmail, mais en allant plus loin. Au-delà de générer du texte, ChatGPT pourrait permettre d'améliorer la recherche au sein d'une boîte aux lettres.

Au final, cette intégration est un véritable défi, car même si ChatGPT est impressionnant, il lui arrive de se tromper. Il devra gagner en précision, notamment en mettant à jour ses connaissances plus régulièrement, et en personnalisant le texte pour s'adapter aux styles de l'utilisateur (et non l'inverse).

Enfin, l'autre point qui peut poser problème, c'est la confidentialité des données traitées par ChatGPT. Pour vous aider et répondre à vos demandes, ChatGPT a besoin d'analyser des informations : ce qui ne doit pas se faire au détriment de la sécurité. Microsoft sera attendu au tournant sur ce point, comme d'habitude.

Microsoft veut rentabiliser son investissement

Même si Microsoft communique seulement maintenant sur ses envies d'intégrer ChatGPT à ses applications et services, il y a fort à parier que des travaux sont en cours depuis un bon moment déjà. Cela est d'autant plus vrai qu'il existe déjà un partenariat entre Microsoft et OpenAI, l'éditeur de ChatGPT.

Il s'agit d'un partenariat établi en 2020 qui permet à Microsoft de bénéficier d'une licence exclusive quant à l'utilisation de GPT-3, utilisé par ChatGPT. Ce n'est pas un hasard, car le langage GPT-3 est déjà utilisé par un outil Microsoft basé sur l'intelligence artificielle et à destination des développeurs : GitHub Copilot.

Avant même ce partenariat, en 2019 pour être précis, Microsoft avait déjà investi 1 milliard de dollars dans l'entreprise OpenAI. Depuis le départ, Microsoft est persuadé qu'OpenAI va développer l'intelligence artificielle du futur, et désormais, la firme de Redmond souhaite obtenir un retour sur investissement...

Source