À cause d'une mise à jour logicielle, certaines imprimantes HP n'acceptent plus certaines cartouches d'encre non officielles. Forcément, cela ne plait pas aux clients.

Si vous utilisez une imprimante HP et que vous avez l'habitude d'acheter des cartouches alternatives proposées par d'autres marques, vous avez peut-être eu la mauvaise surprise de constater que l'imprimante n'accepte plus votre cartouche. Cette nouvelle mesure fait suite à l'installation d'un nouveau firmware sur certains modèles HP (qui doit être déployé automatiquement).

La guerre des cartouches d'encre n'est pas nouvelle et elle risque de continuer encore longtemps... En même temps, c'est là-dessus que les fabricants gagnent de l'argent, car, généralement, l'imprimante ne coûte pas très cher, au contraire du prix des consommables qui est très élevé. De ce fait, les cartouches compatibles sont intéressantes pour le consommateur, car elles sont moins chères que celles vendues officiellement par la marque.

Concrètement, avec ce changement, si la cartouche n'est pas équipée d'une puce HP, l'imprimante refusera d'imprimer votre document ! Cela va bien plus loin que le simple avertissement que l'on pouvait rencontrer jusqu'ici...!

Les modèles d'imprimantes HP concernés par cette "nouveauté"

En ce qui concerne les modèles concernés par cette mesure, il s'agit de ceux équipés de la fonctionnalité "Sécurité dynamique" décrite de cette façon par HP : "Les imprimantes HP sont conçues pour fonctionner avec des cartouches d’encre et de toner HP authentiques. Comme il est courant de le faire dans le domaine de l’imprimerie, les imprimantes HP utilisent une méthode d’authentification des cartouches. Sur certaines imprimantes HP, cette méthode d’authentification comprend des mesures de sécurité dynamique". Cette information est fournie sur la boite de l'imprimante ou sur le site officiel HP.

HP admet tout de même que le blocage de ces cartouches lui permet de protéger sa propriété intellectuelle et de maintenir l'intégrité de ses systèmes d'impression. HP va même plus loin en affirmant : "Les cartouches tierces qui utilisent des puces ou des circuits non HP peuvent présenter des risques pour les performances matérielles, la qualité d’impression et la sécurité."

Un porte-parole de HP a également précisé que certaines marques tierces équipent leurs cartouches avec une puce HP, donc elles sont toujours compatibles. Par ailleurs, dans certains cas, et cela dépend du modèle d'imprimante, il est toujours possible de se rendre dans les paramètres pour désactiver le bloquer des cartouches non officielles.

Quoi qu'il en soit, de nombreux utilisateurs de HP risquent de "rager" dans les prochaines semaines. Ce qui est compréhensible.

