Google Chrome accueille un économiseur de mémoire et d’énergie

Depuis plusieurs années, Google cherche à rendre son navigateur moins gourmands en ressources, notamment en mémoire vive. L'entreprise américaine vient de déployer deux nouvelles fonctions qui vont dans ce sens : suffisant pour régler définitivement cette histoire ?

Pour les développeurs, c'est un véritable challenge et on a le sentiment que les années passent, les optimisations sont intégrées, mais Chrome reste un navigateur gourmand. Alors, il y a probablement du mieux, mais les ordinateurs et le Web évoluent aussi dans le même temps... Quoi qu'il en soit, Google indique que la dernière version desktop de Chrome intègre une nouvelle fonction pour améliorer les performances. Grâce à elle, la navigation Web doit être plus fluide et la mémoire plus facilement libérée.

Nommée "Économiseur de mémoire", cette fonctionnalité peut libérer jusqu'à 30% de mémoire en libérant la mémoire utilisée par les onglets inactifs. Il sera possible de créer des exclusions pour ne jamais mettre en veille certains sites. Ce qui n'est pas sans rappeler une fonctionnalité de Microsoft Edge. Mark Chang de chez Google explique : "Le mode "Economiseur de mémoire" libère la mémoire des onglets que vous n'utilisez pas actuellement afin que les sites Web actifs sur lesquels vous naviguez bénéficient de la meilleure expérience possible." - Il est vrai que sur les machines avec peu de mémoire, la consommation de Chrome peut impacter les onglets actifs et les autres applications en cours d'exécution sur l'ordinateur.

Dans le même temps, Google a annoncé une fonctionnalité nommée "Economiseur d'énergie" dont l'objectif est de réduire l'impact de Chrome sur l'autonomie de la batterie de votre ordinateur portable. A ce sujet, Google précise : "Lorsque vous naviguez sur le Web avec Chrome et que le niveau de batterie de votre appareil atteint 20 %, Chrome économise la batterie en limitant l'activité de fond et les effets visuels pour les sites Web comportant des animations et des vidéos."

Dès à présent disponible pour la version bureau de Chrome, ces deux nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement dans le monde entier pour Windows, macOS et ChromeOS.

