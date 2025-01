Microsoft 365 Copilot Chat pour les entreprises, c’est quoi ?

Depuis cette semaine, Microsoft 365 Copilot Chat a fait son apparition dans l'écosystème Microsoft 365 pour les organisations. Contrairement à ce que nous pourrions penser, cette monture de Copilot ne propose pas les mêmes fonctionnalités que Microsoft 365 Copilot, qui lui reste payant. Faisons le point sur les différences entre les deux services.

Avant de parler de cette nouveauté, rappelons notre précédent article sur les changements de noms opérés par Microsoft :

Microsoft 365 Copilot Chat

Microsoft 365 Copilot Chat est disponible pour tous les utilisateurs d'un tenant Microsoft 365, disposant d'un compte Entra ID.

On peut considérer Microsoft 365 Copilot Chat comme une version "allégée" de Microsoft 365 Copilot pour permettre aux utilisateurs d'utiliser les fonctionnalités d'intelligence artificielle générative, à savoir :

Interagir avec Copilot à l'aide de prompt depuis votre navigateur internet pour générer du contenu textuel et des images

Collaborer à plusieurs sur du contenu généré par Copilot avec Copilot Pages

Interpréteur de code dans le contenu demandé et généré

Créer et exploiter des agents Copilot en utilisant des données d'internet uniquement

Bénéficier de la protection des données d'entreprise, permettant de ne pas entrainer Copilot avec des données confidentielles et/ou personnelles - à contrario de la version non-payante sans compte Entra ID

Gestion de l'accès à Copilot par les administrateurs IT

Automatisation des actions des agents Copilot

Voici un aperçu de l'interface Copilot Chat, qui sera accessible via l'adresse m365.cloud.microsoft/chat.

Source : Microsoft

Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot propose, quant à lui, les fonctionnalités suivantes en plus de celles citées ci-dessus :

Interagir avec les données de votre organisation depuis Copilot à l'aide de prompt depuis votre navigateur internet

Bénéficier de l'assistant personnel Copilot dans les applications de la suite bureautique Office, pour réaliser, par exemple, les actions suivantes : Outlook : demander un résumé d'un fil de conversion, résumer les courriels non-lus, générer des emails, planifier un rendez-vous Outlook... Teams : demander un récapitulatif de réunion, des précisions lors d'une visioconférence... Word : Générer du contenu textuel avec une mise en forme adéquate, résumer du contenu, ... Excel : Création de formules de calculs, analyses de données, mise en forme, génération de tableau croisé dynamique, utilisation de Python... PowerPoint : Créer et modifier une présentation, générer un résumé d'une présentation, utiliser un template d'entreprise, traduire du contenu...

Utilisation des agents personnalisés se basant sur les données d'entreprise

Tableau de bord Copilot Analytics permettant de suivre l'adoption du service au sein de votre organisation

Mesure du ROI des collaborateurs avec Viva Insights

Microsoft 365 Copilot est donc une version plus complète, avec une intégration plus forte au sein des applications de la suite Office et une capacité à analyser les données de votre entreprise.

Les différentes tarifications de Microsoft 365 Copilot

En plus de cette mise en avant de Copilot au travers de la suite Microsoft 365 pour les organisations, Microsoft a un introduit le paiement à la consommation.

Comme vous le constatez dans le tableau récapitulatif ci-dessus, certaines fonctionnalités sont disponibles sans bénéficier d'une licence Microsoft 365 Copilot, en payant seulement ce qui est consommé par les utilisateurs (Modèle "Pay as you go").

Source : Microsoft