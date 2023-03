Par la voix de Jared Spataro, Microsoft a fait l'annonce d'une nouvelle importante : l'arrivée prochaine de Microsoft 365 Copilot, "votre copilote au travail", basé sur de l'IA. Faisons le point sur cette annonce !

Microsoft continue de foncer sur l'intelligence artificielle en enchaînant les annonces clinquantes. Cette fois-ci, ce sont les applications Microsoft 365 qui vont bénéficier de l'arrivée de Microsoft 365 Copilot ! Cette nouveauté est basée sur le modèle GPT-4, désormais utilisé aussi par le fameux ChatGPT, même si Microsoft promet que "Copilot est plus que le ChatGPT d'OpenAI intégré à Microsoft 365."

À quoi va servir cette nouveauté dopée à l'intelligence artificielle ? Et bien, elle va permettre d'assister l'utilisateur au quotidien en accomplissant différentes tâches : créer et gérer des documents Word, des présentations PowerPoint et des feuilles de calcul Excel. Elle pourra aussi répondre aux e-mails et organiser votre boite aux lettres.

Microsoft précise : "Copilot in PowerPoint vous aide à créer de superbes présentations à l'aide d'une simple invite, en ajoutant du contenu pertinent à partir d'un document que vous avez créé la semaine dernière ou l'année dernière. Et avec Copilot in Excel, vous pouvez analyser les données pour obtenir des tendances et créer des visualisations de données de qualité professionnelle en quelques secondes.".

Pour Word, Microsoft fait référence au syndrome de la page blanche. Copilot pourra commencer à rédiger un document à votre place, mais aussi générer un résumé d'un document existant que vous lui demandez d'analyser. Cela n'est pas sans rappeler l'annonce de Google, d'il y a quelques jours.

Bien entendu, Microsoft Teams va également profiter de Copilot puisqu'il sera capable de résumer la réunion en temps réel avec des points clés, en précisant qui a dit quoi, et en donnant des suggestions sur les mesures à prendre. Forcément, cela implique que l'outil écoute et analyse tout ce qui est dit pendant la réunion.

Difficile de ne pas évoquer Business Chat qui va permettre de poser des questions au chatbot IA de Microsoft, comme on peut le faire dans Bing. D'ailleurs, Microsoft précise que Business Chat sera accessible à partir de Bing, de l'interface Microsoft 365 et de Teams.

En ce qui concerne la disponibilité de Copilot, voici ce que dit Microsoft : "Nous testons Copilot avec un petit groupe de clients afin d'obtenir un retour d'information et d'améliorer nos modèles au fur et à mesure de notre montée en puissance, et nous l'étendrons bientôt à d'autres clients."

Je vous laisse en compagnie de la vidéo de présentation officielle :



N'oublions pas de laisser une place à l'humain, à son originalité, son imagination, son naturel...

