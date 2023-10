Microsoft OneDrive fait peau neuve avec un nouveau design et plein de nouvelles fonctionnalités ! Microsoft a dévoilé le nouveau OneDrive à l'occasion d'un événement nommé "Microsoft OneDrive: The Future of File Management is Here".

Microsoft OneDrive va recevoir une grosse mise à jour avec pleins de nouveautés. Certaines sont déjà disponibles, tandis que d'autres le seront d'ici la fin de l'année 2023, voire même début 2024.

Une page d'accueil plus moderne et plus fonctionnelle

Tout d'abord, Microsoft OneDrive bénéficie d'une nouvelle page d'accueil modernisée qui permet de mieux retrouver ses fichiers stockés sur le Cloud de Microsoft. Les utilisateurs professionnels et les établissements scolaires peuvent profiter de cette nouvelle page d'accueil dès maintenant. La section nommée "Pour vous" contient des recommandations de fichiers alimentées par l'IA. En dessous, il y a une zone qui contient vos fichiers récents, avec des filtres prédéfinis par type de fichiers ainsi qu'une zone de recherche.

Dans la barre latérale située sur la gauche, il y a également du nouveau, notamment avec le menu "Personnes" qui organise vos fichiers en fonction des personnes avec lesquelles vous travaillez. Juste en dessous, le menu "Réunions" permet de retrouver plus facilement tous les fichiers partagés au sein de vos réunions passées, mais aussi ceux intégrés dans les invitations des réunions à venir. Par ailleurs, une vue "Médias" permet de visualiser, en mode galerie, toutes vos photos et vidéos.

L'image ci-dessous présente cette nouvelle page d'accueil :

Microsoft Outlook et Teams vont accueillir OneDrive

Que ce soit sur le Web ou à partir des applications Windows, Outlook et Teams vont intégrer un accès direct à votre espace de stockage OneDrive (nouveauté prévue pour décembre 2023). Ceci évite de basculer d'une application à une autre, notamment lorsque vous avez besoin de joindre une pièce jointe à un e-mail ou de partager un document pendant une réunion.

La page d'accueil OneDrive sera pleinement intégrée à Teams, comme le montre l'image ci-dessous. Dans Outlook, ce sera le même principe.

Les fichiers à la demande et le mode hors ligne dans le Web

Pour qu'un fichier stocké dans OneDrive soit disponible en mode hors connexion, vous n'aurez plus besoin de passer par l'Explorateur de fichiers pour changer son statut. L'option permettant de rendre disponible un fichier en mode hors connexion sera disponible à partir de l'interface Web de OneDrive : "Lorsque vous souhaitez que des fichiers et des dossiers soient disponibles pour un accès hors ligne sur votre appareil, il vous suffit de les sélectionner pour qu'ils soient toujours disponibles localement, directement à partir de OneDrive for Web."

Par ailleurs, il sera possible de travailler sur vos fichiers OneDrive à partir d'un navigateur Web, même sans connexion Internet. Vous pourrez également charger un fichier. Ainsi, toutes les opérations seront mémorisées et lorsque la connexion Internet sera disponible, OneDrive fera le nécessaire pour se synchroniser. "Lorsque vos fichiers sont disponibles pour un accès hors ligne, vous pouvez les ouvrir et travailler dessus dans votre navigateur même si vous n'êtes pas connecté.", précise Microsoft.

Ces deux nouveautés sont prévues pour début 2024.

Microsoft Copilot dans OneDrive

L'assistant IA de Microsoft, alias Microsoft Copilot, va aussi être disponible dans OneDrive. On le savait déjà, mais Microsoft en a parlé également. Sans surprise, il faudra une licence Microsoft 365 Copilot pour l'utiliser : "Nous prévoyons que Copilot in OneDrive sera disponible d'ici décembre pour tous les clients disposant d'une licence Microsoft 365 Copilot."

Il y a beaucoup d'autres nouveautés à découvrir...

Toutes les nouveautés de OneDrive, y compris celles qui seront introduites par la suite, sont présentées sur cette page, mais vous pouvez aussi regarder le replay de l'événement Microsoft sur YouTube.