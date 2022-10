Test de la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 Pro

I. Présentation

Dans ce test, nous allons parler de la nouvelle version de la serrure connectée Nuki Smart Lock, la version Pro 3.0 avec Wifi intégré et deux de ses accessoires, le Keypad et le Door sensor.

La serrure est disponible seule, en « Combo » (Serrure + Keypad, Serrure + Fob) ou « Set » (Serrure + Fob + Keypad + …) suivant votre souhait. Tout dépend de l’utilisation que vous souhaitez faire de celle-ci et des fonctionnalités attendues (vous retrouvez toutes les possibilités sur le site du constructeur : lien).

Maison principale, secondaire, location courte durée, donner un accès à votre famille, voisins, amis, ou encore à une entreprise, cela est possible grâce à cette serrure, aux accessoires et aux différentes possibilités qu’ils vous procurent. Peut-être que cela vous est déjà arrivé, mais la remise des clés à un artisan pour le début d’un chantier ou l’intervention ponctuelle d’un second ou encore donner ses clés à son voisin pour surveiller le chat ou les poissons pendant une absence peut être contraignante suivant votre planning. Cette serrure répond à tout ceci avec l’ouverture à distance ou la fourniture d’un code à utiliser à vie ou ponctuellement avec le Keypad.

Sortie en 2021, cette serrure connectée à déjà bien fait parler d’elle. Mais qu’en est-il à l’utilisation ?

II. Package & Design

A. Package

Pour contenir la serrure connectée, Nuki a choisi un carton bien épais et solide afin de bien protéger cet objet. Avec le poids du contenu, la boîte s’ouvre sans effort afin de nous montrer la notice dès l’ouverture.

Vous retrouvez sur ce packaging une grande partie des fonctionnalités annoncées de cette nouvelle version de la serrure et l’intégration possible dans les systèmes connectés tels que Home Kit, Alexa, Google, etc…

Le packaging est digne des produits haut de gamme que nous pouvons retrouver sur le marché comme pour certains smartphones.

Ensuite, vous retrouvez directement la serrure et le 1er carton des accessoires d’installation. En enlevant la serrure, vous retrouvez caché en dessous un second carton d’accessoires. Le tout étant dans une boîte moulée afin de tout maintenir correctement.

Le premier carton contient les platines d’installation de la serrure. Une « type A » pour la porte disposant d’un canon qui ressort à plus de 3mm (platine à visser sur le canon) et une « type B » pour les canons à moins de 3mm (platine à coller autour du canon).

Dans le second, une clé Allen et un câble USB pour le chargement du Battery pack (inclus dans cette version). Battery pack qui permettra de répondre au côté écologique.

Pour les accessoires (Keypad et Door sensor), les boîtes sont plus fines, sombres et sobres, mais les produits sont tous aussi bien protégés.

Pour le Door Sensor, nous retrouvons le matériel et une notice.

Pour le Keypad, nous retrouvons le matériel, une notice et un système de fixation simple et efficace soit 2 vis et les chevilles associées.

Que ce soit la platine « type B », le Keypad et le Door sensor, tous 3 disposent de collant 3M.

B. Design

Un design simple et élégant dans l’air du temps qui correspond aux portes récentes que nous pouvons retrouver dans les rénovations de maison ou dans les habitations neuves qu’elles soient en aluminium ou en PVC.

La serrure se décompose en 2 éléments principaux, une partie haute pour la gestion de la clé avec la motorisation en Aluminium brossé, et une seconde partie, en plastique qui contient entre autres choses la Battery pack (qui est inclus avec la version Pro ou qui peut être acquis plus tard pour les autres versions) et l’intelligence.

La serrure en version Pro est disponible aujourd’hui en 2 coloris blanc ou noir contrairement à la version 3.0 qui existe seulement en blanc. Est-ce qu’elle va être commercialisée dans une autre couleur comme le gris anthracite qui est actuellement courant dans beaucoup de maisons ? (Peut-être une idée à leur soumettre)

La serrure en main, celle-ci paraît solide et bien construite, mais assez massive. Elle reste légère sans la Battery pack (ou pile).

Une fois emboîtée, la serrure est quand même plus lourde. Ce qui est le cas pour beaucoup de système disposant de 4 piles AA ou de batterie équivalente.

III. Installation et mise en route

A. Installation physique

Pour cette partie, que ce soit dans la notice fournie ou sur le site internet, le temps annoncé pour l’installation est de moins de 3 minutes, mais qu’en est-il ?

Pour l’avoir testé, il est inutile d’être un maître en bricolage pour faire l’installation et celle-ci se fait réellement en moins de 3 minutes. Ajoutez quelques minutes pour l’installation des accessoires et en 5 minutes la serrure est installée. Ceci vaut si vous n’avez pas à changer le cylindre de la porte, ce qui fut mon cas. Il faut bien faire attention au cylindre d’origine de votre porte et des options que vous souhaitez garder. Le site propose un tutoriel afin de vérifier la compatibilité de votre cylindre avec la serrure connectée (pour le test, c’est par ici : lien). En effet dans mon cas le cylindre n’autorise pas 2 clés (intérieure et extérieure) ce qui implique que je condamne l’ouverture de la porte avec une clé à partir de l’extérieure suite à la pose de la serrure Nuki. Le Keypad devient donc très utile dans ce cas.

Si vous choisissez le cylindre universel il faudra prévoir un peu plus de temps, mais tout est expliqué sur le site (lien), la vidéo explicative est bien faite et facile à comprendre. Les possibilités du cylindre sont importantes, ce qui fait que ce cylindre est compatible avec un grand nombre de serrures (d’après leur site).

Installation de la serrure

Pour l’installation et suivant la forme de mon cylindre, le gabarit utilisé est le type A :

La serrure est installée !

Installation du Door Sensor

Attention, lors de la pose du capteur, veillez à bien respecter les distances minimum et maximum indiquées sur la notice. Trop proche ou trop loin, le capteur risque de ne pas fonctionner correctement.

Installation du Keypad

L’installation du Keypad n’est pas plus difficile que pour le reste, démonter le Keypad (une encoche est disponible pour cela). Puis marquer l’emplacement des trous à effectuer pour mettre les vis, une fois les trous effectués, vous devez utiliser les vis fournies pour positionner la platine et ensuite utiliser l’adhésif 3M. Et remontez-le. Si vous souhaitez le mettre sur le montant de la porte, vous pouvez utiliser que l’adhésif.

B. Configuration

Contrairement à l’installation matérielle, la configuration de la Smart Lock Pro 3.0 par l’application prendra un peu plus de temps, le temps d’intégrer la serrure puis les accessoires. Mais cela reste simple, le tutoriel de l’application est clair et imagé ce qui facilite la configuration.

Installation de l’application grâce au lien fourni dans la boîte, ou directement à partir des stores les plus connus (ici Android, iOS et Tyzen).

Pour l’installation il suffit de suivre les différentes étapes.

La première étape débute après avoir validé les premiers éléments de l’application (Conditions générales d’utilisation, etc…). Pour commencer, vous avez accès à un panel d’éléments que vous pouvez acquérir dans le store du site Nuki.io ou dans les commerces partenaires.

L’application est intuitive et simple d’utilisation.

1ère Étape : la Serrure.

Vérification de l’installation, saisie du nom d’utilisateur et appairage en Bluetooth.

Vérification de la version du firmware et installation de celui-ci si nécessaire.

Choix du nom de la serrure, indication sur le sens de la poignée de porte et saisie d’un code de sécurité.

Calibrage de la serrure et activation du Wifi intégré (celui-ci permet de se passer du bridge).

2nd Étape : le Door Sensor

Vérification de l’installation du capteur et calibrage de celui-ci.

L’installation du capteur peut se faire soit à l’installation de la serrure (à la suite dans le tutoriel), soit indépendamment comme pour le Keypad. Le capteur permet de connaître l’état de la porte (ouverte/fermée) et d’avertir l’utilisateur si celui-ci souhaite verrouiller la serrure lorsque la porte est ouverte.

3ème Étape : le Keypad

Connexion au Keypad et paramétrage du premier code (6 chiffres obligatoires) administrateur.

Une fois l’appairage terminé, saisissez le premier code utilisateur.

C. Les options (paramétrage)

Les options sont nombreuses et disponibles soit par l’application, soit par le site Nuki web.

Regardons l'application d'un peu plus près.

Sur celle-ci vous retrouvez les options principales liées à la serrure et quelques automatisations.

Les options que je trouve intéressantes sont le mode nocturne et l’Actions Smart.

Pratiques et utiles, ces options permettent de verrouiller ou déverrouiller la porte de manière automatisée.

Le mode nocturne, simple, mais pratique, celui-ci verrouille la porte suivant une plage horaire déterminée avec différentes options de sécurisation. L’Actions Smart permet de vous proposer de verrouiller/déverrouiller la serrure suivant votre localisation.

Les options disponibles directement par l’application sont largement suffisantes pour répondre aux besoins quotidiens pour la plupart d’entre nous.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, Nuki met à disposition la plate-forme Nuki Web pour les intégrations domotiques (non utile pour Home Kit d’Apple car l’option est activable par l’application).

Liaison d’un autre smartphone :

Vous pouvez créer d’autres utilisateurs (conjointe, enfant(s), etc..) et les joindre à l’application et déterminer l’accès dont ils doivent disposer pour gérer la serrure.

Nuki Web :

Le site Nuki Web, vous permets l’intégration de la serrure connectée dans les box domotiques (en lieu et place du bridge du fait du Wifi intégré). Pour l’inscription, soit vous passez par l’application, l’option est disponible dans les paramètres, soit vous passer par le site web de Nuki (lien) :

L'enregistrement sur le site Nuki Web s'effectue en quelques étapes.

Le portail permet de voir la liste des appareils enregistrés.

Gestion des données nécessaires pour l’utilisation de l’API. Ce sera utile pour les futures intégrations.

Gestion des codes et des différents utilisateurs, au travers du portail Web de Nuki.

En passant par la plate-forme web, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités que dans l’application avec la notion d’API en plus. Il vous est possible aussi de créer des codes permanents ou temporaires à utiliser sur le Keypad. Si vous disposez déjà d’un bridge, la V3 Pro y est intégrable.

Pour les propriétaires immobiliers qui font de la location, Nuki Web propose une passerelle vers les plates-formes de locations (PMS) :

Quelques mots sur les logs.

Dans la partie option, j’ajoute la partie Logs ou journaux.

L’application dispose d’un journal complet du verrouillage/déverrouillage de la serrure. Vous pouvez y ajouter le changement d’état du Door Sensor.

Les différents identifiants des codes enregistrés avec le Keypad apparaissent afin d’avoir le détail ce qui permet de vérifier si un code spécifique a été utilisé.

Les options comme le mode nocturne ou l’auto-lock y sont référencées clairement. Le journal est précis et lisible facilement.

IV. Intégration domotique

A. Home Kit (Apple)

Pour l’intégration dans Home Kit d’Apple, un QRCode est fourni sur une carte, celui-ci est aussi disponible directement sur la serrure.

Il suffit d’ouvrir l’appareil photo pour lancer l’intégration. Elle se passe en quelques minutes sans difficulté afin d’ajouter la serrure dans votre système.

L’utilisation est simple que ce soit manuellement (par l’application Home Kit) ou en utilisant l’assistant vocal. La serrure répond rapidement à l’instruction.

Bien sûr avec Home kit vous pouvez ajouter la serrure dans des automatismes.

B. Home (Google)

Lancer l’application Home, puis lancer l’intégration par le menu + -> configurer un appareil -> Fonctionne avec Google -> Rechercher Nuki -> Sélectionner Nuki -> Associer un compte -> Saisir ces identifiants de compte Web Nuki et valider les autorisations d’accès.

Le bouton correspondant à l’intégration s’active par l’assistant vocal. Ensuite il est possible d’utiliser l’objet par le tactile ou par la voix. Un appui long est nécessaire pour verrouiller/déverrouiller la serrure. Pour le déverrouillage, l’application demande le code de déverrouillage personnalisé lors de l’enregistrement du matériel dans l’application Google. En cas de non-saisie du code, l’application ne pourra pas déverrouiller la serrure. En cas de déverrouillage par l’assistant vocal, celui-ci peut être donné oralement.

C. Tyzen (Samsung) :

Une fois l’application installée sur l’appareil connecté (ici une Galaxy Watch), aller dans le menu est lancez l’application.

Il n’y a pas beaucoup d’options, l’application est encore en version BETA, et elle permet simplement de verrouiller ou déverrouiller la porte.

Que le téléphone soit en WiFi ou en 4G, il faut absolument que la montre soit connectée en Bluetooth, si celle-ci est connectée en WiFi, l’application vous précise que le smartphone est indisponible (je suppose que si la montre est en 4G, il y a le même message).

Pour Home Kit, Home et Tyzen, les accessoires (Door Sensor et Keypad) ne remontent pas.

D. Home Assistant

Pour l’intégration de la serrure sur Home Assistant, vous avez une aide disponible sur le site de Nuki dans la partie blog (lien en anglais), en suivant cette aide, l’intégration se fait facilement. Contrairement à ce qui est marqué et grâce à la communauté Home Assistant très active, la serrure est pilotée et pas seulement visualisable. De plus, suivant le tuto, cela fonctionnait seulement avec le Nuki Bridge, en testant (car je suis curieux), cela fonctionne parfaitement bien avec la Pro 3.0 et le WiFi intégré grâce à Nuki Web.

Pour faire l’intégration, il faut que le compte Nuki Web soit créé et il faut aussi générer un Token API pour votre box domotique (ici Home Assistant). Une fois le Token généré, suivez le tuto pour récupérer le paquet sur HACS. Lors de l’intégration, le Token est demandé.

Ajouter le dépôt mentionné dans le blog.

Téléchargez le paquet, puis installez-le.

Le redémarrage de HA est nécessaire pour la prise en compte du paquet. Puis intégrer le avec la procédure standard HA.

Le nombre d’entités peut varier en fonction du nombre d’accessoires que vous disposez en plus de la serrure.

Avec le pack dont je dispose, la serrure remonte ainsi que le Door Sensor et les enregistrements des différents codes sur le Keypad.

Au niveau des temps de réponse des différentes commandes, l’activation fonctionne bien et sans trop de délais, la remontée d’information pour l’état est un peu plus longue.

Le Door Sensor est intégrable dans les automatismes tout comme la serrure, mais il est possible de l’associer à d’autre intégration comme Alarmo (Gestion d’une alarme).

Pour l’intégration dans Domoticz, je n’ai vu aucun plugin officiel, mais plusieurs développeurs proposent des scripts qui peuvent être adaptés pour l’utilisation de Nuki Web.

Pour Jeedom, vous retrouverez un plugin officiel à 4€ sur le market. Celui-ci est compatible avec le Nuki Bridge, je n’ai pas vu de compatibilité avec la version 3.0 Pro (WiFi intégré). Si vous recherchez dans les forums liés à Jeedom vous trouverez différentes astuces qui pourront vous donner quelques réponses.

V. L’utilisation au quotidien

Au quotidien, la serrure est pratique avec ces différents modes de fonctionnement (Bouton manuel, interface Web, Home Kit, Box Domotique, etc…) Il est très aisé de l’intégrer dans des scénarios (pour les box domotiques qui peuvent les gérer) afin de vous simplifier la vie. L’utilisation par la clé est toujours disponible suivant votre cylindre de porte (rappel : bien suivre le testeur sur le site du fabricant).

Lorsque vous êtes à l’intérieur de la maison, et suivant les appareils que vous disposez, vous pouvez déverrouiller avec la voix, avec le bouton manuel ou votre montre/smartphone.

À l’extérieur, inutiles d’avoir vos clés, le Keypad vous soulage. Un code suffit. Cela est très pratique aussi si vous avez des enfants, pas besoin de double, mais juste un code à leur fournir. Plus de crainte de perte de clés et en cas d’oubli ils peuvent rentrer.

Pour les parents avec leur smartphone, la fonction AutoLock est pratique aussi. Celle-ci vous permet de verrouiller/déverrouiller la serrure suivant la présence du smartphone à porter de la serrure (combien de fois on peut se dire « ai-je bien fermé la porte ? »).

La serrure étant assez imposante quand même, lors de l’ouverture avec la poignée, je ressens une gêne, en effet je prends la poignée de porte à pleine main, en faisant cela j’ai tendance à buter légèrement contre la serrure.

Après 1 mois d’utilisation (tests compris), la batterie est à 62%. Quand serait-il des piles ? Car d’après le site, la batterie peut tenir jusqu’à 6 mois. Avec les tests, la serrure était très utilisée afin de pouvoir écrire cet article. Mais en utilisation normale celle-ci doit au moins ternir 3 à 4 mois facilement. Pour des raisons d’économie et d’écologie, je recommande fortement cet élément.

VI. Conclusion

Pour conclure, la serrure connectée Smart Lock 3.0 Pro de Nuki est une serrure connectée très pratique dans tous les sens du terme. La serrure est très aboutie et les fonctionnalités proposées avec celle-ci sont nombreuses, poussées et pratiques pour les différents utilisateurs que nous sommes.

Bien qu’un peu encombrante, elle effectue le travail et elle le fait bien. J’ajouterai en plus de l'encombrement, le bruit émis lors du verrouillage/déverrouillage. En effet, la serrure ne passe pas inaperçue en utilisation. Ceci se ressent plus le soir ou le matin quand il y a peu de bruit dans la maison. Des efforts ont été faits sur ce point avec cette nouvelle version d’après le site du fabricant.

Elle rend bien service lors des interventions ponctuelles que nous pouvons avoir. Par la suite, ce serait intéressant que Nuki ajoute un système de détection contre les tentatives d'effraction : par exemple, si quelqu'un essaie de forcer la poignée ou la porte (ce qui doit générer des vibrations).