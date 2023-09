Test Fnatic Jet

I. Présentation

Lorsqu'un gamer cherche à s'équiper, plusieurs accessoires et périphériques vont venir épauler son ordinateur : le tapis de souris en fait partie. L'objectif étant d'avoir une surface qui permet de tirer profit au maximum de la souris de gaming pour avoir des mouvements à la fois fluide et précis. J'ai eu l'occasion de tester le modèle de Fnatic Jet : voici mes impressions.

Ce tapis de souris est disponible en quatre tailles, ce qui influence aussi le tarif (de 29,99€ à 64,99 €) :

Fnatic Jet M : 360 x 28 0 x 3 mm

: 360 x 28 0 x 3 mm Fnatic Jet L : 487 x 372 x 3 mm

: 487 x 372 x 3 mm Fnatic Jet XL : 465 x 465 x 3mm

: 465 x 465 x 3mm Fnatic Jet XD : 950 x 500 x 3mm

Ici, c'est le modèle Jet XL qui est présenté. Le modèle XD est beaucoup plus large, ce qui permettra aussi de poser le clavier sur le tapis de souris.

À chaque fois, c'est la largeur et la hauteur qui sont différentes, car l'épaisseur reste la même : 3 mm.

Au fait, qui se cache derrière Fnatic ? Ceux qui suivent l'e-sport connaissent probablement cette équipe britannique créée il y a près de 20 ans. À l'époque, c'était pour le célèbre jeu Counter Strike que cette équipe a vu le jour, même si désormais elle concourt pour divers jeux vidéos. À côté de cette activité, la marque Fnatic propose du matériel informatique, et plus précisément, des accessoires pour les gamers : souris, tapis de souris, casques, claviers, et même des ordinateurs. De quoi équiper les joueurs. Tout ce matériel est imaginé à Londres, en Angleterre.

II. Package, design, et confort

Le tapis de souris est livré dans une boite soignée, au sein de laquelle il est enroulé. La boite précise la taille du tapis de souris, ainsi que ses dimensions et sa couleur. Accessoirement, cette boite peut servir à transporter le tapis de souris, car il s'enroule très facilement, donc on peut le remettre à l'intérieur. Dans la boite, il est accompagné par une chiffonnette qui permettra d'éliminer facilement les traces de doigts.

Le tapis de souris ne présente aucun défaut ni aucune marque, et c'est tant mieux, car cela pourrait être gênant à l'usage. Même s'il était enroulé dans la boite, il se positionne bien à plat, naturellement, et ne cherche pas à s'enrouler de nouveau. Fabriqué en caoutchouc naturel, tout le tour du tapis de souris dispose d'une ganse cousue noire qui vient finir le produit et maintenir la partie principale du tapis de souris, assez souple et moelleuse si on peut dire. La surface du tapis est entièrement lisse et donne l'impression d'être légèrement plastifiée.

Quant au coloris, il est juste incroyable : en fonction de la luminosité ambiante de la pièce et des couleurs de l'éclairage, le tapis de souris changera d'aspect. Au niveau de la gamme de couleurs, on peut dire qu'il reprend les couleurs des aurores boréales.

L'avantage c'est que son coloris varie sans consommer la moindre énergie, contrairement aux tapis de souris RGB. Alors, oui, c'est peut-être moins clinquant, mais c'est bien vu de la part de Fnatic.

Sa matière lui permet d'être antidérapant et de ne pas bouger, même si l'on fait un mouvement brusque avec la souris. Ce qui est très fréquent lorsque l'on joue, notamment à un FPS, car on effectue des mouvements en continu et on a besoin d'être réactif. Il bénéficie aussi d'une imperméabilité à l'eau et à l'huile.

Avec un souris classique, non adaptée pour le gaming, il n'y a pas un grand intérêt d'avoir ce type de tapis de souris, si ce n'est pour sa taille et son design sympa. Par contre, quand on l'utilise avec une souris adaptée au gaming (avec un nombre de DPI élevé), on voit la différence avec un tapis de souris lambda. La navigation est plus fluide et plus précise, car la surface est adaptée et de meilleure qualité.

Grâce à son épaisseur de 3mm, le tapis de souris est confortable au quotidien. Toutefois, il ne semble pas absorber les bruits des clics de souris : avant ou sans, je n'ai pas vu la différence avec les souris utilisées.

Même s'il a tendance à marquer facilement, le tapis de souris se nettoie bien avec la chiffonnette prévue par Fnatic. S'il y a une tâche un peu plus difficile à enlever, il sera toujours possible d'utiliser un peu d'eau puisqu'il est imperméable : c'est un avantage pour l'entretien et la durée de vie du produit.

III. Conclusion

Pour les gamers, le tapis de souris Fnatic Jet est un compagnon à la fois élégant et performant.

Grâce aux matériaux utilisés, Fnatic nous livre un tapis de souris avec une très belle qualité de fabrication et qui fait son petit effet sur le bureau. Les reflets colorés m'ont agréablement surpris. À l'usage, il favorise bien la vitesse de la souris, en comparaison d'un tapis de souris classique : il est idéal pour les jeux vidéos.

Différentes tailles vont permettre de s'adapter aux besoins de chacun : les amateurs d'e-sport pourront opter pour les modèles de grandes tailles. Même si la petite taille pourra correspondre si votre souris a un nombre élevé de DPI.

Le rapport qualité/prix me semble bon par rapport au marché et aux autres bonnes marques.