Test yeedi cube

I. Présentation

yeedi a lancé un nouveau robot aspirateur laveur de sols : le yeedi cube. Disponible à la vente depuis le 1er septembre 2023, ce modèle est accompagné par une station d'accueil avec plusieurs fonctions que nous découvrirons dans la suite de ce test et qui permettent à yeedi de suivre les tendances et évolutions du marché. Même si yeedi n'a pas été jusqu'à l'intégration de serpillières rotatives, nous verrons que ce robot est équipé d'un système de lavage surprenant et nommé Sonic Mopping par la marque.

Le yeedi cube est conçu pour être un appareil tout-en-un capable d'aspirer et de laver le sol, sans que vous ayez à intervenir. Cela se traduit par une station d'accueil avec plusieurs fonctions et un robot avec un grand réservoir d'eau.

II. Package et design

A. Qu'avons-nous dans le carton ?

Le carton, en forme de cube, contient l'ensemble des éléments : accessoires, station d'accueil et robot. Chaque élément et rangé dans un compartiment spécifique de la boite, avec le niveau de protection nécessaire pour que l'appareil arrive à destination en parfait état. Un emballage soigné, clairement.

A l'intérieur du carton, nous retrouvons le robot, la station d'accueil, ainsi que :

Deux brosses rotatives, qu'il faudra installer sur le robot (aucune brosse de rechange fournie)

Le bouchon du réservoir d'eau situé sur le robot

Un guide de démarrage rapide

Un câble d'alimentation pour la station d'accueil

Une plaque à installer sous la station pour protéger le sol de l'humidité

A cela s'ajoute le sac à poussière déjà en place dans la station.

B. Aperçu de la station d'accueil

La station d'accueil rectangulaire est compacte par rapport à celles d'autres modèles. D'ailleurs, elle me fait penser à celle de certains modèles de robot de chez Roborock, voire même à certaines imprimantes multifonctions. Elle intègre un réservoir pour les eaux usées, ainsi qu'un sac à poussières dans lequel viendra se vider automatiquement le robot, en quelques secondes.

Lorsque le robot rentre à la base, la serpillière sera automatiquement lavée. De plus, la serpillière du robot sera automatiquement séchée à l'air chaud (40°C) à la fin du nettoyage dans le but d'éliminer les odeurs liées à l'humidité et certaines bactéries. La station est équipée de deux bandes avec du grip pour faciliter la progression du robot lorsqu'il doit venir se mettre en place dans la station.

Le réservoir des eaux usées, visible sur la gauche sur la photo ci-dessous, est d'une capacité de 1,2 litre. Quant au sac à poussières intégré à la station d'accueil au sein duquel viendra se vider le robot, il est d'une capacité de 2,1 litres. yeedi n'a pas intégré de sac de rechange, donc quand le sac sera plein (après au moins 6 semaines) vous avez deux solutions : soit passer à la caisse et racheter un sac neuf, soit prendre 5 minutes de votre temps pour vider celui-ci et le remettre en place dans le robot (pratique testée et approuvée).

C. Découverte du robot yeedi cube

De forme arrondie, le robot yeedi cube est entièrement blanc avec quelques éléments graphiques gris ou noirs, notamment sur les côtés. Sur le dessus, en gris, il s'agit d'une poignée pour faciliter le déplacement du robot, ou du réservoir puisqu'elle est intégrée à ce dernier. L'aspect de ce robot est original : le réservoir d'eau recouvre la quasi-totalité de la partie supérieure du robot. C'est la première fois que je vois cela sur un robot, ce qui lui donne un look atypique.

La navigation du robot est assurée par plusieurs capteurs, dont celui qui s'apparente à une caméra sur le dessus du robot, et celui situé sur la face avant.

Regardons d'encore un peu plus près le dessus du robot. A cet endroit, il y a trois boutons physiques qui donnent accès aux fonctions suivantes :

Démarrer un nettoyage complet en mode automatique

Démarrer un nettoyage via la fonction "Placer et nettoyer" , où le robot nettoiera la pièce dans laquelle vous l'avez placé au moment où vous avez appuyé sur le bouton. Plutôt cool !

, où le robot nettoiera la pièce dans laquelle vous l'avez placé au moment où vous avez appuyé sur le bouton. Plutôt cool ! Retourner à la base

Hop, on retourne le robot.

La brosse principale avec des poils en nylon est accompagnée par deux brosses latérales. C'est un bon point pour l'efficacité car certains modèles ont une seule brosse latérale. A cela s'ajoute une roue directionnelle et d'imposantes roues grâce auxquelles le robot sera capable de franchir des obstacles de 2 cm.

Le système de lavage à l'eau est équipé de la technologie Sonic Mopping permettant à la serpillière de vibrer jusqu'à 2500 fois par minute. Cela fait plus de 41 mouvements par seconde ! Un système différent de celui proposé sur le yeedi Mop Station. Afin d'éviter les tapis et la moquette, la serpillière est capable de s'élever automatiquement à une hauteur de 8 mm au dessus du sol. C'est déjà très bien, mais attention aux tapis les plus épais. A cela s'ajoute une fonction d'auto-boost pour aspirer au maximum lorsque le robot passe sur un tapis.

Terminons en parlant des deux réservoirs intégrés au robot : le réservoir à poussières est d'une capacité de 360 ml alors que le réservoir d'eau intégré au robot a une capacité de 1 litre (un réservoir de très grande capacité, donc).

Contrairement au réservoir à poussières, le réservoir d'eau n'est pas facile à retirer, il y a un coup à prendre, mais au début c'est un peu pénible. Et il faut bien penser à remettre le bouchon avant de placer le réservoir à l'horizontale si vous ne voulez pas avoir les pieds trempés... Car oui, c'est bien à vous de remplir ce réservoir : la station de ce modèle n'assure pas cette fonction.

Au final, nous obtenons un ensemble assez compact et plutôt harmonieux, avec une certaine logique dans les codes couleurs. Nous retrouvons des petites touches de bleu à différents endroits, ainsi qu'un bandeau LED bleu sur la station d'accueil qui dynamise le design.

Sur l'image ci-dessous, on peut voir que le robot est bien en place, sur une plaque en plastique équipée de deux bandes antidérapantes. A cela s'ajoute une seconde plaque transparente qui se colle sur le sol (en retirant les protections bleues laissées en évidence) mais dont l'installation, est, à mon sens, facultative.

III. Installation, nettoyage, autonomie

A. Installation

Après avoir effectué les actions de base comme la mise en place la station d'accueil et clipser les brosses latérales sur le robot, il sera temps d'installer l'application yeedi sur votre smartphone pour ajouter le robot et pouvoir le configurer. À ce sujet, yeedi a mis en ligne une vidéo officielle où l'on voit le déballage et la mise en route du robot. La vidéo est bien faite !



Je me permettrais seulement de compléter avec la présentation de l'assistant qui s'affiche à la fin de l'association avec l'application yeedi. Il vous permet de faire vos premiers pas dans la configuration et l'utilisation du robot, notamment en vous proposant de définir une plage horaire durant laquelle vous ne souhaitez pas être dérangé.

Voilà, le robot est prêt à l'emploi.

B. Efficacité du nettoyage

Après plusieurs sessions de nettoyage, que peut-on dire de l'efficacité du yeedi cube ? Tout d'abord, parlons de la vitesse de nettoyage : un peu moins de 2 minutes pour nettoyer 1 m² de surface (33 m² en 59 minutes), ce qui vous donnera une idée approximative pour un nettoyage au sein de votre logement. Toutefois, ceci peut varier, car le robot doit retourner à sa base pendant le nettoyage afin de laver sa serpillière. S'il fait seulement l'aspiration, ce sera plus rapide.

Le robot yeedi cube bénéficie d'une puissance d'aspiration de 5 100 Pa. Tout au long du nettoyage, les deux brosses latérales auront pour objectif de collecter la poussière sur les côtés du robot et dans les recoins. En mode normal, le robot est assez silencieux, enfin disons que son bruit interpelle moins que certains modèles.

Au niveau de la méthodologie employée, il progresse par zone en effectuant des allers-retours, en se décalant à chaque fois, de façon à bien nettoyer l'ensemble de la zone.

Le robot est capable d'esquiver la majorité des objets au sol, même si cela dépend de la taille. Par exemple, il pourra éviter les jouets pour enfants (ou ceux du chien), une chaussure, ou encore un verre. Par contre, il se fera piéger par une petite chaussette ou un câble de chargeur de téléphone. Dans ce cas, il comprendra qu'il "s'est trompé" et se mettra en pause afin que vous puissiez retirer l'objet avant de poursuivre le nettoyage. Aucun souci avec les murs et les meubles qui sont parfaitement gérés.

Même si le système de lavage n'atteint pas le niveau de performances des robots équipés d'un système avec deux serpillières rotatives, il faut bien avouer que celui-ci est tout de même pertinent. Il parvient à éliminer certaines tâches grâce à la puissance et l'intensité de ses vibrations. Le fait de coupler l'aspiration avec le lavage avec ce système permet au yeedi cube d'effectuer du bon boulot.

À la fin du nettoyage, il retournera à sa base pour vider son réservoir à poussières automatiquement, et il partira dans une session de séchage à l'air chaud de la serpillière qui durera plusieurs heures. D'ailleurs, le bruit "de ventilation" lié au séchage n'est pas neutre (bon, ce n'est pas une soufflerie non plus), et il peut être gênant si vous installez le robot dans le salon.

C. Autonomie

Équipé d'une batterie au Lithium de 5 200 mAh, yeedi annonce une autonomie de 180 minutes, soit 3 heures, pour son robot Cube.

Vis-à-vis des tests effectués, nous pouvons affirmer que la valeur du constructeur est conforme à la réalité. Gardez à l'esprit que la puissance de nettoyage choisie aura un impact sur l'autonomie.

IV. L'application yeedi

L'application yeedi, bien traduite en français, permet à la fois de contrôler le robot et de le configurer, en allant plus loin qu'avec les boutons physiques présents sur le dessus du robot. La page d'accueil donne un aperçu sur la carte de votre logement (générée suite au premier nettoyage), l'état de la batterie et la configuration actuelle. Un gros bouton "Play" permet de lancer le nettoyage.

En tant qu'utilisateurs, nous pouvons personnaliser la prochaine séance de nettoyage grâce aux paramètres suivants :

Type de nettoyage : aspiration et serpillière ou aspiration seule, c'est à vous de choisir

: aspiration et serpillière ou aspiration seule, c'est à vous de choisir Puissance d'aspiration : silencieux, normal ou max

: silencieux, normal ou max Débit de l'eau : faible, moyen ou haut débit

: faible, moyen ou haut débit Nettoyage rapide ou en profondeur

A cela s'ajoute une série d'options pour la station en elle-même, comme la gestion du vidage automatique, la configuration d'une durée pour sécher la serpillière (pas un planning, mais bien une durée, soit 3h, soit 5h), et la possibilité de déclencher une action manuellement (laver la serpillière, sécher la serpillière, ou vider le bac à poussières du robot).

Au-delà des options accessibles rapidement depuis l'accueil de l'application, d'autres paramètres et fonctions sont accessibles dans les menus avancés :

Planification du nettoyage, à une heure spécifique, un ou plusieurs jours de la semaine, avec un nettoyage complet ou seulement par zone

Etat d'usure des pièces du robot, notamment le filtre et la brosse principale

Préférences quant au nettoyage de tapis : faut-il éviter les tapis ou passer sur les tapis (en levant la serpillière) ? Faut-il aspirer plus fort lorsque l'on passe sur un tapis ?

Ne pas déranger pour empêcher le robot de nettoyer sur une plage horaire définie

Pour finir sur l'application, nous allons parler de la cartographie. La carte générée et visible dans l'application yeedi est assez basique. Cependant, la carte générée correspond bien à mon logement, avec une bonne répartition des pièces, et il y a plusieurs fonctions importantes disponibles :

Attribuer une fonction à chaque pièce, grâce à un système d'étiquettes

Fusionner ou séparer des pièces pour créer de nouvelles zones ou ajuster la carte générée

Créer des limites virtuelles pour empêcher le robot de nettoyer certaines zones (aucun nettoyage ou aspiration seule)

Nettoyage par pièces (le robot nettoie uniquement la ou les pièces sélectionnées, dans l'ordre qu’elles sont sélectionnées)

Personnaliser le nettoyage pour chaque pièce : puissance d'aspiration et débit d'eau

Reprise du nettoyage, de telle sorte que si le robot n'a plus de batterie alors qu'il n'a pas terminé de nettoyer, il poursuivra une fois la batterie rechargée

V. Conclusion

Que ce soit le robot ou la station d'accueil, la qualité de fabrication est très bonne et le look soigné ! On peut même dire que visuellement, yeedi a innové en intégrant le réservoir d'eau sur le dessus de l'appareil (mais c'est dommage qu'il ne soit pas évident à retirer).

La fonction "Placer et nettoyer" est très pratique, car on peut demander au robot de nettoyer une pièce spécifique (selon votre cartographie) sans avoir besoin de dégainer l'application sur son smartphone pour créer une session de nettoyage personnalisée. Même si l'application est complète et pratique, c'est un avantage de ce robot pour ne pas créer une dépendance trop forte avec le smartphone.

Son prix : 699.99 euros. Oui c'est un investissement, mais à ce prix vous avez un robot efficace et très complet, avec un tarif nettement en dessous des modèles plus haut de gamme du marché. Une fois de plus, yeedi propose un modèle avec un excellent rapport qualité/prix.

Terminons par une bonne nouvelle : à l'occasion du lancement, il y a 100 euros de remise sur Amazon (coupon code à cocher), donc il est proposé à 599.99 euros !