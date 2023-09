Test KTC H32S17 – Ecran gaming incurvé de 32 pouces

I. Présentation

Vous recherchez un écran incurvé de 32 pouces taillé pour le gaming ? Alors vous devriez lire cet article au sujet de l'écran KTC H32S17 avec attention ! Mais, soyons clairs dès le départ : bien que ce soit indiqué 32 pouces sur la fiche produit que l'on peut retrouver sur différents sites, cet écran bénéficie bien d'une dalle de 31.5 pouces.

Pour ceux qui n'ont pas lu mes derniers tests KTC et qui découvrent cette marque, voici quelques mots pour la présenter...

La marque KTC (Key To Combat) de l'entreprise Shenzhen KTC Technology Co est spécialisée dans les écrans gaming ! Même si vous ne connaissez pas cette marque directement, vous connaissez ses partenaires puisqu'il s'agit de Samsung, LG, etc... Et, ses dirigeants ont pris la décision de sortir leur propre gamme d'écrans sous la marque KTC afin de profiter de l'expertise interne de l'entreprise : 26 ans, tout de même. Depuis 2021, KTC propose à la vente ses propres écrans ! Précédemment, j'en ai déjà parlé dans mon test du KTC G42P5 et mon test du KTC M27T20.

Commençons par les caractéristiques techniques du H32S7 :

Taille de l'écran : 31.5 pouces, dalle LED 8 bits (sRGB),

Résolution de l'image : 2560 x 1440p (WQHD) - 2K

Format de l'image : 16:9

Courbure de l'écran : 1500R

Temps de réponse : 1 ms

Taux de rafraichissement : 165 Hz

Contraste : 3500:1

Luminosité maximale : 350 nits

Angle de vue : 178°

Autres : HDR10, AMD FreeSync, G-Sync, Game Assist Mode, protection contre les lumières bleues

Haut-parleurs intégrés : non

Connectique : 1 x HDMI 2.0 / 2 x DisplayPort 1.2 / 1 x USB-A (pour les mises à jour du firmware) / 1 x prise casque Jack

Dimensions de l'écran sans support (longueur x hauteur x épaisseur) : 711 mm × 422.7 mm × 106.1 mm

Poids de l'écran avec le pied : 6.0 kg

Garantie : 3 ans

Prix : à partir de 249,99 euros

Comme le montre cette fiche technique, cet écran a des caractéristiques recherchées par les gamers et cela devrait leur plaire ! Qu'en est-il dans la pratique ? La réponse dans la suite de cet article.

II. Package et design

Le carton de l'écran, plus que sobre, fait également office de carton pour l'acheminement du produit puisque l'étiquette du transporteur est directement collée dessus. La bonne nouvelle, c'est que le matériel est arrivé à mon domicile en parfait état ! À l'intérieur, les accessoires et le pied de l'écran sont emballés dans des sachets en plastique. La dalle incurvée de l'écran est très bien protégée par une boite en polystyrène. Au-delà d'assurer la protection de la dalle, ceci permet de pouvoir la sortir facilement du carton.

Au sein de la boite, nous retrouvons les éléments suivants :

La dalle incurvée de l'écran

Le pied de l'écran, en deux parties que l'on doit assembler avec deux vis

Une alimentation externe de 64.98 Watts et son câble

Un câble DisplayPort

Des vis et un outil pour assembler le pied de l'écran

Une notice d'utilisation

Comme sur d'autres modèles de la marque KTC, la connectique est située à l'arrière de l'écran, au centre de la dalle. Le pied de l'écran est trop fin pour intégrer le moindre système permettant de faciliter le passage des câbles. Nous retrouvons, de gauche à droite : le connecteur d'alimentation, un port USB-A, un port HDMI, deux ports DisplayPort et une prise casque. Côté connectique, cet écran est bien équipé !

Pour fixer le pied à la dalle, c'est ultra simple : il n'y pas de vis, mais un système de clipse donc il suffit de venir positionner le pied au niveau du support à l'arrière de la dalle. Si vous le souhaitez, vous pouvez fixer cet écran au mur puisqu'il est compatible VESA (100 x 100 mm). Quand on regarde l'écran de dos, nous pouvons visualiser un bouton unique de type joystick en bas à gauche afin de naviguer dans les menus, et une encoche de sécurité Kensington (afin d'installer un antivol).

Les bords de l'écran sont très fins, même si le bord inférieur est un peu plus épais, cela va permettre de renforcer le côté immersif et apporte l'élégance au produit. Esthétiquement, cet écran est réussi et la forme de son support est une réussite, à mon avis. L'arc de la dalle est de 1500R, ce qui est dans la moyenne on peut dire, puisque les autres courbures que l'on peut croiser sont 1000R et 1800R (1000R étant le plus incurvé).

Si vous recherchez un écran avec des effets lumineux, passez votre chemin, car celui-ci n'en a pas. Les seuls effets, ce sont les bandes plastiques rouges situées à l'arrière de l'écran.

Pour le moment, il y a un reproche que je peux faire à cet écran : il n'y a que très peu de réglages disponibles. Il n'est pas possible d'ajuster la hauteur, ni même de le pivoter vers la gauche ou la droite, ou encore de faire une rotation (ce qui ne m'étonne pas sur un écran de ce type). Le seul réglage possible, c'est l'inclinaison de quelques degrés.

III. L'écran au quotidien

Au quotidien, l'écran KTC est-il agréable à utiliser ? Qu'en est-il du côté immersif en jeu ? Nous allons en parler dans cette partie de l'article.

L'image bénéficie d'une résolution de 1440p, ce qui correspond à du 2K au format 16/9 dans la configuration de ce modèle. Ce format traditionnel auquel nous sommes habitués est un bon compromis que ce soit pour la bureautique, le multimédia, mais aussi les jeux vidéos. Dans la pratique, la qualité d'image m'a plu avec une bonne profondeur des noirs et des couleurs assez bien équilibrées. L'option HDR10, que l'on gérer dans les options de l'écran, aide à optimiser le rendu.

Les photos ci-dessous ont été prises dans le noir pour éviter les reflets, car oui, il y a quand même des reflets malgré que KTC mette en avant la caractéristique "anti-glare screen" (écran antireflet). C'est peut-être dû à la configuration de la pièce (petite fenêtre, au nord, en face de l'écran, à environ 4 mètres) ou à la luminosité de l'écran : 350 nits, ce qui reste une luminosité standard. Une fois le rideau baissé et le jeu vidéo lancé, l'image est impeccable. Ouf.

La dalle incurvée fait son petit effet et renforce clairement le côté immersif, en comparaison d'un écran plat traditionnel. J'ai apprécié cette expérience en jeu et nous avons le sentiment d'avoir une meilleure vue d'ensemble de toute l'image.

Dans les menus de l'écran, vous avez la possibilité d'ajuster l'image selon vos goûts et préférences. C'est également dans les menus de l'écran, accessible via le bouton joystick à l'arrière de l'écran, que vous pourrez retrouver quelques options sympathiques pour les gamers ! En effet, au-delà des paramètres pour régler l'image, vous pouvez gérer le HDR, le FreeSync, DCR (contraste dynamique), MPRT (temps de réponse) et le mode Game Plus.

IV. Conclusion

Un écran incurvé de 31.5 pouces avec une résolution 2K à 250 euros, c'est le défi que relevé par la marque KTC. Malgré ses bandes plastiques rouges, cet écran n'a pas à rougir, bien au contraire, il est top !

Personnellement, j'ai apprécié la belle qualité d'image, ainsi que le côté immersif de l'incurvé, les différentes options de paramétrage afin que tout le monde y trouve son compte, et la présence de 3 ports vidéos différents (vous pouvez aisément connecter deux ordinateurs et une console de jeux, par exemple). À l'inverse, le fait qu'il n'y ait que très peu de réglages (inclinaison, seulement), c'est un point négatif notable. On peut aussi noter l'absence de haut-parleurs.

À l'occasion de la sortie de ce test, vous pouvez profiter d'une remise chez Geekbuying (entrepôt en Europe) :

Acheter sur Geekbuying et profiter de 30 euros de réduction avec le code "7TNUPI3L", soit 219,99 euros au lieu de 249,99 euros.

Merci à la marque KTC de m'avoir offert l'opportunité de découvrir cet écran.