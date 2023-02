Test KTC G42P5

I. Présentation

L'écran KTC G42P5 est destiné au marché du gaming et il suffit de regarder ses caractéristiques pour s'en convaincre ! J'ai eu l'opportunité de le tester, ce qui est l'occasion pour moi de vous donner mon avis sur cet écran gaming et de vous faire découvrir la marque KTC qui est peu connue en France.

Quand on veut jouer aux jeux vidéos dans d'excellentes conditions, il ne suffit pas d'avoir la dernière console à la mode ou d'avoir un PC taillé pour les jeux. Il faut s'équiper de bons périphériques et accessoires : l'écran en faire clairement partie !

Quelques mots sur la marque KTC...

Tout d'abord, KTC ça signifie Key To Combat alors ça pose tout de suite le décor ! Cette marque associée à l'entreprise Shenzhen KTC Technology Co est spécialisée dans les écrans gaming ! Même si vous ne connaissez pas cette marque directement, vous connaissez ses partenaires puisqu'il s'agit de Samsung, LG, etc... Et, ses dirigeants ont pris la décision de sortir leur propre gamme d'écrans sous la marque KTC afin de profiter de l'expertise interne de l'entreprise : 26 ans, tout de même. Quant aux écrans KTC, ils sont sur le marché depuis 2021. Voilà, vous en savez plus que cette marque !

Maintenant, parlons de l'écran KTC G42P5 et plus particulièrement de ses caractéristiques :

Taille de l'écran : 42 pouces, panneau OLED de chez LG (avec traitement antireflet)

Résolution de l'image : 3840 × 2160 px (4K)

Ratio de l'image : 16:9

Temps de réponse : 0,1 ms (gris à gris)

Taux de rafraichissement : 138 Hz

Luminosité : 600 cd/m2

Autres : HDR 10, AMD FreeSync Premium, G-Sync, réduction des lumières bleues (Eye Saver)

Haut-parleurs intégrés : oui, 2 x 8 Watts

Connectique : 2 x HDMI 2.1 / 1 x DisplayPort 1.4 / 1 x USB-C / 3 x USB 3.0 / 1 x prise casque

Dimensions de l'écran sans support (longueur x hauteur x épaisseur) : 932 × 534 × 45 mm

Poids : 18 kg

Garantie : 3 ans

Prix : à partir de 1 299,99 euros

Avec cette connectique complète, l'écran KTC G42P5 pourra être connecté à un PC gaming, mais aussi aux consoles de jeux de dernière génération. Compte tenu de sa taille, il est adapté à une utilisation avec PC et consoles.

II. Package et design

Lorsque l'on achète cet écran KTC il arrive en deux colis différents : l'un avec l'écran et l'autre avec le pied. Le matériel est bien protégé dans des cartons épais et aux couleurs de la marque. Le matériel que j'ai reçu n'a subi aucun choc. Si l'on se retrouve avec deux colis, l'un pour l'écran, l'autre pour le pied, il y a une raison très simple : l'écran peut être acheté seul, ce qui vous offre la possibilité de le fixer au mur grâce au support VESA intégré. Au passage, c'est aussi l'occasion d'économiser le prix du pied (soit 149,99 euros).

À l'intérieur du carton, l'écran bénéficie d'une très bonne protection avec des mousses et il est lui-même emballé. C'est rassurant de voir que KTC apporte un soin particulier à l'emballage et à la protection du matériel.

Le support VESA 100 x 100 mm évoqué précédemment est accessible à l'arrière de l'écran en retirant 4 vis. C'est également à cet emplacement qu'il faudra fixer le pied de l'écran. Sur la seconde image, à droite, on peut voir l'étiquette énergie avec la lettre "G" est une consommation estimée de 50 kWh/1000h. Ce n'est pas surprenant, car les écrans gaming héritent généralement d'un indice F ou G.

En termes d'accessoires, cet écran est accompagné par une télécommande et ses pilotes, un câble d'alimentation, un tournevis pour le montage du pied sur l'écran, une notice, ainsi que deux câbles : un câble USB-C vers USB-C et un câble HDMI vers HDMI. L'ensemble est visible sur les photos ci-dessous.

La télécommande est relativement pratique pour configurer l'écran et gérer le volume. Pour être plus exhaustif, la télécommande permet d'allumer/éteindre l'écran, de changer la source du signal, de gérer le volume, de couper le son, mais aussi d'ouvrir le menu de configuration de l'écran notamment pour régler l'image.

Parlons du support, qui je le rappelle, est vendu séparément.

Il est très bien protégé dans la boite, avec différentes mousses de protection et un bon emballage. Le pied est livré en kit, c'est-à-dire qu'il faut l'assembler en utilisant la visserie fournie et le tournevis livré avec l'écran.

Ce support est assez limité en termes de réglage puisqu'il sert uniquement à incliner l'écran. Autrement dit, il ne permet pas de pivoter l'écran ni de le régler en hauteur, ce second point étant un peu plus embêtant. Pour être plus précis sur l'inclinaison, voici la plage d'angles : -5° à +20°.

Le pied permet de bien stabiliser l'écran, mais l'ensemble est assez profond. Ce n'est pas étonnant compte tenu du poids de l'écran et de sa taille, le pied se doit d'être imposant.

III. L'écran au quotidien

Puisqu'il s'agit d'un écran de gaming, quoi de mieux qu'une partie de Battlefield 2042 pour voir s'il offre une bonne expérience ? En ce qui concerne l'ordinateur utilisé pour les tests, il est équipé d'une carte graphique GeForce RTX 3060 Ti et d'un processeur AMD Ryzen 7 5800X, de quoi faire tourner des jeux récents !

Compte tenu de la taille de cet écran, il faut prévoir une distance suffisante entre l'écran et votre position pour jouer, ou l'utiliser tout simplement. Sinon, autant vous dire que vous allez avoir les yeux éclatés (et c'est logique). Du coup, pour avoir plus de recul, c'est plus pratique d'utiliser une manette que l'on soit un joueur sur PC ou sur console. Néanmoins, rien ne vous empêche d'installer cet écran sur votre bureau, mais ce point est à prendre en considération par rapport à votre installation. La présence de la télécommande prend tout son sens également.

Un écran immersif

Avec cet écran, l'immersion est très bonne et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la netteté de l'image et la qualité du rendu. Je ne suis pas un gros joueur, mais là j'avoue que pour jouer, c'est vraiment sympa ! La fluidité de l'image est très bonne également : on peut remercier le taux de rafraichissement de 138 Hz, le temps de réponse de 0,1 ms et les technologies comme FreeSync.

Je ne l'ai pas précisé au sein des caractéristiques, mais le verre de l'écran bénéficie d'une finition nanotexturée, ce qui permet d'améliorer la restitution de l'image (couleurs, luminosité) en réduisant les reflets. Autrement dit, si l'écran est exposé à une source de lumière extérieure, les reflets seront atténués grâce à cette finition. A cela s'ajoute un traitement antireflet.

Vous pouvez aussi constater que le support de l'écran bénéficie d'un éclairage RGB, dont la couleur change dynamiquement. Cet effet lumineux fait office d'éclairage d'ambiance.

Au-delà des sessions de jeux vidéos, cet écran est tout à fait capable d'être utilisé au quotidien pour de la bureautique, du streaming, etc... Mais il est clair que ce modèle s'adresse aux gamers avant tout.

L'audio

Cet écran est équipé de deux haut-parleurs de 8 watts permettant de bénéficier du son sans connecter un périphérique audio externe. Il y a une bonne puissance, un rendu sonore correct dans le même esprit de l'audio que l'on retrouve sur les téléviseurs, mais soyons clairs : vous allez préférer utiliser votre casque de gaming pour renforcer l'immersion.

Des ports USB, pourquoi ?

Tout d'abord, cet écran propose la fonction de "charge inversée" à partir du port USB-C compatible PowerDelivery, ce qui permet de recharger un appareil connecté à l'écran. Par exemple, un ordinateur portable connecté à l'écran peut se recharger via une connexion USB-C. Cette fonction délivre jusqu'à 90 watts.

Par ailleurs, sachez que cet écran prend en charge une fonctionnalité de type KVM. Si vous connectez un clavier ou une souris à l'écran, cela vous permet de réutiliser ces périphériques sur plusieurs ordinateurs.

L'ensemble des ports sont accessibles sur le côté gauche de l'écran.

IV. Conclusion

Rien que par sa taille, cet écran gaming facilite l'immersion pendant les sessions de jeux ! La dalle OLED est de très bonne qualité et offre un très beau rendu, avec un bon dynamisme au niveau de l'image, ce qui est appréciable. KTC a fait de réels efforts pour fournir un affichage très qualitatif, et c'est réussi ! Cela tombe bien, car c'est ce que l'on va attendre en priorité d'un écran gaming. Ma principale déception, c'est l'audio que je trouve en retrait.

Avant d'envisager l'achat de cet écran, tenez compte de la taille de la dalle et du fait qu'il soit nécessaire d'avoir un recul suffisant pour l'utiliser dans de bonnes conditions.

Espérons que KTC puisse être un peu plus connu en France, ce qui permettrait à cette marque d'être présent sur des sites plus connus en France, car ce n'est pas le cas actuellement. En effet, ce n'est pas la peine de rechercher cette marque sur Amazon, par exemple. Par contre, la marque est bien référencée sur Geekbuying, AliExpress, etc.

Pour acheter cet écran (avec son socle) sur le site Geekbuying, je vous propose d'utiliser le lien ci-dessous avec le code "72PLUY5T" pour obtenir un tarif préférentiel : 1 279.99 € au lieu de 1 399.99€.