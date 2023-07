Test KTC M27T20

I. Présentation

Vous recherchez un écran 27 pouces équipé de la technologie Mini-LED ? Alors vous êtes au bon endroit, car dans cet article je vous donne mon avis sur l'écran KTC M27T20 !

Bien moins coûteuse que la technologie OLED, le mini-LED offre une sérieuse alternative puisqu'elle offre une excellente qualité d'affichage, notamment avec des noirs profonds et des couleurs dynamiques comme avec l'OLED, justement. Conscient des atouts de cette technologie, KTC a décidé de l'utiliser pour plusieurs de ses modèles, dont le M27T20 !

Parlons un peu de la marque KTC...

La marque KTC (Key To Combat) de l'entreprise Shenzhen KTC Technology Co est spécialisée dans les écrans gaming ! Même si vous ne connaissez pas cette marque directement, vous connaissez ses partenaires puisqu'il s'agit de Samsung, LG, etc... Et, ses dirigeants ont pris la décision de sortir leur propre gamme d'écrans sous la marque KTC afin de profiter de l'expertise interne de l'entreprise : 26 ans, tout de même. Depuis 2021, KTC propose à la vente ses propres écrans ! Précédemment, j'en ai déjà parlé dans mon test du KTC G42P5.

Commençons par les caractéristiques techniques du M27T20 :

Taille de l'écran : 27 pouces, panneau mini-LED (576 zones - 2304 LEDs) avec technologie Quantum Dot

Résolution de l'image : 2560 x 1440p (2K QHD) recommandé, mais résolution 4K disponible (3840 x 2160p)

Ratio de l'image : 16:9

Temps de réponse : 1 ms

Taux de rafraichissement : 165 Hz

Luminosité maximale : 1 015 nits

Angle de vue : 178°

Autres : HDR1000, AMD FreeSync, G-Sync, KVM (contrôler deux PC avec un seul clavier/souris), protection contre les lumières bleues

Haut-parleurs intégrés : oui, 2 x 2 Watts

Connectique : 2 x HDMI 2.0 / 1 x DisplayPort 1.4 / 1 x USB-C (Power Delivery 90 Watts) / 2 x USB-A 3.0 / 1 x USB-B 3.0 / 1 x prise casque

Dimensions de l'écran sans support (longueur x hauteur x épaisseur) : 617.8 × 364.2 × 64.8 mm

Poids de l'écran avec le pied : 6.9 kg

Garantie : 12 mois pour la dalle, 3 mois pour le pied de l'écran

Prix : à partir de 449,99 euros

II. Package et design

Le package est très soigné puisque l'on a le droit à une boite en carton épais, très esthétique avec un bel aperçu sur l'écran, où KTC n'a pas hésité à mettre en avant la technologie mini-LED embarquée par l'écran. À l'intérieur, tout est correctement emballé et protégé, notamment des mousses épaisses. Chaque élément est à sa place et à l'abri des chocs.

À l'intérieur, on retrouve le contenu suivant :

La dalle 27 pouces de l'écran

Le support de l'écran, en deux parties

Une alimentation externe, de 240 watts, avec son câble d'alimentation

Un câble HDMI

Un câble DisplayPort

Une notice pour l'assemblage du pied

Un guide utilisateur en anglais

Le pied de l'écran est en deux parties et il doit être assemblé. La base est rectangulaire, ce qui est classique (les gamers auraient apprécié plus de style). Ceci s'effectue rapidement et facilement, sans utiliser d'outil. Le pied est entièrement noir, mise à part une touche rose plutôt flashy au niveau du trou conçu pour le passage des câbles, comme le montrent les images ci-dessous. Une couleur qui s'inscrit dans l'esprit gaming.

L'écran vient se clipser sur le pied grâce à un système très pratique. L'utilisation du pied est facultative puisque l'écran est compatible VESA (100x100mm), ce qui signifie qu'il peut être installé sur un support mural ou sur le bras d'un support multi-écrans.

Les connectiques sont situées à l'arrière de l'écran et elles sont centrées. Il faut le dire : on est carrément gâté, car KTC a inclus plusieurs ports HDMI, du DisplayPort, de l'USB, ainsi que de l'USB-C. Seul regret : le fait qu'il n'y ait pas au moins un port USB, ou à minima la prise casque, plus accessible. À l'arrière, ce n'est pas toujours simple d'accès une fois que l'écran est en place.

L'écran, qui de dos donne l'impression d'avoir deux ailes, peut être réglé en hauteur et incliné. À cela s'ajoute la possibilité de faire une rotation complète de l'écran pour qu'il soit positionné à la verticale. En bas à gauche, vous remarquerez la présence d'un bouton vous permettant de changer de source, d'accéder au menu, ou encore de gérer la fonction KVM.

Plus précisément, voici les réglages possibles :

Lorsque l'on allume l'écran pour la première fois, on découvre les effets lumineux intégrés à la coque de l'écran. La couleur change toute seule et il n'est pas possible d'effectuer le moindre réglage. Les gamers apprécieront, même si l'on peut être friand de petites customisations, comme on peut le faire avec les périphériques compatibles RGB.

De l'autre côté, et cela reste l'essentiel : l'image de l'ordinateur connecté est visible à l'écran. Enfin, il pourrait s'agir aussi de l'image de votre console de jeux préférée ! Cet écran peut être utilisé avec différents types d'appareils, que ce soit avec un PC, une PS5, une Nintendo Switch ou une Xbox. Sur la dalle, la bordure noire est de 6mm à droite, à gauche et en haut de l'écran, et d'à peine 2mm sur la partie inférieure.

La finition générale de l'écran est bonne, même si KTC pourrait viser encore plus haut avec un pied plus esthétique (comme celui de l'autre modèle que j'ai pu tester) et des bords d'écran plus fins. Toutefois, le design de l'arrière de l'écran et la présence d'effets lumineux permettent à l'écran de se démarquer un peu et de tenter de séduire les gamers.

III. L'écran au quotidien

Pendant plusieurs jours, l'écran KTC m'a accompagné au quotidien ! L'occasion de vous en dire un peu plus sur mes impressions !

Tout d'abord, quand on regarde une vidéo en 2K ou 4K, on apprécie d'avoir du mini LED et une résolution d'écran en 2K (ou supérieur). La restitution des couleurs est très bonne, avec une belle profondeur des noirs. L'ensemble est bien équilibré et selon vos goûts, il sera toujours possible de personnaliser l'image. Le seul bémol : sur des images sombres, et lorsque la pièce est peu lumineuse, on peut constater un léger flou lumineux (effet blooming) sur l'image. C'est à noter, mais ce n'est pas forcément gênant. Les angles de vision sont très bons, que l'on soit en face de l'écran ou sur le côté, on voit parfaitement l'image.

Grâce au menu de l'écran, vous avez la main sur un ensemble de paramètres pour ajuster l'image, mais aussi activer ou désactiver certaines fonctionnalités : luminosité, contraste, équilibrage des noirs, netteté, température des couleurs, gamma, saturation, filtre pour la lumière bleue, FreeSync, etc... Le menu est disponible en plusieurs langues, dont le français. Toutefois, ce n'est que partiellement traduit : en français, certains menus s'affichent en allemand. Le menu est facile à utiliser et contient l'essentiel des paramètres. Seul bémol, cette traduction approximative.

La résolution recommandée pour cet écran est le 2K, soit 2560 x 1440p. Toutefois, il est tout à fait possible de définir la résolution d'écran en 4K. Pour de la bureautique, il conviendra d'ajuster la mise à l'échelle du système pour que l'écran reste confortable et agréable à utiliser.

Puisque l'écran est compatible HDR, ceci donne accès aux options "HDR" dans les paramètres de Windows 11. Ainsi, la fonction HDR est configurable à partir de Windows, avec notamment le mode automatique qui permet d'upgrader certains jeux. Lorsque le HDR est activé dans les paramètres de l'écran (c'est en off par défaut), le taux de rafraichissement de l'image passe automatiquement de 165 Hz à 144 Hz.

L'écran intègre aussi des haut-parleurs : 2 x 2 watts. Si vous utilisez l'écran pour faire de la bureautique, participer à des visios et regarder quelques vidéos, ça ira. Par contre, pour jouer c'est clairement insuffisant : le son manque de profondeur et de basse. À mon sens, vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser un casque ou des enceintes externes plus performantes !

IV. Conclusion

Fabriqué avec beaucoup de soin par KTC, cet écran mini-LED est agréable à utiliser au quotidien, notamment pour une utilisation bureautique et multimédia. La luminosité est bonne, les couleurs sont vives et les noirs profonds comme on pouvait s'y attendre. D'un point de vue négatif, sur l'image, il n'y a que le très léger effet blooming qui a attiré mon attention.

Grâce à sa résolution 2K native et la prise en charge du HDR, il est aussi adapté pour les jeux vidéos : ce n'est pas une surprise, car il a le look pour prendre place sur un bureau de gamer. Les LEDs lumineuses positionnées à l'arrière de l'écran font leur petit effet lorsque l'on est dans le noir ou presque, mais dommage que ces effets ne sont pas réglables. Les amateurs de jeux vidéos apprécieront aussi la prise en charge du FreeSync. Cet écran est un bon compagnon pour une PS5 ou une Xbox X.

Alors que les écrans OLED sont très chers, le mini-LED offre un bon compromis, ce qui permet à KTC de nous proposer cet écran M27T20 à 449,99 euros ! À ce prix-là, il y a une réelle différence vis-à-vis d'un écran LED classique. On monte clairement en gamme, sans pour autant atteindre des sommets au niveau du prix.

À l'occasion de la sortie de ce test, vous pouvez profiter d'une remise chez ces deux marchands :

Acheter sur Geekbuying et profiter de 5 euros de réduction avec le code " 7KEJHQVM "

de réduction avec le code " " Acheter sur Geekmaxi et profiter de 25 euros de réduction avec le code "jE364efe"

Merci à la marque KTC de m'avoir offert l'opportunité de découvrir cet écran.