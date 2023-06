Le système d'exploitation Windows 11 va prendre en charge les passkeys, de manière à ce que vous puissiez vous authentifier sur des applications et des sites web à partir d'une authentification biométrique. Une fonction liée à Windows Hello.

On se dirige progressivement vers un monde sans mot de passe. Pour remplacer les fameux mots de passe, il y a plusieurs options, dont les passkeys qui offrent une alternative plus sécurisée. Lorsque l'on génère une passkey depuis un appareil, on génère une paire de clés : une clé privée qui reste sur la machine locale et une clé publique qui est transmise au service auprès duquel on souhaite s'authentifier. Ensuite, lorsque l'on va s'authentifier via une passkey, on va utiliser l'authentification biométrique (reconnaissance faciale ou empreinte digitale) ou un code PIN. De ce fait, il n'y a plus besoin d'avoir un mot de passe pour s'authentifier.

Récemment, Google a ajouté la prise en charge des passkeys pour ses services, et il y a quelques jours, c'est Apple qui a fait l'annonce de cette prise en charge pour les comptes Apple ID. Aujourd'hui, Microsoft a étendu la prise en charge des passkeys à Windows 11. Toutefois, pour le moment, il s'agit d'une nouveauté intégrée à Windows 11 Insider Preview Build 23486 disponible via le canal Dev du programme Windows Insider. On peut tester cette nouveauté, mais pas en production. 😉

Dans un article de blog officiel, Microsoft donne des détails sur cette nouveauté : "Nous améliorons l'expérience des utilisateurs de Windows avec les passkeys. Ils peuvent désormais se rendre sur n'importe quelle application ou site web prenant en charge les passkeys pour créer et s'identifier à l'aide de passkeys avec l'expérience native de Windows Hello. Une fois la clé créée, les utilisateurs peuvent utiliser Windows Hello (visage, empreinte digitale, code PIN) pour se connecter. En outre, les utilisateurs peuvent utiliser leur téléphone pour compléter le processus de connexion à l'application." - L'authentification pourra être effectuée à partir de votre ordinateur, ou de votre smartphone, ce qui est intéressant pour tirer profit des capteurs du smartphone.

Du côté de l'interface de Windows 11, dans la gestion des comptes, une nouvelle section nommée "Passkeys" fait son apparition. Cette interface sera utile pour rechercher ou supprimer une passkey.

