Windows - Comment libérer de l'espace disque facilement

I. Présentation

Dans ce tutoriel, nous allons évoquer plusieurs méthodes que vous pouvez appliquer pour libérer de l'espace disque sur une machine Windows 11 (ou Windows 10). Nous donnerons la priorité aux solutions officielles proposées par Microsoft.

Sur un poste de travail, il n'est pas rare d'être à court d'espace disque... Notamment parce que certains usages nécessitent un espace disque important : création de vidéos, virtualisation, et j'en passe. Lorsque les voyants sont au rouge, que faire ? Comment libérer de l'espace disque efficacement ? C'est ce que nous allons voir.

II. L'outil de nettoyage de Windows

Windows 11 intègre un outil de nettoyage que vous pouvez utiliser pour analyser votre espace disque, afin d'avoir une idée précise du type de données que vous stockez, mais aussi pour supprimer certains fichiers inutiles.

Commencez par ouvrir l'application "Paramètres", puis cliquez sur "Système" à gauche afin de trouver la section "Stockage" au centre de l'interface. Vous allez arriver sur une interface semblable à celle présentée ci-dessous. L'analyse du stockage permet de savoir ce qui consomme de l'espace disque sur votre PC : s'agit-il de vos documents, des applications installées ou plutôt des fichiers vidéos. Vous aurez la réponse ici.

Un peu plus bas dans cette fenêtre, vous avez la "Gestion du stockage" avec une option intéressante, sur laquelle je vous invite à cliquer, qui s'appelle "Recommandations de nettoyage".

Ici, Windows 11 liste des "types de fichiers" que vous pourriez supprimer, car ils sont considérés comme temporaires. Il y a entre autres :

Le contenu du répertoire " Téléchargements ", qui correspond en principe aux fichiers téléchargés à partir de votre navigateur . Bien qu'il ne soit pas utile de tout conserver, ce répertoire contient sûrement des données que vous souhaitez garder. Donc, avant d'ordonner à Windows 11 de supprimer tout le contenu de ce répertoire, prenez le temps d'y réfléchir.

", qui correspond en principe . Bien qu'il ne soit pas utile de tout conserver, Donc, avant d'ordonner à Windows 11 de supprimer tout le contenu de ce répertoire, prenez le temps d'y réfléchir. La " Corbeille ", c'est-à-dire tous les fichiers que vous avez supprimés, mais qui sont temporairement dans la Corbeille avant leur suppression définitive. Il peut être intéressant de purger la corbeille pour libérer de la place, à savoir près de 13 Go dans cet exemple. Ce qui n'est pas neutre.

", c'est-à-dire tous les fichiers que vous avez supprimés, mais qui sont temporairement dans la Corbeille avant leur suppression définitive. Il peut être intéressant de purger la corbeille pour libérer de la place, à savoir près de 13 Go dans cet exemple. Ce qui n'est pas neutre. Les "Fichiers des journaux de récupération système", de quoi gagner quelques centaines de Mégaoctets, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence.

Je vous recommande avant tout de purger la Corbeille et éventuellement les fichiers journaux. Pour les téléchargements, c'est un plus, mais regardez les fichiers présents dans ce répertoire au préalable.

III. L'Assistant Stockage

Toujours à partir de l'application "Paramètres", et de la section "Stockage" située sous "Système", vous pouvez accéder à l'Assistant Stockage.

Il permet d'automatiser le nettoyage de la Corbeille de votre PC, ainsi que le dossier "Téléchargements" si vous le souhaitez (désactivé par défaut). Cela peut vous permettre de supprimer automatiquement les fichiers situés dans "Téléchargements" et qui n'ont pas été ouverts depuis 30 jours (ou une autre période allant de 1 jour à 60 jours).

Cet Assistant Stockage fait également référence aux fichiers stockés dans le Cloud et plus particulièrement à la fonctionnalité de "Fichiers à la demande".

Lorsque vous utilisez OneDrive ou Synology Drive (d'autres Cloud sont surement pris en charge), vous avez accès à la fonctionnalité de "Fichiers à la demande" : le fichier est visible dans l'Explorateur de fichiers Windows, mais il est téléchargé en local que si vous l'ouvrez. Ainsi, l'Assistant Stockage est capable de supprimer la copie locale d'un fichier si celui-ci n'est pas ouvert depuis X jours. Le fichier sera alors disponible sur le Cloud, sans consommer d'espace disque sur votre PC.

Les quelques actions opérées par l'Assistant de Stockage sont intéressantes, car elles optimisent l'espace de stockage du PC, de façon automatique.

IV. Optimiser et nettoyer Windows avec PC Manager

Au début de l'année 2024, Microsoft a lancé PC Manager, un outil de nettoyage pour Windows qui se présente comme une alternative à CCleaner. À ce jour, il n'est pas préinstallé par défaut sur Windows, cependant vous pouvez le télécharger avec le Microsoft Store. C'est un outil gratuit. Cliquez simplement sur ce lien :

PC Manager intègre des fonctionnalités pour suivre l'état global de son PC, de l'état de l'anti-virus Windows Defender, à l'état de la mémoire vive, en passant par l'utilisation du stockage et la gestion des applications.

Ici, nous allons commencer par regarder la fonctionnalité "Deep cleanup" correspondante au nettoyage en profondeur du système. Cela va permettre de supprimer les fichiers inutiles, tels que ceux dans la Corbeille, ainsi que les fichiers temporaires de Windows et les fichiers de cache de vos applications. Sur une machine Windows, cela peut représenter plusieurs Giga-octets de données, notamment s'il y a de nombreuses applications et que la machine a était installée il y a plusieurs années. Windows s'encrasse avec les années.

PC Manager va analyser votre disque en profondeur pour identifier les fichiers inutiles, ou en tout cas, les fichiers que vous pouvez supprimer et qui ne correspondent pas à des fichiers personnels. Par exemple, vous pouvez purger le cache des navigateurs : l'image ci-dessous met en avant un cache de 6.1 Go pour Google Chrome et 1 Go pour Microsoft Edge ! Voilà de quoi récupérer un peu plus de 7 Go.

Il y a également les fichiers générés par Windows pour son bon fonctionnement, mais qui ne sont plus utiles. Au total, sur cette machine, il y a 18.4 Go d'espace disque récupérable, dont 10 Go correspondant au nettoyage recommandé par PC Manager ! Intéressant !

Vous avez aussi la possibilité d'aller plus loin en supprimant le cache d'autres applications. Par exemple, sur cette machine, Spotify consomme 4.4 Go sur le disque local. Il s'agit de fichiers musicaux mis en cache sur la machine, mais au fil du temps, cela représente un espace disque non négligeable.

Une fois ce premier niveau de nettoyage effectué, basculez dans la section "Apps" de PC Manager puis cliquez sur "Uninstall Apps". Sur Windows, il peut s'avérer utile de désinstaller des applications que vous n'utilisez plus afin de libérer de l'espace disque. PC Manager, au même titre que l'application "Paramètres" de Windows 11, permet de faciliter cette opération.

PC Manager dresse la liste des applications installées sur votre PC, par taille, c'est-à-dire de la plus gourmande en espace disque à l'application la plus légère. L'occasion, peut-être, d'identifier une ou plusieurs applications volumineuses et que vous n'utilisez plus. Pour supprimer une application, il suffit de cliquer sur l'icône corbeille au niveau de la ligne correspondante.

Voilà, à présent, il y a des chances pour que votre machine respire un peu mieux. Si ce n'est pas encore le cas, envisagez d'effectuer du tri dans vos données personnelles. Certaines peuvent être aussi déplacées vers le Cloud ou un disque externe.

Pour finir, nous allons évoquer quelques règles et bonnes pratiques que vous pouvez adopter pour éviter de saturer votre disque. Bien entendu, il s'agit seulement de recommandations qui ont leur limite : si la capacité de votre disque n'est pas en adéquation avec vos besoins, cela se complique.

Prenez l'habitude d' effectuer un nettoyage de disque régulier : avec PC Manager , c'est facile et rapide.

: avec , c'est facile et rapide. Supprimez les fichiers inutiles dans les " Téléchargements " ou ailleurs, afin de ne pas accumuler des données inutiles : pensez à l'Assistant Stockage pour automatiser cette action.

" ou ailleurs, afin de ne pas accumuler des données inutiles : pensez à l'Assistant Stockage pour automatiser cette action. Si vous n'utilisez plus une application , pensez à la désinstaller . Au-delà de consommer de l'espace disque, elle peut consommer des ressources telles que de la RAM et du processeur si elle tourne en tâche de fond.

, pensez à la . Au-delà de consommer de l'espace disque, elle peut consommer des ressources telles que de la RAM et du processeur si elle tourne en tâche de fond. Si vous faites de la virtualisation sur votre PC , veillez à ne pas abuser des snapshots parce qu'ils consomment beaucoup d'espace disque.

, veillez à parce qu'ils consomment beaucoup d'espace disque. La fonction d'hibernation de Windows crée un fichier volumineux (hiberfil.sys) qui peut être supprimé si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité (voir ce tutoriel).

crée un fichier volumineux (hiberfil.sys) qui peut être supprimé si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité (voir ce tutoriel). Déplacez les fichiers rarement utilisés vers un service de stockage Cloud (OneDrive, Google Drive, ou un Drive privé) ou vers un disque dur externe pour libérer de l'espace sur le disque local.

Des outils comme WinDirStat ou TreeSize permettent d'identifier rapidement les fichiers et dossiers qui occupent beaucoup de place sur votre disque. Cela peut aussi vous aider à identifier vos fichiers personnels volumineux. Ces outils ont été évoqués dans un autre article qui s'applique à Windows 11 :

VI. Conclusion

Grâce à ces quelques outils et conseils, vous devriez être en mesure de nettoyer le disque local de votre PC, et ainsi récupérer quelques gigaoctets ou dizaines de gigaoctets. Microsoft, par l'intermédiaire des dernières fonctionnalités de Windows 11 et de son application PC Manager, nous facilite la tâche !

Si vous avez une question, pensez à commenter cet article.