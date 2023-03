ONLYOFFICE Workspace 12.5 : plus de sécurité et intégration de ChatGPT

La solution ONLYOFFICE Workspace passe en version 12.5 ! L'occasion pour l'éditeur d'apporter des fonctionnalités supplémentaires en termes de sécurité, mais ce n'est pas tout...! Faisons le point sur les nouveautés.

Pour rappel, avec ses solutions ONLYOFFICE, l'éditeur Ascensio System propose une alternative aux entreprises qui ont besoin de collaborer en ligne sur des documents, de partager ces mêmes documents, etc... En toute sécurité et sans passer par les solutions de chez Microsoft, Google, etc... ONLYOFFICE est une solution flexible qu'il est possible d'utiliser en mode Cloud ou d'héberger sur ses propres serveurs. Aujourd'hui, cette solution de bureautique en ligne compte plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde, et le fait qu'il y ait des versions libres et gratuites fait d'ONLYOFFICE une solution à part. D'ailleurs, le code source est accessible sur GitHub.

Voilà, maintenant parlons des nouveautés d'ONLYOFFICE Workspace 12.5 qui est une solution qui intègre à la fois les éditeurs en ligne d'ONLYOFFICE mais aussi la gestion de projets, les e-mails, le CRM, etc.

Plus de sécurité pour l'authentification

Désormais, ONLYOFFICE Workspace est capable de détecter et bloquer les attaques par brute force. Cela signifie que s'il y a des tentatives de connexion infructueuses, elles seront détectées et au bout d'un certain nombre d'échecs, l'adresse IP d'origine sera bloquée pour une durée définie. Les seuils sont personnalisables à partir des options du portail d'ONLYOFFICE. Par ailleurs, les adresses IP de confiance peuvent être ajoutées à une liste blanche pour ne pas faire l'objet de blocage.

L'authentification multifacteurs était déjà prise en charge, mais de nouvelles options sont ajoutées avec cette nouvelle version. On peut citer la possibilité de rendre obligatoire le second facteur d'authentification pour certains utilisateurs ou certains groupes, et le fait de définir des adresses IP sources pour lesquelles le second facteur d'authentification n'est pas requis. Toujours sur l'aspect authentification, la politique de mots de passe interne à la solution peut obliger l'utilisateur à définir un mot de passe avec un minimum de caractères, ou avec un maximum de caractères.

De nouvelles options pour les partages externes

Au sein d'une suite de bureautique en ligne, il est essentiel de pouvoir partager des documents avec des personnes externes à l'entreprise. ONLYOFFICE Workspace propose cette possibilité, en allant un peu plus loin avec la version 12.5. Désormais, pour un même document, il est possible d'avoir plusieurs liens de partage externe, avec chacun une configuration différente. Ainsi, et c'est nouveau également, un fichier peut être disponible via un lien pour une durée déterminée et ce partage peut être protégé par mot de passe. Une nouveauté appréciable !

Au-delà du partage de fichiers, le partage de dossiers complets est possible également. Lorsqu'il s'agit d'un dossier, c'est toute l'arborescence qui est partagée.

De nouveaux plugins : ChatGPT et Zoom

Avec cette nouvelle version d'ONLYOFFICE Workspace, les utilisateurs bénéficient de la dernière version des éditeurs en ligne. Au-delà d'ajouter la prise en charge de SmartArt, le support de l'Unicode ou encore les équations LaTex, ce sont aussi les plugins ChatGPT et Zoom qui sont accessibles. Si l'on prend l'exemple de ChatGPT, il devient accessible au sein de l'interface de l'éditeur et vous pouvez lui soumettre vos demandes. Il devient possible de solliciter ChatGPT pour vous aider à écrire du texte, pour résumer un document, pour générer un tableau, etc...

Concernant le plugin Zoom, il va permettre à l'utilisateur d'intégrer la visioconférence Zoom à l'intérieur de l'interface ONLYOFFICE. Donc, sur une même page, vous pouvez avoir un aperçu de votre réunion en cours sur la gauche et l'éditeur de texte sur la droite. Ce plugin Zoom peut être utilisé pour planifier une réunion ou rejoindre une réunion déjà prévue. Ces deux plugins doivent être activés à partir de l'interface d'ONLYOFFICE.

Enfin, comme le montre l'image ci-dessus, les amateurs de thèmes sombres apprécieront l'arrivée de cette nouveauté visuelle dans ONLYOFFICE Workspace 12.5.

Source : communiqué de presse