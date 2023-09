Les bandes font de la résistance et la nouvelle bande mise au point par IBM et Fujifilm vient de battre un nouveau record puisqu'elle dispose d'une capacité de 50 To. Preuve que cette technologie est loin d'être passée aux oubliettes.

La sauvegarde à froid que l'on appelle aussi sauvegarde déconnectée est une excellente protection contre les attaques par ransomwares. Parmi les solutions, il y a les éternelles bandes magnétiques sur lesquelles on peut venir sauvegarder plusieurs Go ou To de données, comme on le fait sur un disque externe, un NAS ou encore dans le Cloud. Les données sauvegardées sont stockées sur une bande qui est inaccessible par le ransomware car il y a une barrière physique à partir du moment où la bande est sortie du lecteur. De ce fait, les données ne seront pas altérées et pourront être restaurées en cas de cyberattaques de type ransomware.

Preuve que les professionnels montrent toujours de l'intérêt pour cette technologie, il y a des entreprises qui continuent d'innover : la nouvelle bande mise au point par IBM et Fujifilm est un excellent exemple. D'une capacité record de 50 To, qui peut même être multipliée par trois si les données sont compressées, elle dispose d'un débit brut de 400 Mo/s. Si l'on applique le ratio de compression 3:1, on peut espérer stocker jusqu'à 150 To de données sur une seule cartouche. Pour mettre au point cette bande, IBM et Fujifilm ont utilisés des particules magnétiques de ferrite de strontium (SrFe) et de ferrite de baryum (BaFe), créant un ensemble hybride.

Une capacité importante qui devrait répondre aux besoins de certaines entreprises, comme le met en avant IBM dans son communiqué de presse : "Les analyses améliorées par l'IA aident les organisations à tirer parti de volumes de "big data" en croissance exponentielle et suscitent le besoin d'un stockage de données à long terme, rentable et de grande capacité."

Reste à trouver un lecteur capable de prendre en charge cette nouvelle cartouche de 50 To, associée à la référence 3592 JF. Pour le moment, il y en a un seul : le lecteur TS1170 de chez IBM. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une réelle évolution de la capacité vis-à-vis de la génération précédente : "Avec une capacité native de 50 To, 2,5 fois la capacité des cartouches de bande les plus performantes précédentes."

Êtes-vous amateur du stockage sur bande ?

Source