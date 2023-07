I. Présentation

J'ai eu l'opportunité de tester le nouveau robot haut de gamme de chez Ecovacs : le DEEBOT X1 Plus. Un robot autonome capable de nettoyer votre logement en combinant deux fonctions : l'aspiration et le lavage à l'aide de deux serpillières rotatives. Voici mon avis détaillé !

Au sein du catalogue de produits d'Ecovacs, il s'agit du premier modèle capable de chauffer l'eau à 55 degrés ! Grâce à cette nouveauté et à l'effet de l'eau chaude, il est capable de mieux éliminer les tâches sur le sol et c'est aussi plus hygiénique. Une innovation intéressante de la part d'Ecovacs qui continue de faire les efforts nécessaires pour challenger la concurrence.

Plus d'infos sur le site officiel :

II. Package et design

A. Qu'avons-nous dans le carton ?

Dans l'énorme carton, les différents éléments sont rangés soigneusement et protégés à l'aide de plastique et mousse. Le robot a le droit à sa propre boite cartonnée, tout comme les accessoires qui sont rangés dans un boite cartonnée distincte. Entre l'imposante station, le robot et les accessoires, il y avait du monde à mettre dans le carton.

Au-delà de la station et du robot que je vais présenter en détail par la suite, nous avons le droit aux accessoires suivants :

Un guide utilisateur, en plusieurs langues, dont le français

Deux brosses latérales, à positionner sur le robot

Deux serpillières de lavage lavables, à positionner également sur le robot

Un câble d'alimentation pour la station de charge

Un outil de nettoyage

Une brosse de nettoyage

B. Aperçu de la station OMNI du robot

Commençons par nous intéresser à la station de charge, qui fait bien plus que simplement recharger le robot. Tout d'abord, parlons de son apparence : elle est entièrement blanche avec seulement la partie supérieure qui en gris argent, elle est particulièrement imposante ! Pour être plus précis, voici les dimensions de la base : 448 x 430 x 578 mm ! Avec une telle taille, difficile de passer inaperçu : c'est un point à prendre en considération au moment de faire votre achat. Sur le dessus de la base, il y a un bouton qui sert à démarrer, suspendre ou reprendre le nettoyage.

Vous allez me dire : pourquoi la base est-elle si imposante ?

Déjà, parce que le robot pourra vider sa poussière dans le sac à poussière de 3 litres qui est intégré à la station et auquel on accède en appuyant sur un bouton caché au niveau du bac de nettoyage.

Ensuite, cette base intègre deux réservoirs de 4 litres chacun pour la gestion de l'eau : l'eau propre d'un côté, l'eau sale de l'autre. Alors forcément, le stockage de l'eau nécessite un espace physique important. Ces deux réservoirs d'eau sont utiles pour l'auto-nettoyage de la station et des serpillières du robot, avec l'eau qui sera chauffée. Pour accéder à ces deux réservoirs, il faut soulever le capot de la base. Un flotteur présent dans le réservoir d'eau sale permet d'avoir une notification sur son smartphone lorsqu'il faut le vider. Dans le même esprit, on recevra une notification s'il n'y a plus d'eau propre.

Enfin, cette base intègre une fonction de séchage automatique pour les serpillières. Un petit détail qui a son importance pour éviter que l'humidité des serpillières soit à l'origine de mauvaises odeurs.

Note : dans la base, entre les deux réservoirs d'eau, il y a un emplacement prévu pour ranger la brosse de nettoyage, mais aussi pour stocker la bouteille de solution de nettoyage Ecovacs (flacon non fourni avec le robot ; dommage). Ce produit de nettoyage peut être ajouté directement au réservoir d'eau propre.

C. Découverte du robot DEEBOT T20

Passons à la présentation du robot DEEBOT T20 en lui-même ! De forme arrondie, le corps principal du robot est blanc tandis que la partie supérieure est en gris argent, comme la base OMNI. La coque supérieure est amovible et elle a un effet bombé très sympa. Le design de ce robot est au top : il est travaillé, avec de belles finitions et montre que l'on a entre les mains un appareil premium.

Sur le dessus, une tourelle surplombe le robot : il s'agit du capteur LiDAR, qui correspond à la technologie TrueMapping d'Ecovacs et utilisé par le robot pour détecter son environnement. Pour la navigation et la détection de l'environnement, ce capteur est associé à la technologie TrueDetect 3D qui correspond au bloc noir sur la face avant du robot. Ces technologies doivent permettre au robot de détecter les murs, les meubles, les petits objets sur le sol, ainsi que les câbles, le tout grâce à l'imagerie 3D.

À proximité du capteur LiDAR, il y a un bouton que l'on peut utiliser pour démarrer une session de nettoyage.

Si l'on soulève le capot du robot, on peut accéder au réservoir à poussières : ce que l'on ne devrait pas faire souvent puisque le robot se vide dans la base de façon automatique. Toutefois, ce sera utile pour changer le filtre d'ici quelques mois... C'est aussi en retirant le capot que l'on accède au bouton de réinitialisation et au bouton de gestion de l'alimentation. J'en profite pour préciser qu'il n'y a pas de réservoir d'eau dans le robot : l'eau est stockée uniquement dans la base.

Allez, hop, on retourne le robot ! L'occasion de visualiser les emplacements pour les brosses latérales et les plaques qui vont accueillir les serpillières rotatives qu'il faudra clipser.

Justement, la brosse centrale en caoutchouc est accompagnée par les deux brosses latérales qui sont là pour ramener les miettes vers la zone d'aspiration. Par expérience, une brosse centrale en caoutchouc s'emmêle moins avec les poils d'animaux qu'une brosse centrale avec des poils en nylon : un avantage quand on a un chien à poils long à la maison. Ce nouveau modèle bénéficie d'une puissance d'aspiration importante : jusqu'à 6 000 Pa, selon le mode sélectionné.

À cela s'ajoutent deux roues motrices capables de franchir des seuils d'une hauteur de 2 cm maximum et une roue directionnelle. Tout autour du robot, il y a des capteurs antichute : 6 pour être précis.

Quand le robot est en place dans sa base, il ne touche pas le sol directement, car il y a une véritable place de parking qui l'attend.

Au final, quand tout est en place, on obtient un ensemble imposant, mais harmonieux. Une nouvelle fois, Ecovacs propose un produit avec de belles finitions.

III. Installation, nettoyage, autonomie...

A. Installation

Une fois mis en place sur sa base et en charge, la mise en route du robot s'effectue à partir de son smartphone et de l'application Ecovacs Home. L'assistant de l'application permet d'initialiser le robot sans difficulté particulière. Pendant ce processus, il sera nécessaire de connecter le robot au Wi-Fi de votre maison à l'aide du QR code présent sur le robot.

La première fois que l'on accède au robot dans l'application, il y a un assistant qui est là pour guider l'utilisateur afin de lui expliquer comment utiliser le robot. Il pourrait être amélioré, mais ce sont déjà de premières indications pour accompagner les nouveaux utilisateurs. Le panneau d'accès rapide intitulé "Préférence de nettoyage" permet d'accéder à l'essentiel pour personnaliser l'expérience de nettoyage. Ensuite, on peut utiliser d'autres fonctions pour aller plus loin (ce sera détaillé dans la suite de l'article).

La première fois, le robot demande à effectuer une cartographie rapide de votre logement. Ceci ne prend que quelques minutes et permet de générer une première carte qui sera affinée par la suite lors d'un nettoyage complet. D'ailleurs, et c'est étonnant, la carte rapide générée par le robot était très loin de la réalité. J'ai supprimé la carte et j'ai relancé le processus, et cette fois-ci c'était bon. Je n'avais pas eu ce souci avec les autres modèles DEEBOT.

Il est temps de parler de l'efficacité du robot, de voir son comportement sur le terrain !

B. Efficacité du nettoyage

Ce robot est très bien équipé : puissance d'aspiration de 6000 Pa, deux brosses latérales, une brosse centrale en caoutchouc et un système de lavage innovant. En principe, il devrait être redoutable : mais tout dépend de la configuration, car il y a plusieurs modes de nettoyage et plusieurs puissances d'aspiration accessibles.

Au-delà du séchage automatique et du lavage à l'eau chaude, le système de lavage OZMO Turbo 2.0, basé sur deux serpillières rotatives (jusqu'à 180 tours par minute), va aussi bénéficier d'une autre nouveauté : l'élévation automatique des serpillières de 9 mm lorsqu'un tapis ou obstacle est détecté par le capteur à ultrasons. Il n'est plus nécessaire de retirer les tapis du sol avant de lancer une session... Le robot va s'adapter tout seul.

Pendant le nettoyage, que va-t-il se passer ?

Le robot va nettoyer votre logement, en aspirant et en lavant en même temps (ou l'un ou l'autre, selon le mode actif). Avant de partir en nettoyage, l'eau de la base va être chauffée et elle va servir à mouiller les serpillières. Ensuite, le robot sera prêt pour commencer à nettoyer.

Toutes les 10 minutes environ, il va revenir à la base pour laver les serpillières à l'eau chaude, et poursuivre le nettoyage... Jusqu'à ce qu'il a terminé de nettoyer l'intégralité du logement, ou la zone sélectionnée ; tout dépend du mode en cours d'utilisation.

Une fois qu'il aura terminé, il va rentrer à sa base pour recharger sa batterie, vider le réservoir à poussières, mais aussi laver et sécher les serpillières. Le séchage est effectué automatiquement à la fin du nettoyage, cette action ne peut pas être différée.

Avec le DEEBOT T20 OMNI, vous n'avez rien à faire : le robot va se mettre en condition pour être prêt pour une prochaine session de nettoyage. Enfin, il faudra tout de même gérer les deux réservoirs d'eau, mais il y a une autonomie de plusieurs sessions avec les réservoirs de 4 litres.

Remarque : les allers-retours répétés à la base vont allonger la durée du nettoyage, mais aussi consommer de la batterie.

Pendant le nettoyage, si vous constatez que les serpillières sèchent et n'humidifient plus le sol, ou que l'efficacité n'est plus la même que quelques minutes auparavant, vous pouvez ajuster la fréquence à laquelle le robot retourner laver et humidifier ses serpillières. Ceci permettra de poursuivre avec des patins propres et imbibés d'eau chaude.

Ce nouveau système de nettoyage est performant et parvient à nettoyer des taches sur le sol, y compris des tâches sèches. L'eau chaude apporte un vrai plus à la qualité du nettoyage, en plus du système par rotation qui est plus performant que les systèmes par vibration. En ce qui me concerne, c'est le système de nettoyage le plus performant que j'ai pu voir en œuvre sur un robot laveur de sols.

Le robot navigue avec précision et il est méthodique : les pièces sont nettoyées les unes après les autres. Il parvient à bien faire le tour des meubles, des jouets, etc... Même s'il peut lui arriver de commettre quelques erreurs. En soi, ce n'est pas gênant : on s'approche de la perfection.

C. Autonomie

L'autonomie de ce robot est annoncée à 170 minutes, sur le site de l'Ecovacs. Pour nettoyer une surface de 30m², il faut compter entre 45 et 50 minutes. Et à la fin, il lui reste encore les deux tiers de sa batterie. Au final, l'autonomie en mode d'aspiration standard est plutôt comprise entre 135 et 150 minutes.

Pour une charge complète, il faut compter 6,5 heures, ce qui est relativement long.

IV. L'application Ecovacs Home

Pour finir, parlons de l'application Ecovacs Home, un allié indispensable pour piloter votre robot DEEBOT. Personnellement, je suis habitué à utiliser cette application depuis plusieurs années, car j'ai pu tester de nombreux modèles de chez Ecovacs. Pour l'utilisation des fonctions de base, l'application est intuitive. Il ne faudra pas hésiter à parcourir les différents menus pour atteindre les fonctions avancées.

Voici une liste non exhaustive des fonctions clés de ce robot :

Gestion des cartes (cartes multi-étages, vue 3D avec positionnement des meubles et des tapis, rôle de chaque pièce, fusionner/diviser les pièces, créer des limites virtuelles, etc.)

(cartes multi-étages, vue 3D avec positionnement des meubles et des tapis, rôle de chaque pièce, fusionner/diviser les pièces, créer des limites virtuelles, etc.) Personnalisation du nettoyage Mode de nettoyage : automatique, personnalisé, zone Type de nettoyage : rapide, standard ou en profondeur Paramètres du mode serpillière : débit d'eau, durée entre chaque lavage de serpillières, temps de séchage, etc. Méthodes de nettoyage : aspiration + serpillière, uniquement aspiration ou uniquement serpillière Plusieurs modes d'aspiration : silencieux, standard, max et max+ Mode ménage où le robot recherche lui-même les zones à nettoyer

Historique de nettoyage (date, heure, durée, surface nettoyée, et parcours du robot sur la carte)

(date, heure, durée, surface nettoyée, et parcours du robot sur la carte) Maintenance pour accéder à l'état des différents accessoires et des pièces du robot

pour accéder à l'état des différents accessoires et des pièces du robot Programmer un nettoyage : certains jours, à quelle heure, quelles zones

: certains jours, à quelle heure, quelles zones Ne pas déranger : ne pas effectuer de nettoyage pendant une période donnée

: ne pas effectuer de nettoyage pendant une période donnée Verrouillage enfant pour désactiver les boutons physiques

pour désactiver les boutons physiques Gestion des mises à jour

Etc...

Pendant que le robot nettoie, son parcours s'affiche en temps réel sur la carte. Cette vue peut être personnalisée puisque l'on peut passer du mode 2D au mode 3D. En mode 3D, on peut afficher des éléments supplémentaires comme les portes et les tapis. Cette même carte pourra être personnalisée pour que le découpage des pièces soit au plus proche de la réalité.

Pour les adeptes du contrôle vocal, sachez que le DEEBOT est équipé d'un micro, mais aussi d'un haut-parleur, le tout étant exploité par un assistant vocal mis en au point par Ecovacs : Yiko. Il est intégré directement au robot et il prend en charge plus de commandes que les assistants Amazon Alexa et Google Assistant. Il prend en charge plusieurs langues, dont le français. Par contre, il reste encore un peu difficile à utiliser. Disons qu'il est un peu capricieux : il ne répond pas toujours à nos appels lorsqu'on le réveil avec la commande vocale "OK Yiko". Espérons qu'une mise à jour firmware permette de l'améliorer.

V. Conclusion

L'Ecovacs DEEBOT T20 OMNI offre une expérience de nettoyage complète, avec un système à la fois efficace et autonome. Même si la base du DEEBOT est imposante, elle est tellement polyvalente que l'on apprécie et on oublie rapidement cet inconvénient. Le robot quant à lui, déjà il est élégant, mais au-delà de ça, il effectue du bon travail grâce au système de lavage à l'eau chaude et à sa puissante aspiration. Par contre, il est assez bruyant (même si c'est variable selon le mode utilisé).

L'autre avantage de ce robot, c'est que l'application permet de personnaliser son comportement quand il va nettoyer votre logement. De ce fait, vous pouvez lui demander d'aspirer plus fort, ou de nettoyer ses patins de lavage plus fréquemment, si vous estimez que c'est bénéfique pour nettoyer vos sols. Ces ajustements sont intéressants, car les résultats pourront différer d'un type de sol à un autre.

Même si c'est un réel investissement, car il est commercialisé au prix de 1 099,99 euros (cohérent par rapport aux concurrents de la même gamme), ce robot DEEBOT T20 OMNI est l'un des meilleurs et des plus complets du moment !