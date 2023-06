Quentin NOILOU

Étudiant dans l'IT et passionné par l'automatisation et l'hébergement, je nourris l'ambition de devenir ingénieur DevOps. Je me plonge avec enthousiasme dans l'univers du homelab et des serveurs personnels. À travers mes découvertes, je souhaite partager ma passion pour le homelab/homeserver et l'hébergement, et inspirer d'autres personnes à monter leur propre infrastructure.

