Par surprise, Microsoft a organisé un événement pour annoncer des nouveautés au sujet de son moteur de recherche Bing. Forcément, on s'attendait à entendre parler d'OpenAI et de ChatGPT. Faisons le point sur les annonces.

Microsoft a annoncé une nouvelle version de Bing, son moteur de recherche, ainsi que de son navigateur, Edge. Ces deux nouvelles versions sont particulières, car elles seront alimentées par la technologie d'intelligence artificielle développée par OpenAI. Il ne s'agit pas d'intégrer ChatGPT à Bing puisque Microsoft affirme que ce sera encore plus puissant.

Lors de cette conférence ouverte par Satya Nadella, le CEO de Microsoft, l'entreprise américaine a donné des détails sur le nouveau Bing par la voix de Yusuf Mehdi.

A cette occasion, Microsoft a montré la nouvelle version de Bing avec une boite de recherche beaucoup plus importante que la simple barre habituelle. Celle-ci peut contenir un texte plus important : jusqu'à 1 000 caractères. Bing sera donné d'un onglet "Recherche" et d'un onglet "Chat" pour basculer facilement entre les deux fonctions.

Un chatbot sera intégré à Bing, ce qui donne du sens à cette nouvelle boite de recherche. Ainsi, l'utilisateur pourra poser des questions dans Bing et obtenir des réponses en langage naturel. Au-delà de questions classiques, le chatbot se présentera comme un véritable assistant pour organiser un voyage, par exemple.

On constate également, sous les réponses retournées, la présence de liens vers différents sites pour approfondir le sujet.

Le navigateur Microsoft Edge va aussi bénéficier du chatbot de Bing ! La firme de Redmond souhaite l'intégrer au navigateur et vous pourrez l'utiliser pour qu'il vous résume un article, ou un rapport. Si l'on prend l'exemple d'un rapport financier, le chatbot pourra aussi comparer les résultats en plus de les analyser.

Directement à partir d'Edge, au sein d'un panneau latéral, le chatbot sera capable de traduire du texte dans plusieurs langues, mais aussi de traduire un bout de code informatique dans le langage de votre choix. Par exemple, on peut lui demander de traduire un bout de code Python en Rust.

Pour découvrir un aperçu de ces nouveautés, je vous encourage à regarder les images de ce flux Twitter.

@yusuf_i_mehdi talks about how Bing will launch an all new search engine with AI powered. It’s better, will answer questions, you can chat with it and it can create content for you. pic.twitter.com/cjsgSywhY2

— Barry Schwartz (@rustybrick) February 7, 2023