DuckDuckGo supprime les traqueurs, sauf ceux de Microsoft

DuckDuckGo est un navigateur qui se veut respectueux de la vie privée, et cela passe par la suppression des différents éléments de tracking. Cependant, DuckDuckGo ne supprime pas les traqueurs de Microsoft, à cause d'un accord commercial.

Le respect de la vie privée et la protection des données personnelles sont au coeur de DuckDuckGo, et c'est pour cela que les utilisateurs l'apprécient, d'autant plus qu'il continue à grappiller des parts de marché, petit à petit. On peut l'utiliser à partir de son navigateur en accédant à duckduckgo.com, mais aussi sur mobile via l'application DuckDuckGo Privacy Browser disponible sur Android et iOS, en attendant la version desktop du navigateur DuckDuckGo.

Un chercheur en sécurité, nommé Zack Edwards, a fait une révélation au sujet du navigateur pour mobile : les traqueurs sont bien identifiés et bloqués de manière générale, ce qui est en accord avec la promesse de DuckDuckGo, sauf ceux de Microsoft. Et là, c'est un problème.

I tested the DuckDuckGo so-called private browser for both iOS and Android, yet *neither version* blocked data transfers to Microsoft's Linkedin + Bing ads while viewing Facebook's workplace[.]com homepage.

Look at DDG bragging about stopping Facebook on Workplace, no MSFT..: pic.twitter.com/xfqhUOZMmf

— ℨ𝔞𝔠𝔥 𝔈𝔡𝔴𝔞𝔯𝔡𝔰 (@thezedwards) May 23, 2022