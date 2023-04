I. Présentation

Dans ce tutoriel, nous allons découvrir le mode Unity de VMware Workstation Pro et VMware Workstation Player ! Le mode Unity va permettre d'exécuter une application installée dans une machine virtuelle directement à partir de l'ordinateur physique sur lequel se situe la VM. Autrement dit, c'est comme si l'application était virtualisée, même si la machine virtuelle complète doit être exécutée.



Ce mode de fonctionnement très intéressant pour les industries où l'on doit bien souvent exécuter une machine en Windows 7 ou Windows XP pour faire tourner une application spécifique (et qui supportent de vieilles versions de Windows) permettant la communication avec un automate / une machine-outil. Ainsi, on peut imaginer la solution suivante :

Installer le poste de travail en Windows 10 ou Windows 11,

Installer l'hyperviseur VMware Workstation Pro ou VMware Workstation Player,

Créer une machine virtuelle Windows XP / Windows 7 selon les besoins,

Installer l'application dans cette machine virtuelle (vérifier le bon fonctionnement),

Activer le mode Unity de VMware pour utiliser cette application depuis Windows 10 / Windows 11

Ainsi, on peut lier l'utile à l'agréable : continuer à utiliser l'application, mais à partir d'un environnement plus moderne. Sans le mode Unity, c'est possible aussi, mais l'utilisateur devra travailler directement dans l'environnement Windows 7 et Windows XP.

Note : cette fonction est accessible dans VMware Workstation Player (version gratuite).

II. Utiliser le mode Unity de VMware

Avant de pouvoir utiliser le mode Unity dans une machine virtuelle, vous devez installer les VMware Tools sur le système d'exploitation invité. Si vous avez besoin de procéder à l'installation, effectuez un clic droit sur la VM (après l'avoir démarré) et cliquez sur "Install VMware Tools...".

Une fois que la machine virtuelle est démarrée, le mode Unity devient accessible. Généralement, il faut attendre une ou deux minutes après le démarrage de la VM, le temps que le service lié aux VMware Tools soit démarré. Le mode Unity s'active avec ce bouton :

Quand on l'active, l'interface de la VM devient inaccessible. Il faut quitter le mode Unity pour récupérer l'accès.

Par contre, en effectuant la combinaison de touches CTRL + MAJ + U, on peut voir un menu s'afficher sur la machine physique. Il donne accès aux outils et applications installées dans la VM, en l'occurrence dans cet exemple, il s'agit d'un serveur Windows Server 2022.

Si je sélectionne le "Gestionnaire de serveur", il se lance sur la machine physique et je peux l'utiliser comme si j'étais sur la VM. On peut voir que cette fenêtre est encadrée en vert clair, ce qui montre que ce n'est pas une fenêtre native de la machine physique.

Pour que l'expérience soit encore plus réussie, il est possible de créer un raccourci Bureau sur la machine physique vers une application de la machine virtuelle. En affichant le menu qui liste les applications, il suffit de faire un clic droit sur l'application en question et de cliquer sur "Create a shortcut on the desktop".

Sur ma machine physique, un nouveau raccourci Bureau est bien présent. Il point vers un exécutable VMware permettant de lancer l'application.

Plutôt sympa, non ?

III. Configurer le mode Unity de VMware

Dans les paramètres de la machine virtuelle, il est possible de désactiver le menu des applications, mais aussi de choisir une couleur spécifique pour encadrer les fenêtres de la VM en question. Ces options sont accessibles dans : onglet "Options" puis "Unity".

Côté des préférences générales de VMware Workstation (Edit > Preferences), il y aussi une section "Unity" qui permet de personnaliser le raccourci donnant accès au menu des applications du mode Unity.

IV. Conclusion

Comme vous pouvez le voir, le mode Unity de VMware est très pratique !

Pour améliorer encore un peu plus l'expérience, et si vous utilisez VMware Workstation Pro, vous pouvez configurer le démarrage automatique de la VM où l'application est installée. Cette fonctionnalité est accessible dans : File > Configure Auto Start VMs, et là il faudra cocher la VM en question.

Toutefois, il faut savoir que si vous utilisez un raccourci Bureau vers une application et que la VM est éteinte, cette dernière sera démarrée si vous cherchez à lancer l'application.

Qu'en pensez-vous ?