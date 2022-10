Test Delta Dore Tydom Home

I. Présentation

En mai 2022, l'entreprise française Delta Dore a lancé deux nouvelles box sur le marché de la maison connectée : la Tydom Home qui se présente sous la forme d'un petit boîtier et la Tydom Pro qui est une version ultra compacte qui se connecte sur votre tableau électrique, aux côtés de vos disjoncteurs et autres éléments.

Dans cet article, je vous propose de découvrir le modèle Tydom Home, en commençant par une présentation générale du produit, avant de passer à la mise en route et à l'intégration de nos premiers objets connectés. L'occasion de découvrir également la nouvelle gamme Easy lancée récemment par Delta Dore ! Vous pouvez découvrir cette nouvelle gamme en lisant ces deux articles :

II. Tydom Home : une box moderne et multi-marques

Delta Dore veut faire de sa nouvelle box Tydom Home (ou la Tydom Pro) un élément central de votre maison connectée. Comment ? Tout d'abord, en assurant la compatibilité avec les différents produits Delta Dore, y compris les anciens produits X2D et X3D (technologie radio de chez Delta Dore), mais aussi en prenant en charge les appareils d'autres marques (via le protocole ZigBee 3.0, par exemple).

Au total, toutes marques confondues, il y a plus de 400 produits compatibles avec Tydom Home qui deviennent pilotables avec l'application officielle de Delta Dore. La box Tydom Home est un élément central de l'installation, car elle joue le rôle de passerelle domotique entre vos appareils et votre smartphone. C'est grâce à elle que les éléments peuvent communiquer ensemble. En plus de prendre en charge ces protocoles, les nouvelles box Tydom sont compatibles avec les assistants vocaux : Amazon Alexa et Google Assistant.

Fabriquée en Bretagne dans les ateliers de Delta Dore, la box Tydom Home s'utilise sans abonnement, avec un stockage des données en local. Cela signifie qu'il n'y a pas de coûts cachés, ni la dépendance avec un service Cloud externe.

La box Tydom Home est commercialisée au prix de 164 euros HT (soit 196,80 euros TTC) tandis que le modèle Tydom Pro (version pour tableau électrique) est commercialisé au prix de 174 euros HT (soit 208,8 euros TTC). Cette box est garantie 5 ans. Une fois la box entre vos mains, il conviendra d'acheter des objets connectés répondant à vos besoins dans le but de transformer votre domicile en maison connectée !

A. Découverte de la box

Pour faire plus ample connaissance avec la box Tydom Home, nous allons ouvrir la jolie boîte Delta Dore ! D'ailleurs sur cette boîte estampillée "Box maison connectée", Delta Dore met en avant 5 cas d'usage :

Protection de la famille et des biens

Gestion du confort thermique

Automatisation des ouvrants et occultants

Pilotage des éclairages

Affichage des consommations

À l'intérieur de la boîte, nous avons le droit à la box Tydom, son alimentation avec un long câble, un câble Ethernet, ainsi qu'une notice de mise en route (multi-langues, dont le français).

La box Tydom Home se présente sous la forme d'un boîtier compact, en plastique et entièrement blanc. La box fait 2,6 mm d'épaisseur et elle est carrée (10 cm de côté). La qualité de fabrication est très bonne et le design épuré, ce qui en fait une box moderne et passe-partout. Sur le dessus, le logo Delta Dore s'illumine en fonction de l'état de la box.

En matière de connectique, le port d'alimentation est accompagné par un port USB et d'un port Ethernet RJ45. En ce qui concerne le sans-fil, cette box supporte le X3D et le ZigBee. Bien qu'elle ne soit pas équipée directement du WiFi (contraignant pour certaines installations), le fait qu'elle soit connectée au réseau informatique via un câble lui permet de communiquer avec les autres appareils connectés à ce même réseau.

III. Mise en route de la box Tydom Home

La mise en route de la box Tydom Home commence par les branchements. C'est simple : on connecte la box à son routeur (box Internet) puis au secteur. La suite se déroule sur le smartphone à partir de l'application officielle Tydom. Les étapes associées au démarrage sont détaillées dans la notice.

L'ajout dans l'application commence par la création d'un compte pour les nouveaux utilisateurs. Pour créer le compte, vous devrez renseigner une adresse e-mail, la valider, puis choisir un mot de passe. Il faudra aussi renseigner votre nom et votre prénom, ce qui est un peu dommage en soi, si ce n'est que ce sera plus pratique lorsque l'on fait appel au SAV.

L'association de la box s'effectue en renseignant les 6 derniers caractères de l'adresse MAC : cette information est visible sur le dessous de la box, et les caractères sont encadrés pour faciliter la reconnaissance. La mise en route n'implique pas de connecter la box à Internet : il suffit qu'elle soit connectée sur le même réseau que le smartphone (qui lui doit avoir accès à Internet pour créer le compte). Au sein de l'application et d'un même compte, vous pouvez gérer jusqu'à 10 logements différents.

Suite à l'association de la box Tydom Home avec mon compte, l'application m'indique qu'une mise à jour est disponible ! Cela me plaît, car c'est un signe qu'il y a un suivi des produits, mais aussi que l'application permet de gérer les mises à jour.

Pour chaque maison ajoutée à l'application, un menu regroupe l'ensemble des sections suivantes :

Informations : nom du domicile, numéro de box Tydom

: nom du domicile, numéro de box Tydom Notifications : alertes reçues par certains équipements (intrusion, détection par une caméra, etc.)

: alertes reçues par certains équipements (intrusion, détection par une caméra, etc.) Contrôle vocal : documentation sur le pilotage à la voix

: documentation sur le pilotage à la voix Services : services complémentaires activés par certains équipements

: services complémentaires activés par certains équipements Mes équipements : les objets connectés associés à cette box Tydom, que ce soit des appareils Delta Dore ou non

: les objets connectés associés à cette box Tydom, que ce soit des appareils Delta Dore ou non À propos : modèle de box, version du firmware, adresse MAC, heure, état du réseau, etc.

: modèle de box, version du firmware, adresse MAC, heure, état du réseau, etc. Photos : prendre des photos de son logement et ajouter sur ces photos des icônes correspondants aux objets connectés de votre installation afin de gérer ses équipements en appuyant sur les photos directement (voir mes articles sur l'ampoule et la prise connectées où il y a des exemples)

: prendre des photos de son logement et ajouter sur ces photos des icônes correspondants aux objets connectés de votre installation afin de gérer ses équipements en appuyant sur les photos directement (voir mes articles sur l'ampoule et la prise connectées où il y a des exemples) Groupes : créer des groupes d'équipements pour faciliter la gestion au quotidien (action sur plusieurs équipements)

: créer des groupes d'équipements pour faciliter la gestion au quotidien (action sur plusieurs équipements) Membres : créer un accès pour un autre utilisateur ou pour un installateur

Le voyant sur le dessus donne des indications sur l'état de la box Tydom. Quand il est blanc fixe, c'est que la box est accessible en local et à distance. S'il set met à clignoter, c'est qu'un utilisateur est actuellement connecté sur la box. À l'inverse, en rouge fixe, c'est qu'il y a un problème de réseau (pas d'adresse IP), ce qui est le cas dans mon exemple où j'ai déconnecté le câble réseau.

La box Tydom Home est en place ! La suite consiste à ajouter vos premiers objets connectés à votre installation pour qu'il soit piloté par la box !

IV. Ajouter un équipement à son installation

Pour ajouter un nouvel équipement à son installation, tout se passe à partir de l'application Tydom. Après avoir choisi son logement, on peut lancer l'assistant pour ajouter un nouvel équipement. La première étape consiste à choisir le type d'équipement et il faut indiquer s'il s'agit d'un appareil Delta Dore ou d'une autre marque.

Voici un exemple avec l'ampoule Delta Dore Easy.

Dans l'application, il y a une section réservée à la configuration des appareils, notamment pour gérer les favoris, renommer les appareils, etc... Et une section dédiée à l'utilisation des appareils (allumer/éteindre une ampoule, etc.). C'est une habitude à prendre, car Delta Dore a fait le choix de séparer la configuration de l'utilisation au quotidien.

V. Conclusion

La nouvelle box domotique de Delta Dore, à savoir la Tydom Home que j'ai eu l'occasion de tester, est pleine de promesses. Le fait d'avoir la box en local sur son installation permet de ne pas dépendre de la connexion Internet ou d'un quelconque service Cloud externe. Ici, on a une solution indépendante. Le fait que cette box soit ouverte dans le sens où elle peut piloter des appareils d'autres marques est clairement un avantage, car c'est frustrant de devoir multiplier le nombre de box en fonction de chaque écosystème. Pour une installation encore plus discrète, la version Tydom Pro sera à privilégier, car elle se loge directement dans le tableau électrique.

Mon seul regret, c'est de ne pas avoir trouvé sur le site de Delta Dore une liste des appareils compatibles avec les nouvelles box Tydom. Sans avoir une liste exhaustive, car au final c'est une histoire de protocoles (si les appareils parlent le même langage, ça doit aller), au moins avoir une liste des appareils déjà testée. Par la suite, je mettrai à jour cet article lorsque j'aurai l'occasion de tester l'intégration d'appareils de diverses marques.