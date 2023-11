I. Présentation

Dans cet article, nous allons passer en revu la caméra Eufy Security Wall S120 ! Il s'agit d'une caméra murale 2-en-1 prévue pour l'extérieur : cette caméra intègre un panneau solaire pour être autonome en énergie et elle embarque un éclairage (300 lumens). Ainsi, avec un même appareil vous pouvez surveiller votre habitation et profiter de l'éclairage.

Commençons par les caractéristiques de cette caméra :

Résolution 2K (2304 × 1296 px)

Angle de vue : 120°

Détection des mouvements jusqu'à 10 mètres

Détection des humains via IA

Batterie de 5 200 mAh - Autonomie illimité grâce au panneau solaire

Certifiée IP65

Connectivité : Wi-Fi 2.4 GHz

Sirène anti-intrusion interne à la caméra (105 dB)

Mémoire interne : 8 Go (eMMC)

Système audio bidirectionnel

Vision nocturne en couleurs

Projecteur lumineux intégré à la caméra : 300 lumens (ajustable)

Détection et reconnaissance des humains

Gestion des zones de détection

Accès multi-utilisateurs

Enregistrements vidéos sur événements (ou manuel), mais pas d'enregistrement 24/7

Visualisation du live et de l'historique des enregistrements

Compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant

Poids : 450 g

Garantie : 1 an

Voir la fiche produit sur le site officiel

Dans la même gamme, il y a aussi le modèle S100 :

II. Package et design

Comme d'habitude, le packaging est soigné chez Eufy Security : nous savons précisément à quoi ressemble l'appareil, et nous avons également beaucoup d'informations sur les caractéristiques du produit ainsi que sur le contenu de la boite. A l'intérieur, la caméra est bien callée dans une coque en plastique.

La caméra n'est pas seule puisqu'elle est accompagnée par son support mural, lui-même accompagné par un kit avec des vis et des chevilles. A cela s'ajoute un guide de démarrage rapide, ainsi qu'un adaptateur pour connecter un panneau solaire externe (dont l'usage est facultatif dans la majorité des situations puisque la caméra intègre déjà un panneau solaire).

La caméra se présente sous la forme d'une applique murale que l'on va pouvoir venir fixer contre un mur ou une clôture. Son design me fait d'ailleurs penser à certains modèles de lampes solaires, sauf que là c'est un modèle plus qualitatif et beaucoup plus complet : l'éclairage n'est pas sa seule fonction.

L'éclairage correspond à toute la partie blanche sur la façade. Il partage cet espace avec la caméra, ainsi que le micro (juste sous l'optique de la caméra), et une LED d'état un peu plus sur la droite. Le panneau solaire se situe sur le dessus du boitier et recouvre la majorité de la surface. Sur l'un des deux côtés, il y a un haut-parleur. Toute la coque du boitier est en plastique, avec de bonnes finitions. De part son design et sa couleur, cette caméra est passe-partout.

A l'arrière, nous avons le bouton "Sync" qui est utile pour faire l'initialisation de la caméra, ainsi que le port USB-C que nous n'utiliserons pas (en principe). Le port USB-C est bien protégé de façon à être étanche. La caméra vient se poser en quelque sorte sur le support de fixation et une vis, que l'on installe par le dessous de la caméra, viendra verrouiller la caméra sur le support.

La couleur de l'éclairage ne peut pas être modifiée. Nous pouvons seulement ajuster la luminosité dans les paramètres de l'application. L'éclairage est suffisant et il présente l'avantage de ne pas être éblouissant.

III. Installation de la caméra

La mise en route de cette caméra s'effectue à l'aide de l'application officielle de la marque Eufy Security. C'est votre centre de contrôle pour configurer tout vos appareils Eufy Security. En moins de 5 minutes, la caméra sera initialisée et associée à votre compte !

Il vous restera à effectuer l'installation physique de la caméra, tout en veillant à ce que le signal Wi-Fi soit suffisamment bon. L'application est là pour donner des instructions et des conseils pour le montage de la caméra. Il faut tenir compte du fait que la caméra "regarde légèrement vers le bas" et qu'il n'y a pas de réglage possible. C'est une contrainte liée à la forme de l'applique en elle-même. Ceci implique la caméra ne doit pas être installée ni trop basse ni trop haute pour avoir un champ de vision intéressant. Il y a diverses situations où cette caméra est adaptée : sur une clôture, à côté d'une porte de service ou d'une porte de garage.

IV. Utilisation et configuration

A. Intégration dans l'écosystème Eufy Security

Au sein de l'application officielle, la caméra Eufy Security Wall S120 prendra place aux côtés de vos autres appareils Eufy Security ! Si vous en avez, bien sûr.

Lorsque l'on sélectionne la caméra, nous avons accès à la vidéo en direct. Cette interface donne accès à certaines fonctionnalités :

Allumer / éteindre l'éclairage à distance

Parler à distance, en exploitant le haut-parleur de la caméra

Activer / désactiver l'audio sur la lecture vidéo en direct

Prendre une copie d'écran (photo) ou une vidéo manuellement

Activer / désactiver la vision nocturne automatique

Déclencher l'alarme à distance (alarme visuelle et/ou sonore)

A cela s'ajoute la possibilité d'accéder aux événements, par date. Si vous avez plusieurs caméras Eufy Security, cette vue permet de voir l'ensemble des événements de toutes vos caméras, ou uniquement pour une ou plusieurs caméras grâce à un système de filtres. Cette caméra est capable de détecter les humains et de mettre en évidence une photo du visage de la personne.

Malgré tout, la caméra est autonome car elle stocke ses enregistrements en local (8 Go de mémoire interne). Même s'il y a une HomeBase dans votre installation, elle ne peut pas être "raccordée" dessus. C'est un peu dommage, car ceci permettrait de stocker les enregistrements vidéos sur la HomeBase plutôt que sur la caméra, par exemple. Une mise à jour du firmware devrait permettre de corriger ce point (d'ailleurs le modèle S100 offre cette possibilité).

Toutefois, à l'usage ce n'est pas trop gênant car nous pouvons créer des groupes d'appareils pour les gérer plus facilement, notamment pour changer le mode en "un clic" sur un ensemble d'appareils. Par exemple, si vous avez plusieurs caméras de la gamme Eufy Security Wall, vous pouvez créer un groupe avec tous les appareils à l'intérieur.

B. Les réglages

Dans cette partie, nous allons évoquer les réglages de la caméra. Eufy Security a intégré des paramètres pour la gestion de la caméra, notamment pour la détection des mouvements, ainsi que pour la gestion de l'éclairage et le suivi de l'autonomie de la batterie.

Toutes les options de la caméra sont regroupées dans une section nommée "Paramètres". Voici un listing des options proposées :

Configurer le système (date, heure, Wi-Fi, suivi du stockage, etc.)

Activer/désactiver l'équipement

Ajuster la puissance de l'éclairage

Activer / désactiver l'éclairage lorsqu'un mouvement est détecté

Ajuster la sensibilité pour la détection de mouvement

Configurer une zone d'activité pour détecter les mouvements uniquement sur une ou plusieurs zones de l'image (utile pour exclure une zone, en fait)

Détecter uniquement les humains, ou tous les autres mouvements également - Activer/désactiver les notifications

A cette première liste de paramètres, s'ajoute celle-ci :

Activer/désactiver le filigrane sur l'image (date/heure) et la LED d'état

Ajuster la qualité de la diffusion en direct (HD, Full HD, 2K, auto)

Ajuster la qualité de l'enregistrement vidéo (Full HD, 2K)

Activer/désactiver l'enregistrement de l'audio en plus de la vidéo

Ajuster le volume du haut-parleur et le volume de l'alarme

Configurer la durée des clips vidéos (maximum 60 secondes)

Suivre la consommation d'énergie dans le temps (et notamment contrôler l'efficacité du panneau solaire)

Partager l'appareil avec une autre personne (via son compte Eufy Security)

Nous pouvons également définir un ensemble de mode de sécurité. Chaque mode à sa configuration afin d'adapter le comportement de la caméra en fonction des situations, notamment quand vous êtes absent ou présent.

Du point de vue des réglages, c'est complet : nous avons tout ce qu'il faut pour adapter le comportement de la caméra et de son éclairage en fonction de nos besoins.

C. Qualité de l'image et détection

L'image 2K est appréciable et permet de bien voir les détails. C'est le cas également de nuit où nous avons le choix entre la vision nocturne infrarouge et la vision nocturne en couleurs (lorsque l'éclairage est allumé). Voici un exemple :

Le système de détection se veut efficace également. Si vous constatez que la caméra loupe certains événements, vous pouvez ajuster le niveau de sensibilité afin de trouver le bon réglage correspondant à votre environnement. Dans tous les cas, la caméra fait bien la différence entre les humains et les autres éléments (voitures / animaux).

V. Conclusion

Si vous recherchez un produit 2-en-1 capable d'assumer à la fois la fonction de caméra et la fonction d'éclairage, alors ce modèle devrait vous séduire ! A une seule condition : l'emplacement que vous envisagez doit correspondre aux caractéristiques de la caméra (orientation vers le bas du capteur vidéo). Au-delà des fonctionnalités et réglages, il y a clairement une histoire de goût vis-à-vis du design de la caméra.

Habituellement vendue 129,99 euros, cette caméra est proposée à 89,99 euros à l'occasion du Black Friday 2023. Pour en profiter, suivez ce lien :