Sur Amazon.fr, il y a une vente flash sur plusieurs packs de caméras eufy Security ! L'occasion de s'équiper avec des caméras sans-fil ! eufy Security est une solution qui n'a pas besoin d'un abonnement mensuel pour fonctionner !

Kit n°1 : 2 caméras eufyCam 2C et une HomeBase 2 pour 139,99 euros

Habituellement proposé à 199,99 euros, ce kit très intéressant est en vente flash sur Amazon.fr : -30% ce qui fait tomber le prix à 139,99 euros ! À ce prix, vous avez le droit à un système complet et autonome : une HomeBase 2 qui sert à stocker les enregistrements vidéos et qui sert de passerelle pour communiquer avec les caméras, ainsi que deux caméras eufyCam 2C. Ce modèle disponible depuis plusieurs années intègre un capteur Full HD, fonctionne en Wi-Fi et intègre une batterie qui promet jusqu'à 180 jours d'autonomie, soit 6 mois.

Ce système est évolutif, car une même HomeBase peut gérer une dizaine de caméras. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres caméras eufyCam 2C à votre installation, ou de partir sur un modèle plus récent. En effet, la HomeBase est compatible avec différents modèles de caméras. D'ailleurs, il y a un test de ce kit disponible sur IT-Connect.

Autour du modèle eufyCam 2C, il y a plusieurs offres pour vous permettre de mettre en place une installation intéressante.

➡️ Kit avec une HomeBase 2 et deux caméras eufyCam 2C : 139,99 euros au lieu de 199,99 euros

➡️ Kit avec une HomeBase 2 et trois caméras eufyCam 2C : 199,99 euros au lieu de 279,99 euros

➡️ Caméra eufyCam 2C additionnelle : 69,99 euros sur Amazon.fr, au lieu de 99,99 euros.

Kit n°2 : 2 caméras eufyCam 2C Pro et une HomeBase 2 pour 179,99 euros

Habituellement proposé à 269,00 euros, ce kit est disponible sur Amazon.fr à 179,99 euros ! En fait, c'est la même chose que le kit évoqué ci-dessus, sauf que le modèle de caméras est différent : on est sur une caméra eufyCam 2C Pro au lieu d'une caméra eufyCam 2C. La principale différence ? La résolution de l'optique de la caméra ! Sur cette version, c'est une résolution 2K donc on a une meilleure qualité d'image. L'autonomie reste de 180 jours.

➡️ Kit avec une HomeBase 2 et deux caméras eufyCam 2C Pro : 179,99 euros au lieu de 269,00 euros

➡️ Caméra eufyCam 2C Pro additionnelle : 89,99 euros sur Amazon.fr, au lieu de 129,99 euros.

➡️ Caméra eufyCam 2 Pro additionnelle (résolution 2K et autonomie 365 jours) : 109,99 euros sur Amazon.fr, au lieu de 159,99 euros.

Kit n°3 : 2 caméras eufyCam 3C et une HomeBase 3 pour 329,99 euros

Habituellement proposé à 459,99 euros, le kit eufyCam 3C avec deux caméras et une HomeBase 3 voit son prix chuter de 30% ! Résultat, le kit est proposé à 329,99 euros ! Il s'agit de la dernière génération de caméras eufy Security, avec la nouvelle HomeBase v3. Elle intègre des fonctions en plus comme la reconnaissance des visages (personnes connues et inconnues), des animaux, des voitures, et elle peut aussi accueillir un disque interne pour étendre le stockage local.

Avec ce modèle de caméras eufyCam 3C, on bénéficie d'une autonomie de 180 jours et l'optique de la caméra est en 4K.

➡️ Kit avec une HomeBase 3 et deux caméras eufyCam 3C : 329,99 euros au lieu de 459,99 euros

Il est à noter que la HomeBase 2 est compatible avec les caméras eufyCam 2C, eufyCam 2C Pro, eufyCam 2 Pro, etc.... Donc il est possible de partir sur un kit de base et d'acheter d'autres modèles de caméras additionnelles. Pour la compatibilité entre les modèles, regardez cette page.

Une question sur les caméras ? La HomeBase ? L'application ? Vous pouvez poster un commentaire.