Amazon Prime Day : sélection de bons plans high-tech du 11 juillet 2023

L'événement Amazon Prime Days est de retour du 11 au 12 juillet 2023 ! Pendant ces deux jours, de nombreuses promotions sont attendues sur Amazon, en plus de celles déjà en cours puisque nous sommes en période de soldes ! Voici une sélection de quelques offres...

Il y a des chances pour que des offres soient ajoutées dans la journée, alors n'hésitez pas à revenir sur cette page !

💻 Informatique

Logitech MX Master 2S

La souris sans-fil Logitech MX Master 2S est compatible avec le Bluetooth mais aussi le dongle USB Unifying. Cette souris ergonomique intègre 7 boutons. A l'occasion du Prime Day, son prix passe de 64,99 euros à 45,99 euros !

Samsung Galaxy Book 3

Le Samsung Galaxy Book 3 est un ordinateur portable avec un écran de 15 pouces en Full HD, un processeur Intel Core i7 de 13ème génération (puce graphique Intel Iris XE), 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go ! Modèle avec clavier Azerty et sous Windows. Son prix passe à 749,00 euros au lieu de 899,99 euros habituellement.

Crucial P3 Plus 2 To

Le disque SSD NVMe Crucial P3 Plus (CT2000P3PSSD8), d'une capacité de 2 To est proposé à 89,99 euros au lieu de 99,99 euros. Compatible PCIe 4.0, on annonce jusqu'à 5 000 Mo/s en lecture séquentielle et 4 200 Mo/s en écriture séquentielle.

Corsair MM300 PRO

Le tapis de souris Corsair MM300 PRO propose des dimensions confortables : 93 cm sur 30 cm, avec une épaisseur de 3 mm pour un confort optimal. Son prix chute à 16,99 euros au lieu de 34,99 euros.

Corsair Vengeance RGB - RAM 32 Go

Très sympathique pour équiper un PC gamer grâce à ses effets lumineux, le kit Corsair Vengeance RGB avec 2 x 16 Go, soit 32 Go au total, passe de 145 euros à 119,99 euros ! Il s'agit de barrettes de RAM en DDR5 (6000 MHz CL36).

devolo Magic 2 LAN Starter Kit

Spécialiste du CPL, l'entreprise allemande devolo propose une réduction sur son kit Magic 2 LAN Starter Kit. Il comprend deux boitiers CPL, chacun avec une prise Ethernet RJ45 en 1 Git/s et une prise électrique (pour ne pas sacrifier la prise électrique sur laquelle est connectée le boitier).

Ce kit bénéficie d'une réduction importante de 29% ! Ainsi, son prix passe ainsi de 139,90 € à seulement 99,99 €.

🏠 Maison intelligente

Les robots aspirateurs de chez Ecovacs

Ecovacs est l'un des leaders sur le marché des robots aspirateurs, avec de nouvelles innovations à chaque fois qu'une nouvelle génération d'appareils est proposée à la vente. Le dernier en date, c'est le modèle DEEBOT T20 OMNI qui est ultra-complet et autonome : sa station de charge sert aussi à vider le sac à poussières, à nettoyer les serpillières rotatives avec de l'eau chaude (ce qui permet aussi de laver le sol à l'eau chaude) et à les sécher à la fin du nettoyage. Sur Amazon, son prix baisse de 100 euros : il est proposé à 999,00 euros au lieu de 1 099,99 euros. Vous pouvez lire mon test à son sujet.

Par ailleurs, le modèle DEEBOT N8+ capable de laver et d'aspirer en seul lavage, et accompagné par une station dans laquelle il peut vider les poussières collectées, est proposé à 369 euros au lieu de 439 euros. Retrouvez aussi mon test de ce produit pour obtenir des détails.

Les robots aspirateurs de chez Yeedi

Le fabricant Yeedi, propriétaire du groupe Ecovacs Robotics, propose des réductions intéressantes sur ses robots ! Moins connues que certaines marques, Yeedi est un fabricant sérieux qui propose des appareils de bonne qualité. Sur IT-Connect, il y a d'ailleurs quelques tests de leurs modèles (ici et là).

Le modèle Yeedi vac 2 Pro, capable d'aspirer et de laver en un seul passage (serpillière fixe), est proposé à 299,99 euros au lieu de 399,99 euros, soit une remise de 38%.

Pour une première expérience avec un robot aspirateur, vous pouvez vous laisser tenter par le modèle Yeedi vac hybrid proposé à 169,99 euros au lieu de 239,99 euros. Même s'il est plus basique que les autres modèles de la marque (notamment le système de navigation qui est moins précis), il peut tout de même aspirer et laver en un seul passage et bénéficier des fonctions de l'application officielle telle que la cartographie.

Si vous recherchez un modèle plus complet, le Yeedi Floor 3 Station devrait vous plaire : il abandonne le système de lavage basé sur un serpillière fixe pour passer sur un système plus moderne avec deux serpillières rotatives. Sa station de charge intègre deux réservoirs d'eau pour nettoyer les serpillières et un système de séchage à l'air chaud intervient à la fin du nettoyer pour sécher les serpillières afin d'éviter les mauvaises odeurs. A l'occasion de cette vente flash, son prix passe de 799,99 euros à 579,99 euros.

Les robots aspirateurs de chez Dreame

Le robot aspirateur Dreame D10 Plus voit son prix chuter de quelques dizaines d'euros puisqu'il est proposé aujourd'hui à 299,00 euros, alors que son prix habituel est plutôt aux alentours de 340 euros. Récemment, j'ai eu l'occasion de le tester alors n'hésitez pas à lire mon article pour en savoir plus au sujet de cet appareil avec un très bon rapport qualité/prix.

Amazon Echo Show 5 (3ème génération)

Comme à chaque fois, Amazon propose des remises intéressantes sur ses propres appareils, que ce soit ceux de la gamme Echo ou sur ses caméras Blink (voir ici). Par exemple, l'appareil Echo Show 5 qui intègre l'assistant vocal Alexa et un écran de 5 pouces voit son prix passer de 109,99 euros à 49,99 euros ! Grâce à cet écran, il est possible de visualiser la météo, de suivre une recette, de gérer la musique, ou encore de regarder un film sur Netflix ou Amazon Prime Video.

La version avec un écran de 8 pouces est aussi en promotion, avec un prix qui passe de 129,99 euros à 79,99 euros.

Eufy Security S220 SoloCam

Destinée à un usage en extérieur, la caméra S220 SoloCam de chez Eufy Security (résolution 2K) est entièrement autonome et sans-fil : elle fonctionne en Wi-Fi et elle intègre un batterie capable de se recharger grâce au panneau solaire présent sur le dessus de la caméra. Elle intègre une mémoire interne pour stocker les enregistrements : il n'y a pas de frais cachés. Un modèle très sympa dont le prix passe de 99,99 euros à 69,99 euros à l'occasion du Prime Day.

Je vous rappelle que vous pouvez essayer Amazon Prime pendant 30 jours sans frais (et annuler à tout moment), en suivant ce lien : Amazon Prime.