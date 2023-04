Comment sécuriser une fenêtre sans volet grâce à la domotique ?

Avec 210 000 cambriolages déclarés en 2022, on comprend l’importance de s’équiper pour parer les effractions. En effet, les cambriolages augmentent actuellement après des années covid où les cambriolages avaient nettement baissé. Tout le monde espérait que ces chiffres restent bas, or, nous constatons une augmentation des cambriolages ces dernières années. Entre 2021 et 2022, c'est une augmentation de 11% des cambriolages que l’on remarque. Il est alors primordial de tout faire pour que cela cesse, notamment en s’équipant avec du matériel de sécurité.

Ainsi, il existe de nombreuses solutions pour se protéger. Il faut savoir que les fenêtres sont l’un des passages préférés des cambrioleurs, il est alors très important qu’elles soient sécurisées surtout si elles n’ont pas de volets. Nous allons donc nous poser la question de comment sécuriser une fenêtre sans volet, notamment à l’aide de la domotique ?

Les solutions domotiques pour protéger efficacement ses fenêtres sans volet

La protection de ses ouvertures vers l’extérieur est particulièrement importante, surtout si vous ne possédez pas de volets. Pour cela, il existe de nombreuses solutions de domotique. En effet, aujourd’hui, la connectivité et la technologie font partie intégrante de notre quotidien. Alors, pourquoi ne pas s’en servir pour se protéger ? Efficace et pilotable à distance, votre logement reste sécurisé en permanence.

On retrouve donc différentes solutions, premièrement, les poignées connectées avec notamment des alarmes intégrées. Une poignée de fenêtre connectée est en mesure d'émettre un signal dès qu'il y a un changement de position, ce qui peut être le cas si la fenêtre est ouverte alors que vous êtes absent de votre domicile.

Par ailleurs, il y a les captures d'ouverture adaptés pour les portes et les fenêtres dont certains modèles capables de détecter les vibrations. Si le capteur détecte des vibrations, il pourra déclencher automatiquement une alarme avant même que la fenêtre soit ouverte, ce qui peut empêcher le cambriolage.

L'avantage des objets connectés, c'est qu'ils permettent la mise en œuvre de scénarios, c'est-à-dire la communication entre les différents appareils pour déclencher une action lorsqu'il y a un changement d'état. Un exemple a été cité précédemment : l'alarme se déclenche s'il y a des vibrations ressenties sur une fenêtre protégée. C'est un scénario.

Au-delà de sécuriser son logement, la domotique va permettre aussi d'avoir plus de confort et de réaliser des économies d'énergie en rendant son logement plus intelligent. Le capteur d'ouverture sur une fenêtre peut avoir un autre intérêt : quand vous ouvrez votre fenêtre, votre chauffage s’arrête automatiquement.

Bien sûr, un capteur d'ouverture et de vibration mis en place tout seul n'apportera pas toutes ces fonctionnalités. Il faut l'accompagner par d'autres éléments, à commencer par une alarme. Lorsque l'alarme se déclenche, l'utilisateur peut recevoir une notification sur son smartphone afin d'être averti en temps réel.

Dans ce cas, si vous avez des caméras, vous pouvez vous connecter à distance pour regarder ce qu'il se passe chez vous...

Pour aller plus loin, on peut s'appuyer sur la domotique pour simuler une présence. C'est tout bête, mais si la fenêtre n'a pas de volets, on peut faire en sorte d'allumer une lumière pendant une courte période, plusieurs fois dans la soirée pour simuler une présence humaine.

Les autres solutions pour parer les effractions par la fenêtre

Au-delà des solutions orientées domotiques, il y a des solutions plus traditionnelles, mais aussi efficaces. Au vu du nombre de cambriolages qui se font par les fenêtres, sécuriser ses ouvertures est une nécessité. Nous allons voir ici les différentes solutions pour nous équiper correctement afin de parer au mieux les cambriolages et vivre plus sereinement chez soi. Chaque type de fenêtre a sa solution pour devenir sécurisée.

Premièrement, avec une fenêtre simple ou double vantail, nous retrouvons le verrou à clé. Ce système ingénieux fonctionne comme un verrou de porte. En effet, on retrouve deux pièces, l’une avec la clé qui sera accrochée sur la fenêtre et l’autre, la gâche qui se trouve sur le cadre de la fenêtre.



Le verrou doit être placé proche de la poignée pour que son niveau de sécurité soit optimal. Si votre fenêtre est équipée d’un verrou de fenêtre, même avec des outils, les cambrioleurs ne pourront pas ouvrir la fenêtre.

Ce système fonctionne exactement de la même manière pour une fenêtre à deux vantaux, par ailleurs, il est conseillé de mettre le verrou du côté de la fenêtre où se trouve la poignée et en bas de celle-ci. Le verrouillage se fait par clé afin de permettre un niveau de sécurité optimal.

Ce système de sécurité de fenêtre est l’un des plus sûrs le marché. Après avoir subi de nombreux tests, il a prouvé sa capacité à résister et à repousser les cambrioleurs. Il est quasiment impossible de forcer une fenêtre avec un verrou de fenêtre de qualité et bien installé.

Deuxième installation, pour les baies vitrées coulissantes, on retrouve aussi la solution avec verrou. Mais ce verrou n’a rien à voir avec le verrou de fenêtre présenté précédemment. Ce système de verrouillage de la baie vitrée empêche celle-ci d’être ouverte, grâce à un pêne, une sorte de tige qui va rentrer dans le PVC, le métal de votre baie vitrée.

Avec ce pêne, les cambrioleurs n’auront aucun moyen d’ouvrir de par la résistance du verrou. En effet, un bon verrou est infracturable.

La seule solution qui s’offrira aux cambrioleurs sera de briser la vitre, une solution rarement choisie de par le risque de blessure, mais aussi le bruit que cela causerait. Les verrous se verrouillent pour les meilleurs avec une clé, il existe différentes gammes de verrous afin de s’adapter au mieux à vos situations.

Enfin, les sécurités pour portes-fenêtres. On retrouve là deux solutions différentes pouvant s’offrir à vous, la première, le verrou de fenêtre comme présenté précédemment, il sera par ailleurs nécessaire d’installer deux verrous sur la porte pour que la sécurité soit maximale. Un en haut et un autre en bas de votre porte-fenêtre.

La deuxième solution pouvant s’avérer très efficace est d’installer un barillet. On retrouve la plupart des barillets sur des portes d’entrée afin de les sécuriser au maximum. Mais il existe aussi des portes vitrées avec des serrures où vous pourrez installer un cylindre de sécurité. Ce système de sécurité est particulièrement efficace, en effet en installant un cylindre de serrure de qualité, vous protégez vos accès et réduisez les chances des cambrioleurs de rentrer chez vous.

En comprenant l’importance de protéger ses fenêtres pour éviter les cambriolages, la question se pose de savoir s'il est nécessaire de protéger d’autres endroits chez soi ?

La réponse est inévitablement oui, il est primordial de se sentir en sécurité chez soi quand on y est, mais aussi lorsqu’on part en week-end ou en vacances. Partir en se demandant si on ne va pas se faire cambrioler car il est simple de rentrer chez moi n’est pas concevable. Si l’on se pose cette question, c'est que notre maison n’est pas assez équipée pour lutter contre les cambrioleurs.

Il faut alors se demander comment équiper ma maison intelligemment. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, les objets connectés rendre la maison plus intelligente.

Pour cela, on retrouve donc des solutions de sécurité de portes d’entrée avec des cylindres de serrures. La porte d’entrée est une issue sensible dans un logement, il est primordial que celle-ci soit de haute sécurité avec notamment des cylindres de porte qui viendront renforcer la sécurité de votre serrure. Avec des cylindres de qualité, il sera compliqué de crocheter, casser, percer celui-ci et donc de rentrer chez vous.

Les serrures connectées peuvent également être une bonne idée, retrouvez plus d’informations ici.

En équipant vos fenêtres avec des solutions de sécurité ainsi qu’en sécurisant votre porte, les risques de cambriolage sont énormément réduits. Installer en plus, une alarme pour faire fuir les intrus s'ils parviennent à rentrer chez vous et vous posséderez les bases de la sécurité d’un logement contre les personnes malveillantes.

Vous aurez tout de même la possibilité de rendre votre logement encore plus sûr, avec par exemple des verrous de volets qui rendront impossible le soulèvement des volets fermés ou bien avec des verrous de porte qui viendront compléter la sécurité de votre porte en plus d’un cylindre. Tout cela pour dire que les possibilités de sécuriser ses portes et ses fenêtres sont nombreuses.