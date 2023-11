Test Konyks Camini Air

I. Présentation

Dans cet article, nous allons découvrir la caméra 100% sans-fil Konyks Camini Air puisqu'elle est compatible Wi-Fi et qu'elle intègre une batterie ! Pour avoir une autonomie illimitée, elle sera accompagnée par le panneau solaire Konyks Camini Solar ! Voici un test complet de cette nouveauté disponible depuis septembre 2023 !

Commençons par les caractéristiques de la caméra :

Résolution de l'image : Full HD - 1920 x 1080px

Vision nocturne

Détection de mouvements intelligents, jusqu'à 10 mètres avec un capteur de mouvements

Connectivité Wi-Fi (en 2.4 Ghz)

Batterie de 9 600 mAh pour une autonomie de 3 mois (6 heures pour une charge complète)

Stockage des enregistrements sur carte microSD (non incluse - jusqu'à 128 Go) ou dans le Cloud (payant, en option)

Audio bidirectionnel : micro et haut-parleur intégré à la caméra

Alimentation 5V DC 1A (incluse)

Étanchéité IP65

Configurable avec l'application officielle Konyks (ou Tuya / Smart Life)

Compatible avec les fonctions de scénarios et d'automatisation de Konyks

Compatible avec Chromecast et Amazon Alexa Echo Show pour visualiser l'image

Avant de passer à la suite, voici les caractéristiques du panneau solaire qui va permettre d'alimenter en continu la caméra :

Puissance maximale : 3 watts

Câble de raccordement de 3 mètres

Température de fonctionnement : entre -20°C et 50°C

Poids : 245 grammes

Sachez que la caméra Konyks Camini Air est vendue seule ou avec la panneau solaire dans un "Solar Pack" commercialisé par la marque française Konyks. Voici des indications sur les tarifs :

Pour information, le panneau solaire seul est vendu 29,90 euros. Je vous recommande de choisir la version avec un panneau solaire, car 3 mois d'autonomie, cela signifie que vous devez recharger la caméra environ 4 fois par an. 3 mois, c'est long et court à la fois, et surtout ça peut être pénible si la caméra est installées à plusieurs mètres de hauteur...

II. Déballage et design

A. Konyks Camini Air

La caméra Konyks Camini Air est livrée avec deux supports de fixation, la quincaillerie nécessaire pour fixer les supports, ainsi qu'un guide de démarrage rapide et un chargeur avec son câble micro-USB. Ce chargeur sert uniquement à recharger la batterie de la caméra. Au passage, il faudrait que Konyks passe à l'USB-C.

La caméra est livrée avec deux supports de fixation. Celui de gauche est en métal et s'accroche à la caméra via un système d'aimants, tandis que celui de droite, principalement en plastique, vient se visser sous la caméra. Dans les deux cas, les supports peuvent se fixer sur un mur, sur une clôture, etc...

La caméra Camini Air a un design assez sobre, et en comparaison de la Camini Go, elle est plus fine. Sa coque blanche est en plastique et il s'agit d'un bloc unique sur lequel vient "se fixer" la façade. Sur la façade, nous retrouvons le capteur vidéo, le micro et le capteur de détection de mouvement. Sur le dessus, il y a un bouton on/off, tandis qu'en dessous il y a un cache en silicone qui donne accès au compartiment où se situent le slot microSD, le port microUSB et le bouton reset.

Le haut-parleur quant à lui est situé à l'arrière de la caméra. C'est également à l'arrière que l'on constate un creux : il sert à positionner le support de fixation magnétique. La qualité de fabrication de la caméra me semble bonne.

B. Konyks Solar Panel

Le panneau solaire Konyks est accompagné par un câble de 3 mètres, ce qui permet d'avoir une distance confortable pour positionner le panneau solaire de façon à ce qu'il soit bien exposé, tout en permettant le raccordement à la caméra. Lui aussi est accompagné par un support de fixation en plastique et un ensemble de vis et chevilles.

Le panneau solaire a les dimensions suivantes : 17,3 x 12 x 1,25cm. Le panneau solaire est intégré dans une coque en plastique blanche, ce qui va créer un ensemble harmonieux avec la caméra Konyks Camini Air. Certifié IP65, ce panneau solaire pourra résister aux intempéries.

III. Utilisation au quotidien

A. Installation et mise en route

Pour installer la caméra, vous avez le choix entre deux supports de fixation.

La principale différence réside dans la façon dont vient se fixer la caméra sur le support. Dans le premier cas, la caméra est vissée au support (comme ci-dessous), alors que dans le second cas, la caméra est aimantée au support.

L'ensemble des appareils de la marque Konyks sont configurables avec l'application Konyks officielle. L'ajout d'un nouvel appareil est simple puisqu'il suffit de se laisser guider après avoir choisi le type d'appareils dans la liste. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières lors de la connexion. Moins de 2 minutes, et c'est fait !

À partir du moment où la caméra est associée à votre compte, vous pouvez commencer à l'utiliser et à effectuer sa configuration. Précision importante : votre caméra doit avoir accès à Internet pour être configurée, même lorsque vous êtes à votre domicile.

B. Fonctionnalités

Il est temps de parler des fonctionnalités de la caméra, de ses capacités de détection, de ses réglages, etc... Lorsque l'on ouvre l'application Konyks et que l'on sélectionne la caméra, nous arrivons sur une vue d'ensemble. Au centre, il y a l'image de la caméra en direct, accompagné dans le haut de l'interface, par plusieurs informations : le pourcentage de batterie, la qualité du flux vidéo, l'état de l'audio et un mode pour zoomer sur l'image. Si le micro de la caméra capte des bruits, ils seront retransmis et vous pourrez les entendre : d'ailleurs le micro est plutôt performant.

Le menu inférieur donne accès à plusieurs fonctions :

Mode plein écran

Prendre une capture manuelle, soit une photo, soit une vidéo

Parler au travers de votre smartphone : le son sera retransmis au niveau de la caméra grâce à son haut-parleur intégré.

Accès à l'historique des enregistrements vidéos (en mode timeline) via la fonction "Relecture" (à condition d'avoir une carte microSD), ce qui n'empêche pas d'avoir accès à l'historique des événements (avec la date, l'heure et une capture photo de l'événement)

Accès à l'album des enregistrements, notamment ceux en local sur le smartphone

Gérer le thème de l'application (je n'ai pas compris d'avoir cette option à cet endroit de l'application)

Gestion du mode nuit : activer, désactiver, auto

Gestion du niveau de sensibilité pour la détection de mouvement

Les personnes habituées à manipuler des appareils Konyks ne seront pas perdues puisque l'interface de configuration est identique à celle des autres appareils. Toutefois, c'est assez simple à utiliser. Chaque option / fonctionnalité bénéficie de sa propre entrée dans la liste des paramètres. Voici ce qui est disponible :

Informations appareil : adresse IP, ID de l'appareil, fuseau horaire et intensité du signal Wi-Fi

: adresse IP, ID de l'appareil, fuseau horaire et intensité du signal Wi-Fi Gestion de l'intégration avec Amazon Echo pour Alexa ou Google Home

Réglages des fonctions de base : inversion de l'image, affichage de la date et l'heure sur l'image

: inversion de l'image, affichage de la date et l'heure sur l'image Paramètre d'alerte de détection pour activer/désactiver le filtrage des corps humains (pour éviter qu'un animal déclenche un événement)

pour activer/désactiver le filtrage des corps humains (pour éviter qu'un animal déclenche un événement) Gestion de la détection de mouvements et de la sensibilité

et de la sensibilité Gestion de l'alimentation : niveau de batterie, type d'alimentation, et configuration d'une notification pour être alerté lorsque la batterie atteint X% d'autonomie (20% par défaut)

: niveau de batterie, type d'alimentation, et configuration d'une notification pour être alerté lorsque la batterie atteint X% d'autonomie (20% par défaut) Notification hors ligne : recevoir une notification sur le smartphone si la caméra est déconnectée (plus de batterie, perte de connexion au Wi-Fi, etc.)

: recevoir une notification sur le smartphone si la caméra est déconnectée (plus de batterie, perte de connexion au Wi-Fi, etc.) Partager l'appareil avec un autre utilisateur Konyks

avec un autre utilisateur Konyks Mettre à jour le firmware de l'appareil

Ce qui peut manquer, ce sont des explications sur l'utilité de différents paramètres. Là, il faut se débrouiller et essayer d'interpréter chaque option. Compte tenu de l'ergonomie de l'application, il y a largement l'espace suffisant pour ajouter de l'aide.

Par ailleurs, je constate que Konyks n'a pas intégré de fonction "Alarme" pourtant la caméra à tout ce qu'il faut : elle peut détecter les humains et elle a un haut-parleur qui pourrait être utilisé pour jouer un son d'alarme.

Pour stocker les enregistrements, la caméra Konyks Camini Air propose deux options à l'utilisateur :

Le stockage local, dans la caméra, sur une carte microSD . Malheureusement, la carte mémoire n'est pas incluse donc c'est une dépense à prévoir en plus. L'avantage, c'est qu'il s'agit d'une dépense en one-shot.

. Malheureusement, la carte mémoire n'est pas incluse donc c'est une dépense à prévoir en plus. L'avantage, c'est qu'il s'agit d'une dépense en one-shot. Le stockage Cloud, sur les serveurs gérés par Konyks. Ceci implique de souscrire à un abonnement, à partir de 2.99€ par mois pour 1 caméra avec un historique des événements sur 7 jours : à ce prix, on pourrait s'attendre à 30 jours de rétention (comme chez certains concurrents).

Que se passe-t-il sans carte microSD ni stockage Cloud ? Dans ce cas précis, vous recevez tout de même les alertes et vous pouvez obtenir une photo de l'événement (ce qui en principe permet de voir la personne), mais cette image est éphémère à moins d'être enregistrée sur le stockage local du smartphone.

Il y a une autre option payante proposée par Konyks : les notifications par SMS (9.99 euros le pack de 100 notifications SMS). Ceci permet de recevoir un SMS lorsqu'un mouvement est détecté, en plus de la notification via l'application mobile Konyks. L'avantage du SMS, c'est que même si vous n'avez pas d'Internet sur votre smartphone (pas d'accès 5G, par exemple), vous pouvez le recevoir.

C. L'ajout du panneau solaire

Pour finaliser l'installation du matériel, nous allons connecter le panneau solaire à la caméra Konyks Camini Air ! Après l'avoir fixé au mur à l'aide de son support de fixation, il suffira de le connecter au port microUSB de la caméra, ce qui signifie qu'il faut ouvrir le cache protecteur : même si les ports sont situés sous la caméra, ceci expose le port microUSB et le slot pour la carte microSD, donc à voir dans le temps comment ça réagit avec l'humidité.

A partir du moment où le panneau solaire est connecté à la caméra, cette dernière indique "Alimentation secteur - Chargement" dans ses paramètres puisqu'elle bénéficie de la recharge solaire.

D. Efficacité de la détection

Puisqu'il s'agit d'une caméra, il est important d'évoquer son efficacité en matière de détection. Avec le niveau de sensibilité par défaut, il faut être situé à environ 4 mètres de la caméra pour être détecté. Même si cela dépend de l'environnement, je vous recommande d'augmenter la sensibilité afin d'avoir une "meilleure portée" pour la détection des humains. En mettant la sensibilité au max, la caméra parvient à me détecter très rapidement lorsque je suis à environ 9/10 mètres du capteur. C'est déjà une belle distance et ceci est conforme à la fiche technique de la caméra !

En plein jour, la qualité d'image de la caméra est bonne. C'est un bon point. De nuit, il y a une perte notable de la qualité d'image.

E. Les scénarios et l'automatisation

La caméra Camini Air, à l'instar des autres produits Konyks, est compatible avec le système de scénarios et d'automatisation. Ceci est particulièrement intéressant si vous avez plusieurs objets connectés pour créer des interactions entre eux, en fonction des états.

Par exemple, vous pouvez créer le scénario suivant : "Lorsqu'un mouvement est détecté sur la caméra Camini Air, allumer la lumière du jardin et du salon", ceci dans le but de simuler une présence immédiate.

Ou encore celui-ci : "Lorsqu'un mouvement est détecté sur la caméra Camini Air, fermer tous les volets de la maison" afin d'empêcher l'accès aux fenêtres.

IV. Conclusion

Simple à installer et à configurer, même si l'on aimerait avoir un peu plus d'explications sur certains paramètres, la caméra Konyks Camini Air se montre convaincante. La détection fonctionne bien, y compris le filtre sur les humains (qui est une nouvelle fonctionnalité), et elle s'intègre parfaitement à une installation existante grâce à la possibilité d'utiliser les scénarios Konyks.

L'ajout du panneau solaire est important, car il va éviter de recharger la caméra tous les 3 mois et il va permettre de profiter d'utiliser une énergie renouvelable. Par ailleurs, je trouve dommage qu'il n'y ait pas une carte microSD incluse (8 Go, par exemple) ou une petite mémoire interne afin d'éviter ce surcoût.

Pour rappel, la caméra seule est vendue 99,90 euros : c'est un prix correct, par rapport aux fonctionnalités proposées et à la concurrence. Pour 20 euros de plus, vous pouvez bénéficier d'un kit complet avec le panneau solaire inclus, en plus de la caméra.