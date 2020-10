Moteur de recherche : DuckDuckGo ne sera plus proposé sur Android

Lorsqu'un appareil Android est initialisé pour la première fois ou réinitialisé, Google propose à l'utilisateur de choisir un moteur de recherche par défaut. Il y a bien sûr Google, et d'autres moteurs de recherche, dont DuckDuckGo, mais ce ne sera plus le cas : pourquoi ?

Pour être dans la liste des moteurs de recherche proposés par Google, il faut payer. En fait, le géant américain a mis en place un système d'enchères courant 2019. Ce sont les moteurs de recherche qui mettent le plus sur la table, chaque trimestre, qui sont retenus. L'attribution est effectuée pays par pays.

Sur les derniers trimestres, DuckDuckGo s'était maintenu dans la liste, car la concurrence n'avait pas effectué d'enchères. Il faut savoir qu'au-delà du prix pour figurer dans la liste, il faut ensuite reverser de l'argent à Google à chaque fois qu'un utilisateur choisit un moteur de recherche alternatif. DuckDuckGo et consort doivent donc bien calculer et voir si cela est rentable : pas facile pour les moteurs de recherche comme DuckDuckGo ou Qwant dont les moyens sont plus limités compte tenu du modèle économique en place.

Finalement, DuckDuckGo sera proposé seulement dans quatre pays : Bulgarie, Croatie, Islande et Liechtenstein. Dans la majorité des pays européens, et pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, ce seront les moteurs de recherche suivants qui seront proposés : Info.com, GMX, Bing et PrivacyWall. En France, ce sera Bing, info.com et PrivacyWall.

De son côté, Qwant sera proposé seulement au Luxembourg : c'est bien dommage pour le moteur de recherche français, ce qui amène à se demander si le système mis en place par Google est juste ? D'ailleurs, DuckDuckGo, Qwant et Lilo sont clairement mécontents de ce système d'attribution.

Pour rappel, Google avait mis en place ce système d'enchères suite à sa condamnation par la Commission européenne pour abus de position dominante. En effet, auparavant il n'y avait pas du tout d'alternatives proposées.

