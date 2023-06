I. Présentation

Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à installer et configurer Apache Guacamole, une solution open source et gratuite que l'on peut mettre en place en tant que bastion d'administration, passerelle d'accès ou encore serveur de rebond.



Le serveur Apache Guacamole sera utilisé comme point d'entrée unique pour accéder aux serveurs et équipements de l'infrastructure que ce soit via les protocoles RDP, SSH, VNC et Telnet, et même Kubernetes. Que l'on soit en externe ou en interne, les connexions aux serveurs vont passer obligatoirement par l'hôte Apache Guacamole.

Dans l'exemple ci-dessous, l'hôte Apache Guacamole est positionné en DMZ puisqu'il doit être accessible depuis l'extérieur. L'accès depuis l'extérieur n'est pas obligatoire puisque l'on pourrait imposer une connexion VPN au réseau de l'entreprise avant de permettre la connexion sur l'interface de Guacamole. De la même manière pour publier l'hôte Guacamole sur Internet, il est recommandé de s'appuyer sur un reverse proxy en frontal (le pare-feu pourrait très bien assurer cette fonction), ce qui permettra en même temps de passer les flux en HTTPS.

Apache Guacamole devient un élément central de l'infrastructure puisqu'il sert de passerelle pour administrer les machines. Rassurez-vous, il est possible d'avoir plusieurs hôtes Apache Guacamole pour répartir la charge et assurer la haute disponibilité.

Enfin, les règles de pare-feu doivent aussi être adaptées : l'hôte Apache Guacamole doit être le seul à pouvoir se connecter en RDP/SSH/VNC/Etc. sur les machines de l'infrastructure.

II. Les fonctions clés d'Apache Guacamole

Apache Guacamole intègre plusieurs fonctions séduisantes qui vont nous permettre de mieux suivre les accès aux serveurs de notre infrastructure.

Centralisation et suivi des connexions : qui, quand, où, combien de temps, depuis où

: qui, quand, où, combien de temps, depuis où Aucun client lourd à installer , l'accès s'effectue en mode web grâce au HTML5

, l'accès s'effectue en mode web grâce au HTML5 Authentification multi-facteurs pour l'accès aux connexions , via un code TOTP

, via un code TOTP Authentification SSO , compatible avec SAML, OpenID Connect, CAS ou encore LDAP

, compatible avec SAML, OpenID Connect, CAS ou encore LDAP Enregistrements vidéos des sessions , c'est-à-dire quand une connexion est en cours d'utilisation

, c'est-à-dire quand une connexion est en cours d'utilisation Gestion des autorisations pour l'accès aux connexions, par groupes ou par utilisateurs

Pour les personnes qui utilisent Azure, sachez qu'Apache Guacamole représente une alternative au Bastion Azure. Si ce sujet vous intéresse, lisez cet article :

III. Installer Apache Guacamole sur Debian

A. Installer les prérequis d'Apache Guacamole

Tout d'abord, nous devons installer un ensemble de paquets indispensables au bon fonctionnement d'Apache Guacamole. Certains paquets sont spécifiques à certaines fonctionnalités, comme les connexions RDP par exemple. Cette liste de dépendance est consultable dans la documentation.

Sur la machine Debian, on commence par installer ces fameuses dépendances avec la commande suivante :

sudo apt-get update sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libjpeg62-turbo-dev libpng-dev libtool-bin uuid-dev libossp-uuid-dev libavcodec-dev libavformat-dev libavutil-dev libswscale-dev freerdp2-dev libpango1.0-dev libssh2-1-dev libtelnet-dev libvncserver-dev libwebsockets-dev libpulse-dev libssl-dev libvorbis-dev libwebp-dev

On attend gentiment la fin de l'installation.

La partie "cliente" d'Apache Guacamole nécessite d'installer un serveur Tomcat, mais nous allons effectuer cette opération plus tard.

B. Compiler et installer Apache Guacamole "Server"

La partie "Server" d'Apache Guacamole doit être téléchargée et compilée en local pour s'installer. La dernière version sera utilisée, à savoir la version 1.5.2. Pour identifier la dernière version, nous pouvons nous appuyer sur ces deux liens :

On va se positionner dans le répertoire "/tmp" et télécharger l'archive tar.gz :

cd /tmp wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.2/source/guacamole-server-1.5.2.tar.gz # ou wget https://dlcdn.apache.org/guacamole/1.5.2/source/guacamole-server-1.5.2.tar.gz

Par la suite, lorsqu'il y aura une nouvelle version d'Apache Guacamole, il faudra revoir les URL ci-dessus (et d'autres présentent dans la suite de cet article).

Une fois le téléchargement terminé, on décompresse l'archive tar.gz et on se positionne dans le répertoire obtenu :

tar -xzf guacamole-server-1.5.2.tar.gz cd guacamole-server-1.5.2/

On exécute la commande ci-dessous pour se préparer à la compilation, ce qui va permettre de vérifier la présence des dépendances :

sudo ./configure --with-init-dir=/etc/init.d

Avant de passer à la suite, on vérifie la sortie de cette commande. Normalement, les librairies principales et dont nous avons besoin sont sur le statut "yes". Comme ceci :

Puis, on compile le code source de guacamole-server :

sudo make

Enfin, on termine par installer le composant Guacamole Server :

sudo make install

Voilà, la partie serveur d'Apache Guacamole est installée !

Mais il y a d'autres étapes à réaliser...

La commande ci-dessous sert à mettre à jour les liens entre guacamole-server et les librairies :

sudo ldconfig

Ensuite, on va démarrer le service "guacd" correspondant à Guacamole et activer son démarrage automatique. La première commande sert à prendre en compte le nouveau service.

sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl start guacd sudo systemctl enable guacd

Enfin, on vérifie le statut d'Apache Guacamole Server :

sudo systemctl status guacd

C. Créer le répertoire de configuration

Dernière étape avant de passer à la partie client d'Apache Guacamole, on crée l'arborescence pour la configuration d'Apache Guacamole. Cela va donner le répertoire "/etc/guacamole" avec les sous-répertoires "extensions" et "lib". Nous en aurons besoin par la suite pour mettre en place le stockage des données dans une base de données MariaDB / MySQL.

sudo mkdir -p /etc/guacamole/ { extensions,lib }

D. Installer Guacamole Client (Web App)

Pour la Web App correspondante à Apache Guacamole et donc à la partie cliente, nous avons besoin d'un serveur Tomcat9.

Effectuez l'installation de Tomcat9 avec cette commande :

sudo apt-get install tomcat9 tomcat9-admin tomcat9-common tomcat9-user

Puis, nous allons télécharger la dernière version de la Web App d'Apache Guacamole depuis le dépôt officiel (même endroit que pour la partie serveur). On se positionne dans "/tmp" et on télécharger la Web App, ce qui revient à télécharger un fichier avec l'extension ".war" :

cd /tmp wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.2/binary/guacamole-1.5.2.war

Une fois que le fichier est téléchargé, on le déplace dans la librairie de Web App de Tomcat9 avec cette commande :

sudo mv guacamole-1.5.2.war /var/lib/tomcat9/webapps/ guacamole.war

Puis, on relance les services Tomcat9 et Guacamole :

sudo systemctl restart tomcat9 guacd

Voilà, Apache Guacamole Client est installé !

E. Base de données MariaDB pour l'authentification

Cette dernière étape avant de commencer à utiliser Apache Guacamole consiste à déployer MariaDB Server (ou MySQL Server, au choix) sur Debian pour qu'Apache Guacamole s'appuie sur une base de données. Cette base de données sera utilisée pour stocker toutes les informations de l'application.

On commence par installer le paquet MariaDB Server :

sudo apt-get install mariadb-server

Puis, on exécute le script ci-dessous pour sécuriser un minimum notre instance (changer le mot de passe root, désactiver les accès anonymes, etc...). Si besoin d'aide pour cette partie, je vous encourage à regarder ce tutoriel.

sudo mysql_secure_installation

Une fois cette étape effectuée, on va se connecter en tant que root à notre instance MariaDB :

mysql -u root -p

Ceci est utile pour créer une base de données et un utilisateur dédié pour Apache Guacamole. Les commandes ci-dessous permettent de créer la base de données "guacadb", avec l'utilisateur "guaca_nachos" associé au mot de passe "[email protected]!" (adaptez ces valeurs). Cet utilisateur dispose de quelques droits sur la base de données.

CREATE DATABASE guacadb ; CREATE USER ' guaca_nachos '@'localhost' IDENTIFIED BY ' [email protected]! guacadb .* TO ' guaca_nachos '@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES; EXIT;

La suite va consiste à ajouter l'extension MySQL à Apache Guacamole ainsi que le connecteur correspondant. Encore quelques fichiers à télécharger depuis Internet.

Toujours depuis le dépôt officiel, on télécharger cette extension :

cd /tmp wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.2/binary/guacamole-auth-jdbc-1.5.2.tar.gz

Puis, on décompresse l'archive tar.gz obtenue :

tar -xzf guacamole-auth-jdbc-1.5.2.tar.gz

On déplace le fichier ".jar" de l'extension dans le répertoire "/etc/guacamole/extensions/" créé précédemment :

sudo mv guacamole-auth-jdbc-1.5.2/mysql/guacamole-auth-jdbc-mysql-1.5.2.jar /etc/guacamole/extensions/

Ensuite, le connecteur MySQL doit être téléchargé depuis le site de MySQL (peu importe si vous utilisez MariaDB ou MySQL).

Utilisez le lien ci-dessous pour repérer le lien de la dernière version en choisissant "Platform Independent", puis en cliquant sur le bouton "Download" permettant d'obtenir la "Compressed TAR Archive".

Une autre page se charge, copiez le lien sous "No thanks, just start my download.". Pour la version actuelle, à savoir 8.0.33, le lien est inclus à la commande ci-dessous.

On lance le téléchargement :

cd /tmp wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-j-8.0.33.tar.gz

Puis, on décompresse l'archive tar.gz :

tar -xzf mysql-connector-j-8.0.33.tar.gz

On copie (ou déplace) le fichier .jar du connecteur vers le répertoire "lib" d'Apache Guacamole :

sudo cp mysql-connector-j-8.0.33/mysql-connector-j-8.0.33.jar /etc/guacamole/lib/

Les dépendances sont déployées, mais nous n'avons pas encore fini cette intégration avec MariaDB.

En effet, il faut importer la structure de la base de données Apache Guacamole dans notre base de données "guacadb". Pour cela, on va importer tous les fichiers SQL situés dans le répertoire "guacamole-auth-jdbc-1.5.2/mysql/schema/". Le mot de passe root de MariaDB doit être saisit pour effectuer l'import.

cd guacamole-auth-jdbc-1.5.2/mysql/schema/ cat *.sql | mysql -u root -p guacadb

Une fois que c'est fait, on va créer et éditer le fichier "guacamole.properties" pour déclarer la connexion à MariaDB. Ce fichier peut être utilisé pour d'autres paramètres, selon vos besoins.

sudo nano /etc/guacamole/guacamole.properties

Dans ce fichier, insérez les lignes ci-dessous en adaptant les trois dernières lignes avec vos valeurs :

# MySQL mysql-hostname: 127.0.0.1 mysql-port: 3306 mysql-database: guacadb mysql-username: guaca_nachos mysql-password: [email protected]!

Enregistrez et fermez le fichier.

Tant que l'on est dans la configuration, éditez le fichier "guacd.conf" pour déclarer le serveur Guacamole (ici, on déclare une connexion locale sur le port par défaut, à savoir 4822).

sudo nano /etc/guacamole/guacd.conf

Voici le code à intégrer :

[server] bind_host = 0 . 0 . 0 . 0 bind_port = 4822

On enregistre et on termine par redémarrer les trois services liés à Apache Guacamole :

sudo systemctl restart tomcat9 guacd mariadb

Voilà, l'installation de base est terminée !

IV. Premiers pas avec Apache Guacamole

On va pouvoir se connecter à Apache Guacamole pour effectuer nos premiers pas sur l'interface de la Web App.

http://<Adresse IP>:8080/guacamole/

Une page de connexion va s'afficher :

Pour se connecter, on va utiliser les identifiants par défaut :

Utilisateur : guacadmin

Mot de passe : guacadmin

Bienvenue sur Apache Guacamole ! Même si pour l'instant c'est vide...

A. Créer un nouveau compte admin

Tout d'abord, nous allons créer un nouveau compte d'administration et supprimer le compte par défaut, pour des raisons de sécurité.

Notre objectif est le suivant :

Créer un nouveau compte administrateur (avec un nom personnalisé)

Se déconnecter du compte "guacadmin"

Se reconnecter avec le nouveau compte administrateur

Supprimer le compte "guacadmin" par défaut (ou à minima changer son mot de passe et le désactiver)

Pour accéder aux paramètres, il faut cliquer sur le nom d'utilisateur en haut à droite puis sur "Paramètres".

Ensuite, sur l'onglet "Utilisateurs" et sur "Nouvel utilisateur".

Un formulaire s'affiche. Indiquez un nom d'utilisateur, en évitant les traditionnels "Administrateur", "Admin", etc.... Et choisissez un mot de passe robuste. Cochez l'ensemble des permissions pour que cet utilisateur soit administrateur de la plateforme Guacamole.

Même si cela ne s'applique pas à notre utilisateur actuel, on remarque des options intéressantes dans la section "Restrictions de compte". On peut limiter l'accès aux sessions uniquement sur certaines plages horaires, mais aussi activer et désactiver le compte à une date spécifique. Très intéressant pour donner un accès à un prestataire tout en gardant le contrôle sur les sessions.

Ce nouveau compte est créé, donc suivez les étapes évoquées ci-dessus pour vous débarrasser du compte guacadmin. Tout se passe dans les paramètres puis dans la section "Utilisateurs".

Note : Apache Guacamole permet aussi de créer des groupes pour faciliter la gestion des autorisations.

B. Ajouter une connexion RDP

On va créer notre première connexion dans Apache Guacamole, de manière à se connecter à un serveur en RDP ! Pour créer une connexion avec un autre protocole tel que SSH, le principe reste le même.

Pour créer une nouvelle connexion : Paramètres > Connexion > Nouvelle connexion

Mais avant cela, on va créer un nouveau groupe, car ces groupes vont permettre d'organiser les connexions : Paramètres > Connexion > Nouveau groupe

Dans cet exemple, je crée un groupe nommé "Serveurs applicatifs". Il sera positionné sous le lieu "ROOT" qui est la racine de l'arborescence. Le type de groupe "Organizationel" doit être sélectionné pour tous les groupes qui ont pour vocation à organiser les connexions.

On enregistre et on clique sur le bouton "Nouvelle connexion". On commence par nommer la connexion, choisir le groupe et le protocole. Ici, c'est sur le serveur "SRV-APPS" que je souhaite me connecter, associé à l'adresse IP "192.168.100.12".

Ensuite, il y a un ensemble de paramètres à renseigner :

Nom d'hôte : le nom DNS du serveur (si le serveur Apache Guacamole est capable de résoudre le nom), sinon l'adresse IP

: le nom DNS du serveur (si le serveur Apache Guacamole est capable de résoudre le nom), sinon l'adresse IP Port : le numéro de port du RDP, par défaut 3389 (pas utile de le préciser si c'est le port par défaut)

: le numéro de port du RDP, par défaut 3389 (pas utile de le préciser si c'est le port par défaut) Identifiant : compte avec lequel s'authentifier sur le serveur

: compte avec lequel s'authentifier sur le serveur Mot de passe : mot de passe du compte spécifié ci-dessus

: mot de passe du compte spécifié ci-dessus Nom de domaine : nom du domaine Active Directory, si besoin

: nom du domaine Active Directory, si besoin Mode de sécurité : par défaut, c'est en détection automatique

: par défaut, c'est en détection automatique Ignorer le certificat du serveur : cochez cette option si vous n'avez pas déployé de certificat pour vos connexions RDP et si vous utilisez une adresse IP pour la connexion

: cochez cette option si vous n'avez pas déployé de certificat pour vos connexions RDP et si vous utilisez une adresse IP pour la connexion Agencement clavier : choisissez "Français (Azerty)", ou adaptez selon votre configuration

: choisissez "Français (Azerty)", ou adaptez selon votre configuration Fuseau horaire : choisissez "Europe / Paris", ou adaptez selon votre configuration

Il y a de nombreuses options disponibles, notamment pour faire remonter les périphériques locaux, ou passer par une passerelle de bureau à distance. Au début, il faut passer du temps à trouver la bonne formule pour que la connexion RDP intègre toutes les fonctions dont on a besoin. Toutefois, si l'on veut simplement se connecter et avoir le contrôle à distance, ce n'est pas utile de modifier profondément la configuration.

Pour que l'expérience soit un peu plus agréable, on peut cocher les options ci-dessous (mais cela reste facultatif - testez avec et sans) :

Enregistrez. La nouvelle connexion apparaît sous "Serveurs applications". Pour tester cette connexion, il faut basculer sur "Accueil" en cliquant sur son identifiant en haut à droite.

Dans l'accueil, l'utilisateur peut visualiser toutes les connexions qu'il a le droit d'utiliser.

Il suffit de cliquer sur le serveur et la connexion va se lancer...

Voilà, je suis connecté en RDP à mon serveur SRV-APPS en passant par mon serveur Apache Guacamole !

Que faire si la connexion ne se lance pas ?

Retournez sur la ligne de commande de votre serveur et vérifiez les dernières lignes de logs qui s'affichent lorsque l'on regarde le statut du service guacd :

sudo systemctl status guacd

Par exemple, on peut trouver ceci :

juin 14 20:15:29 srv-guacamole guacd[31120]: Certificate validation failed juin 14 20:15:29 srv-guacamole guacd[31120]: RDP server closed/refused connection: SSL/TLS connection failed (untrusted/self-signed certificate?)

Si le certificat RDP ne peut pas être vérifié (auto-signé par exemple) et que l'option "Ignorer le certificat du serveur" n'est pas cochée dans les paramètres de la connexion Guacamole, alors cette erreur se produira.

Passons à la suite...

Le raccourci clavier CTRL + ALT + MAJ donne accès au presse-papiers et à d'autres options pour gérer la connexion distante. D'ailleurs, en étant ici, si l'on clique sur le nom d'utilisateur et sur "Accueil", la session reste active, mais elle se réduit en bas à droite de l'écran.

Ce qui permettra aussi d'ouvrir plusieurs connexions en même temps et de passer de l'une à l'autre.

C. Historique des connexions

Dans les paramètres, la section "Historique" permet de visualiser l'ensemble des connexions de tous les utilisateurs Guacamole !

On peut savoir quel utilisateur Guacamole a utilisé quelle session, quand, pendant combien de temps et depuis quelle adresse IP source.

Note : la section "Sessions Actives" peut être utilisée comme kill switch pour fermer une ou plusieurs sessions en cours.

V. Améliorer son installation d'Apache Guacamole

A. Mettre en place la double authentification TOTP

Pour bénéficier de la double authentification avec un code TOTP comme second facteur, une extension doit être ajoutée à Apache Guacamole. Ainsi, lorsqu'un utilisateur va se connecter à Apache Guacamole, il devra configurer ce second facteur d'authentification via une application comme Microsoft Authenticator, Google Authenticator, FreeOTP, etc... Attention, ceci s'applique lors de l'authentification à Guacamole, pas lors de l'utilisation d'une connexion (donc à valider une fois).

Puisque Guacamole donne accès aux serveurs de l'entreprise, il me semble indispensable de mettre en place le MFA.

Toujours à partir du dépôt officiel d'Apache Guacamole, on va récupérer l'extension "guacamole-auth-totp". On télécharge le fichier dans /tmp :

cd /tmp wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.2/binary/guacamole-auth-totp-1.5.2.tar.gz

On décompresse l'archive :

tar -xzf guacamole-auth-totp-1.5.2.tar.gz

Puis, on déplace le fichier .jar de l'extension dans le répertoire "extensions" de Guacamole :

sudo mv guacamole-auth-totp-1.5.2/guacamole-auth-totp-1.5.2.jar /etc/guacamole/extensions/

Maintenant, on doit configurer l'extension à partir du fichier guacamole.properties que l'on va éditer sans plus attendre :

sudo nano /etc/guacamole/guacamole.properties

Dans ce fichier, il y a 4 paramètres que l'on peut déclarer pour configurer l'extension TOTP. Même s'ils ne sont pas obligatoires, ils permettent de personnaliser le déploiement. Ils sont expliqués dans la documentation officielle :

Dans le fichier, on va déclarer 4 paramètres :

totp-issuer : le nom avec lequel apparaîtra Apache Guacamole dans votre application TOTP.

: le nom avec lequel apparaîtra Apache Guacamole dans votre application TOTP. totp-digits : nombre de chiffres pour le code à usage unique - entre 6 et 8, par défaut c'est 6.

: nombre de chiffres pour le code à usage unique - entre 6 et 8, par défaut c'est 6. totp-period : durée pendant laquelle est valide chaque code, par défaut 30.

: durée pendant laquelle est valide chaque code, par défaut 30. totp-mode : l'algorithme de hachage utilisé, entre sha1, sha256 et sha512 - par défaut c'est sha1.

Ce qui donne cette configuration (si l'on passe en SHA256, cela ne fonctionne pas avec Microsoft Authenticator) :

# TOTP totp-issuer: Guacamole IT-Connect totp-digits: 6 totp-period: 30 totp-mode: sha1

On enregistre, on ferme le fichier et on termine par redémarrer Tomcat pour appliquer les modifications :

sudo systemctl restart tomcat9

La suite se passe sur l'interface Web.

On se reconnecte avec son compte, et là, on est directement invité à configurer le MFA !

C'est à ce moment-là qu'il faut dégainer son application sur mobile de manière à scanner le QR Code puis à finaliser la configuration du MFA sur son compte Guacamole.

Désormais, un code TOTP devra être indiqué à chaque nouvelle connexion sur Guacamole. Dans les paramètres de chaque utilisateur, il y a une section "Configure TOTP" qui donne l'état du MFA sur le compte, avec la possibilité de réinitialiser le secret TOTP sur le compte en question.

Voilà l'authentification à deux facteurs est en place sur le serveur Guacamole !

B. Créer un enregistrement vidéo des sessions

Apache Guacamole est capable de créer un enregistrement vidéo pour chaque session, avec la possibilité d'activer cette option uniquement sur certaines connexions. Ainsi, cet enregistrement vidéo permet de savoir exactement qui a fait quoi puisque l'on a le replay de la session.

Cette fonction s'appuie sur l'extension "guacamole-history-recording-storage" qui s'installe sur le même principe que les autres extensions. La procédure qui suit reprend les conseils de la documentation officielle.

On commence par télécharger l'archive tar.gz d'Apache Guacamole :

cd /tmp wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.2/binary/guacamole-history-recording-storage-1.5.2.tar.gz

Puis, on décompresse l'archive tar.gz :

tar -xzf guacamole-history-recording-storage-1.5.2.tar.gz

On déplace le fichier .jar de l'extension vers le répertoire "extensions" de Guacamole :

sudo mv guacamole-history-recording-storage-1.5.2/ guacamole-history-recording-storage-1.5.2.jar /etc/guacamole/extensions/

On termine par relancer le service Tomcat9 pour relancer la Web App et charger la nouvelle extension.

sudo systemctl restart tomcat9

L'extension est intégrée à Apache Guacamole.

Ensuite, il faut configurer l'espace de stockage. Ici, ce sera un dossier sur notre serveur, mais il doit être possible d'utiliser un espace de stockage distant que l'on monte en local sur le serveur. On commence par créer le dossier pour accueillir les enregistrements :

sudo mkdir -p /var/lib/guacamole/recordings

Puis, on définit les autorisations sur ce répertoire :

sudo chown root:tomcat /var/lib/guacamole/recordings sudo chmod 2750 /var/lib/guacamole/recordings

Ici, on détermine "root" comme utilisateur propriétaire, car le service "guacd" tourne par défaut avec cet utilisateur. Quant au groupe propriétaire, il s'agit de "tomcat" pour que notre serveur Tomcat9 soit en mesure de lire les enregistrements vidéos.

Désormais, il reste à configurer l'enregistrement vidéo sur une connexion à partir de l'interface web de Guacamole.

On va éditer une connexion existante et s'intéresser à la section "Enregistrement écran". Il y a trois paramètres à configurer :

Chemin de l'enregistrement :

${HISTORY_PATH}/${HISTORY_UUID}

Chaque enregistrement sera stocké dans un sous-dossier de "/var/lib/guacamole/recordings" qui aura un UUID de session comme nom. Grâce à l'extension installée précédemment, Apache Guacamole peut faire la correspondance entre les sessions et les enregistrements afin de nous proposer la lecture depuis le Web. Cette correspondance est effectuée par le nom du répertoire qui intègre l'UUID. L'alternative consiste à utiliser "${HISTORY_UUID}" comme nom d'enregistrement pour faire la correspondance.

Nom de l'enregistrement :

${GUAC_DATE}-${GUAC_TIME} - RDP - ${GUAC_USERNAME}

Ceci va permettre de nommer l'enregistrement avec la date, l'heure, le terme "RDP" et l'utilisateur qui s'est connecté.

Créer automatiquement un chemin d'enregistrement :

À cocher, pour que le répertoire avec le nom de l'UUID soit créé.

Ce qui donne :

On enregistre la configuration et on se connecte au serveur en question pour créer un enregistrement... On ferme la session... On retourne sur Guacamole.

Au sein des paramètres, on se rend sur "Historique". Là, on peut constater que la colonne "Logs" intègre le bouton "View" lorsqu'un enregistrement est disponible.

On clique sur "View" et là, c'est magique, on peut visualiser le replay de notre session !

Si l'on souhaite exporter un enregistrement, il faut le convertir en ligne de commande au préalable. En effet, le format de base n'est pas lisible directement.

Apache Guacamole intègre l'outil "guacenc" prévu à cet effet pour créer un fichier vidéo au format M4V. Pour convertir un enregistrement en fichier de sortie de qualité HD, on utilisera cette commande :

sudo guacenc -s <résolution> -f <fichier à convertir> sudo guacenc -s 1280x720 -f "/var/lib/guacamole/recordings/fdf244e0-cdd9-3fa7-ab2d-03773b22ba5c/20230616-100730 - RDP - admin.fb"

Ensuite, nous n'avons plus qu'à transférer le fichier vidéo vers notre PC, via SFTP par exemple, et à le lire avec un lecteur vidéo. Celui intégré à Windows peut lire le fichier vidéo, sinon on peut aussi utiliser VLC.

À vous les soirées "Guacamole Replay" !

C. Plusieurs utilisateurs vers un même serveur

Comme nous l'avons vu dans cet exemple, lorsque l'on crée une connexion, on spécifie le nom d'utilisateur, son mot de passe et son domaine. Cela signifie que pour une même machine, on peut avoir plusieurs connexions pour différents utilisateurs.

Soyons honnêtes, cela peut vite devenir ingérable s'il y a beaucoup de serveurs et plusieurs personnes au service informatique... La bonne nouvelle, c'est que l'on peut faire autrement.

Tout d'abord, on peut utiliser deux variables pour que le nom de l'utilisateur et le mot de passe soient remplacés par ceux du compte Guacamole de l'utilisateur. Pour cela, on utiliser ces deux variables :

${GUAC_USERNAME} ${GUAC_PASSWORD}

Concrètement, la partie "Authentification" de la connexion sera configurée de cette façon :

Pour que cela fonctionne, il faut que les identifiants soient identiques entre le compte Guacamole et le compte accepté par l'hôte distant. Pour que ce soit vraiment efficace, il faudrait mettre en place l'authentification LDAP (Active Directory) pour faire du SSO.

L'autre alternative est simple : on peut aussi ne rien renseigner pour les champs "Identifiant" et "Mot de passe", tout en laissant le domaine. Dans ce cas, les informations seront à saisir au moment de la connexion. On pourrait aussi mettre l'identifiant, mais pas le mot de passe... C'est assez flexible, en fait.

VI. Conclusion

Suite à la lecture de ce tutoriel, vous êtes en mesure de mettre en place Apache Guacamole en tant que bastion pour administrer vos machines Windows, Linux, etc. ! Avec le MFA et l'enregistrement des sessions en bonus. Reste à bien prendre en main l'outil pour déclarer les utilisateurs, faire des groupes, etc.

Si ce sujet intéresse la communauté, j'essaierai de vous proposer un article avec l'ajout d'un reverse proxy pour publier Apache Guacamole en HTTPS, avec un certificat valide.

En complément de ce tutoriel, voici le lien vers la documentation officielle :