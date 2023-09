Microsoft a publié la mise à jour Moment 4 de Windows 11 22H2 ! Il s'agit de la fameuse mise à jour qui doit apporter 150 nouveautés et surtout ajouter Microsoft Copilot à Windows ! Faisons le point sur les principaux changements apportés par l'entreprise américaine.

Les nouveautés principales de Windows 11 22H2 Moment 4

Microsoft n'a pas mis en ligne la liste complète de toutes les nouveautés apportées par cette mise à jour, alors il est probable que l'on en découvre au fur et à mesure. Toutefois, nous avons déjà connaissance de certaines d'entre elles puisque Microsoft a déjà communiqué sur plusieurs changements.

Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise à jour Moment 4 intègre des fonctionnalités que l'on pouvait attendre avec Windows 11 23H2. Ceci montre la volonté de Microsoft de sortir les nouveautés dès qu'elles sont prêtes, sans attendre la prochaine "version majeure" du système d'exploitation. Autrement dit, c'est bien sur les mises à jour Moment qu'il faut compter pour bénéficier de nouveautés.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page du site de Microsoft.

Microsoft Copilot

C'est la grosse nouveauté de cette mise à jour Moment 4 : l'introduction de Microsoft Copilot dans Windows 11 ! Il s'agit d'un assistant IA intégré directement au système Windows 11 et accessible via la barre des tâches. Vous pouvez solliciter cette intelligence artificielle pour accomplir des tâches à votre place et vous aider au quotidien : résumer un document, modifier la configuration du système, rédiger le brouillon d'un e-mail à votre place, etc... etc...

L'arrivée de Microsoft Copilot enterre définitivement Cortana, ce dernier sera de toute façon retiré de Windows d'ici la fin de l'année (voir cet article sur la fin de Cortana).

Espérons que l'on puisse y accéder en France, compte tenu de ce qui est précisé sur le site de Microsoft : "Copilot dans Windows sera lancé en avant-première sur certains marchés mondiaux dans le cadre de la dernière mise à jour de Windows 11. Les marchés initiaux pour l'aperçu de Copilot dans Windows comprennent l'Amérique du Nord et certaines parties de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Nous avons l'intention d'ajouter d'autres marchés au fil du temps."

De l'IA dans Paint, Photos et Clipchamp

L'indémodable application Paint a également reçu une mise à jour afin d'intégrer des fonctions basées sur de l'intelligence artificielle ! Paint est capable de supprimer l'arrière-plan d'une image, de générer une image à partir d'une simple description via la fonction Cocréateur, voire même de modifier l'arrière-plan, mais aussi de gérer les calques.

À l'instar de Paint, l'application Photos bénéficie de nouvelles fonctionnalités propulsées par l'IA, notamment des effets de flou que vous pouvez ajouter sur l'arrière-plan de vos photos, ainsi qu'une fonctionnalité pour rechercher plus facilement des images stockées sur OneDrive.

Enfin, l'application de montage vidéo Clipchamp est désormais capable de créer automatiquement des vidéos à partir des photos et vidéos que vous ajoutez à votre projet en cours. Cette nouvelle fonctionnalité, présentée sur cette page, s'intitule "Créer des vidéos avec l'IA".

De l'OCR dans l'Outil capture

L'Outil capture d'écran de Windows 11 accueille une nouvelle fonctionnalité basée sur l'OCR (Optical Character Recognition), ce qui va lui permettre de reconnaître le texte au sein des images. Ainsi, l'utilisateur pourra copier-coller le texte d'une image grâce à cette nouveauté, sans avoir à le recopier.

Windows Backup (Sauvegarde Windows)

L'application Sauvegarde Windows va permettre à l'utilisateur de sauvegarder ses données et ses paramètres dans le Cloud OneDrive de Microsoft (5 Go avec la version gratuite), à partir d'une interface simple d'utilisation. Cette application est également disponible sur Windows 10.

Les passkeys

L'authentification sans mot de passe à partir de passkeys fait son apparition dans Windows 11 ! Pour rappel, les passkeys (ou clés d'accès, en français) sont des codes uniques liés à vos appareils qui permettent d'utiliser la biométrie ou des clés de sécurité pour vous authentifier, notamment à des sites web.

Prise en charge native des archives

Windows 11 prend en charge nativement de nouveaux formats d'archives, en plus du format ZIP, à savoir : .7z, .rar, .gz, .tar, .bz2, et .tgz. Ceci est possible grâce à l'utilisation du projet open source libarchive, et cette nouveauté permet de se passer de 7-Zip et WinRAR !

La sauvegarde automatique dans le Bloc-notes

Le bloc-notes bénéficie d'une nouvelle fonctionnalité très utile : la sauvegarde automatique. Si vous fermez l'application et que vous la rouvrez, le texte présent dans le Bloc-notes sera toujours là, même si le document n'a pas été sauvegardé. Cette fonction est configurable dans les paramètres du Bloc-notes.

De l'IA dans le menu Démarrer et l'Explorateur de fichiers

Deux composants clés du système Windows vont aussi avoir le droit à une dose d'intelligence artificielle : le menu Démarrer et l'Explorateur de fichiers. Microsoft va intégrer des recommandations alimentées par l'IA à l'Explorateur de fichiers et au menu Démarrer afin de vous aider à trouver rapidement et facilement vos fichiers. Il s'agirait d'une nouveauté pour les clients professionnels de Microsoft.

La nouvelle application Outlook

Il y a quelques jours, Microsoft a également publié la nouvelle version d'Outlook afin de remplacer les applications Courrier et Calendrier.

Mais encore ?

Voici d'autres fonctionnalités et changements apportés par Microsoft :

Une modification de l'interface des Paramètres pour gérer facilement tous les services de votre compte Microsoft, le stockage et les paramètres recommandés, à partir d'un seul endroit.

pour gérer facilement tous les services de votre compte Microsoft, le stockage et les paramètres recommandés, à partir d'un seul endroit. Une nouvelle fonctionnalité nommée Dynamic Lighting pour gérer l'éclairage RGB des périphériques pris en charge.

pour des périphériques pris en charge. Des nouvelles fonctionnalités pour WSL pour mieux gérer la RAM, l'espace disques et le réseau.

pour mieux gérer la RAM, l'espace disques et le réseau. Des outils pour les développeurs : Dev Drive et Dev Home

et Une nouveauté pour WinGet afin de prendre en charge des fichiers de configuration

afin de prendre en charge des fichiers de configuration Des jeux de type Instant Games dans le Microsoft Store afin de pouvoir jouer directement, sans avoir à installer le jeu sur sa machine

Pour bénéficier de Microsoft Copilot et des autres nouveautés de Windows 11 22H2 Moment 4, vous devez activer la fonctionnalité "Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles" pour que votre machine récupère cette fameuse mise à jour. Toutefois, elle n'est pas encore déployée auprès de tous les utilisateurs, alors vous devez être patient.

La mise à jour "KB5030310", intitulée "2023-09 Aperçu de la mise à jour cumulative pour Windows 11 Version 22H2 pour les systèmes x64 (KB5030310)" dans Windows Update ne correspondrait pas directement à la mise à jour Moment 4. Il s'agit d'un aperçu des correctifs qui seront déployés dans la prochaine mise à jour cumulative de Windows 11 (prévue pour octobre), mais vous devez l'installer afin de profiter des nouveautés de Moment 4.

Que pensez-vous de ces nouveautés ?